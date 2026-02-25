Ούτε ένα κοινό σημείο σύγκλισης δεν εντοπίζεται στα πορίσματα των κομμάτων, κυρίως της κυβερνητικής παράταξης και της μειοψηφίας, για την εξεταστική επιτροπή που διερευνούσε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά από πέντε μήνες και συνολικά 350 ώρες κατέληξαν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Η αντιπολίτευση επιμένει να μιλά για σύσταση προανακριτικής επιτροπής με σκοπό τη διερεύνηση ενδεχομένων ευθυνών Βορίδη – Αυγενάκη. Η Νέα Δημοκρατία σε μια εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη υποστηρίζει ότι ορθώς δεν έγινε προανακριτική αλλά εξεταστική και πως στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων.

ΠαΣοΚ: Εξεταστική πλυντήριο

Το ΠαΣοΚ, στη δική του γνώμη επιμένει ότι έπρεπε να προχωρήσουν στη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής, επιρρίπτοντας ξανά ευθύνες στη Νέα Δημοκρατία για τους λόγους που απορρίφθηκε το αίτημα της Χαριλάου Τρικούπη το καλοκαίρι. Όπως λένε οι βουλευτές του κόμματος και μέλη της επιτροπής, η εξεταστική λειτούργησε ως «πλυντήριο» ενώ καταγγέλλουν την πλειοψηφία για συγκάλυψη. Σημειώνουν ότι υπάρχουν ενδείξεις για ευθυνών των πολιτικών προσώπων που χρήζουν περισσότερης διερεύνησης.

Για τον Μάκη Βορίδη, μεταξύ άλλων, επικαλούνται την κατάθεση του Γρηγόρη Βάρρα, λέγοντας ότι «προκύπτουν ενδείξεις που καθιστούν ερευνητέα την ενδεχόμενη συνδρομή του πρώην υπουργού στις πράξεις απιστίας που τελέστηκαν από διοικούντες και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τον Λευτέρη Αυγενάκη, στηρίζονται σε μεγάλο μέρος στην κατάθεση του Ευάγγελου Σημανδράκου καθώς και σε απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες. «Πορκύπτουν σοβαρές ενδείξεις που καθιστούν ερευνητέα την ενδεχόμενη συμμετοχή του πρώην υπουργού υπό μορφές συνδρομής και κατά περίπτωση, ηθικής αυτουργίας».

Στο κάδρο και ο Μητσοτάκης

Στη πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής επιμένουν στο κοινό πόρισμα τους ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά τονίζοντας ότι είναι «θεσμική αναγκαιότητα η σύσταση της». Και εκείνοι εντοπίζουν ευθύνες των πρώην υπουργών Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη τονίζοντας ότι «οι πολιτικές ευθύνες των αρμόδιων υπουργών είναι σαφείς. Ο Μάκης Βορίδης, κατά τη θητεία του, δεν διασφάλισε ουσιαστική εποπτεία, δεν επέβαλε αποτελεσματικούς ελέγχους και – σύμφωνα με τα στοιχεία – δεν ανέκοψε ένα σύστημα που δημιουργούσε τεχνητές προϋποθέσεις λήψης ενισχύσεων. Ο Λευτέρης Αυγενάκης, αντί να προχωρήσει σε εξυγίανση, φέρεται να διατήρησε ένα πλαίσιο διοικητικής αστάθειας, με πιέσεις για αποδεσμεύσεις μπλοκαρισμένων ΑΦΜ και πληρωμές, ενώ εκκρεμούσαν έλεγχοι». Ειδικότερα για τη σύσταση της προανακριτικής καταλογίζουν στον Μάκη Βορίδη «συνέργεια σε κατάχρηση κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και στον Λευτέρη Αυγενάκη «ηθική αυτουργία στην τέλεση κατάχρησης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Στο κάδρο των ευθυνών μπαίνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως υπογραμμίζεται σχετικά, «σε ένα μοντέλο διακυβέρνησης που αυτοχαρακτηρίζεται “Επιτελικό Κράτος”, η ευθύνη δεν σταματά στους υπουργούς. Η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων και ο κεντρικός έλεγχος από το πρωθυπουργικό γραφείο σημαίνουν και συγκεντρωμένη πολιτική ευθύνη. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επενδύσει πολιτικά στο αφήγημα της απόλυτης κεντρικής εποπτείας και του στενού συντονισμού».

Τι λένε τα υπόλοιπα κόμματα

Το ΚΚΕ δεν κατέθεσε πόρισμα. Σε δήλωση τους τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, Νίκος Καραθανασόπουλος και Διαμάντω Μανωλάκου τονίζουν: «Η εξέλιξη των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαίωσε αυτό που από την πρώτη στιγμή ήταν προφανές, ότι δηλαδή η πρόταση εκ μέρους της ΝΔ για συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής εξυπηρετούσε αποκλειστικά και μόνο τη συνειδητή πολιτική απόφασή της να αποφύγει πάση θυσία τη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών των Υπουργών της για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και να συγκαλυφθεί ότι το συγκεκριμένο σκάνδαλο αναπτύχθηκε πάνω στο έδαφος της ΚΑΠ της ΕΕ που υποστηρίζουν και τα άλλα κόμματα». Όπως λένε, «το ΚΚΕ αντιτάχθηκε στο “κλείσιμο” των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής, με ευθύνη της πλειοψηφίας της ΝΔ, χωρίς να έχουν κληθεί κρίσιμοι μάρτυρες, χωρίς να έχει προηγηθεί κατ’ αντιπαράσταση εξέταση ορισμένων εξ αυτών με δεδομένο ότι υπήρξαν αντιφατικές καταθέσεις, αλλά και χωρίς να έχουν εξεταστεί άλλα κρίσιμα στοιχεία που ζητήθηκαν από το ΚΚΕ».

Η Ελληνική Λύση, μεταξύ άλλων αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η εξεταστική κλείνει άρον άρον. «Ζητάμε νέα κλήτευση μαρτύρων κατά αντιπαράθεση Βάρας – Βοριδης. Τυχεροπούλου- Μελάς», σημειώνουν επαναφέροντας το αίτημα για κατ’ αντιπαράσταση κατάθεση των μαρτύρων. Ζητούν επιπλέον την κατάθεση ακόμα και του πρωθυπουργού. Ο Γιώργος Ρούντας από τη Νίκη, σε δήλωση του επιρρίπτει ευθύνες στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για «συστημική διαφθορά και θεσμική ανεπάρκεια, με ελλιπείς ελέγχους και έλλειψη μεταρρυθμίσεων στον αγροτικό τομέα». Η Πλεύση Ελευθερίας δεν κατέθεσε πόρισμα.

Νέα Δημοκρατία: Προέκυψαν διαχρονικές ευθύνες – Ορθώς δεν έγινε η προανακριτική

Η Νέα Δημοκρατία, στο δικό της πόρισμα, κατέθεσε μια εντελώς διαφορετική γνώμη για τα όσα κατέγραψαν τα μέλη της εξεταστικής στην πεντάμηνη διάρκεια της. Η «γαλάζια» παράταξη επιμένει ότι ορθώς δεν έγινε προανακριτική, υποστηρίζοντας ότι δεν προέκυψαν ευθύνες σε Βορίδη και Αυγενάκη. Αντιθέτως, όπως λένε, τα προβλήματα ήταν διαχρονικά.

Η αντιπολίτευση έχει κατηγορήσει την πλειοψηφία ότι όλο αυτό το διάστημα επιχειρούσε τη διάχυση ευθυνών. Στο πόρισμα τα μέλη της εξεταστικής καταλήγουν να επιρρίπτουν ευθύνες στα κόμματα της αντιπολίτευσης που κυβέρνησαν. Πιο συγκεκριμένα, στο ΣΥΡΙΖΑ καταλογίζουν τη τεχνική λύση, ενώ στο ΠαΣοΚ πελατειακές σχέσεις.

«Δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων. Ο Μάκης Βορίδης δεν παρενέβη σε ελέγχους» αναφέρουν ενώ σε άλλο σημείο τονίζουν ότι ήταν μονόδρομος η τεχνική λύση «λόγω της κατάστασης που δημιουργήθηκε έως το 2019». Όμως, όπως λένε, και για τον Λευτέρη Αυγενάκη «δεν στοχοθετείται συνεργεία». Είναι αβάσιμα, όπως λένε, τα όσα αποδίδονται «στηρίζονται σε συνομιλίες που δεν έχει κάνει ο ίδιος αλλά τρίτα πρόσωπα».