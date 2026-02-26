Από την 1η Νοεμβρίου 2026 θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο σύστημα επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην αντλία.

Σύμφωνα με ρύθμιση, η οποία εντάσσεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «για τη ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων, προστασία των παικτών, ενίσχυση της ΕΕΕΠ και λοιπές φορολογικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις», το νέο σύστημα προβλέπει την επιστροφή στους αγρότες του ΕΦΚ και του αναλογούντος σε αυτόν ΦΠΑ απευθείας στην αντλία.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, αναμένεται να γίνει επανυπολογισμός των λίτρων που χρειάζεται ανά καλλιέργεια.

Όπως αναφέρει το υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «πρόκειται για την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος των αγροτών, οι οποίοι θα λαμβάνουν την έκπτωση άμεσα κατά την πληρωμή».

Ταυτόχρονα προβλέπεται ότι ο ΕΦΚ επιστρέφεται στους πρατηριούχους ή συμψηφίζεται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί.

Επιστροφή με QR code

Η επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στην αντλία θα υλοποιηθεί μέσω ειδικής εφαρμογής που αναπτύσσεται από την ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας οι αγρότες θα λαμβάνουν άμεση έκπτωση 0,41 ευρώ/λίτρο κατά την πληρωμή στα πρατήριο.

Η εφαρμογή αυτή θα είναι μέσω κινητού και QR code. Το νέο σύστημα που θα ενεργοποιηθεί βασίζεται σε μια ειδική εφαρμογή που θα διατίθεται μέσω του MyData App της ΑΑΔΕ.

Έτσι, μετά την υποβολή του νέου ΟΣΔΕ και από την 1η Νοεμβρίου, με βάση τα νέα στοιχεία από τις καλλιέργειες, με την εφαρμογή που θα δημιουργηθεί από την ΑΑΔΕ θα δίνεται η έκπτωση στην αντλία, στο πρατήριο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει ήδη γνωστά, κάθε αγρότης θα κατεβάσει την εφαρμογή στο κινητό του από το MyDataapp από την ΑΑΔΕ. Η εφαρμογή θα παράγει ένα κωδικό συναλλαγής, QR code, τον οποίο ο παραγωγός θα τον δείχνει στο πρατήριο εκείνη τη στιγμή της συναλλαγής και θα λαμβάνει αυτόματα την έκπτωση κατά την πληρωμή.

Το πρατήριο καυσίμων από την πλευρά του αυτόματα θα περνάει στο τιμολόγιο και θα γίνεται on line έλεγχος ώστε να αποδειχθεί ότι ο πελάτης είναι αγρότης δικαιούχος, ότι το προϊόν είναι ντίζελ κίνησης, ότι έχει υπόλοιπο με τα μέγιστα λίτρα, τα οποία αναμένεται πλέον να είναι διευρυμένα.

ΠΗΓΗ: ot.gr