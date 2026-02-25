Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο 47χρονος που είχε αποδράσει το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλευόταν φρουρούμενος μετά από έμφραγμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη σήμερα το πρωί κατά την διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε οικισμό Ρομά στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.

Το χρονικό της απόδρασης από το Ιπποκράτειο

Η απόδραση του 47χρονου είχε σημειωθεί τη Δευτέρα, όταν κατάφερε να διαφύγει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Ιπποκράτειου, παρά το πρόσφατο καρδιακό επεισόδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κρατούμενος άνοιξε το παράθυρο του θαλάμου του, βγήκε σε διπλανό μπαλκόνι και απομακρύνθηκε από τον χώρο του νοσοκομείου.

Αστυνομικός που αντιλήφθηκε την απόδραση τον καταδίωξε μέχρι το κυλικείο, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να τον ακινητοποιήσει. Την ώρα της διαφυγής του, ο 47χρονος κρατούσε ακόμη στα χέρια του τα σωληνάκια των ορών.

Από το μεσημέρι της απόδρασης είχε τεθεί σε εφαρμογή μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του από τις διωκτικές Αρχές, ενώ παράλληλα εξετάζονται οι συνθήκες υπό τις οποίες κατάφερε να διαφύγει και τυχόν ευθύνες για τα μέτρα φύλαξης.

Η σύλληψή του σήμερα σηματοδοτεί την ολοκλήρωση αυτής της επιχείρησης, με τον 47χρονο να επιστρέφει υπό φρούρηση στη δικαιοδοσία των σωφρονιστικών Αρχών.