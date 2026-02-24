Απόδραση σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, με 47χρονο κρατούμενο να διαφεύγει από τη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλευόταν φρουρούμενος μετά από έμφραγμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, πρόκειται για 47χρονο κρατούμενο σωφρονιστικού καταστήματος, ο οποίος υπέστη καρδιακή προσβολή και διακομίστηκε εσπευσμένα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου.

Πώς απέδρασε από τη ΜΕΘ ο κρατούμενος

Ωστόσο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο 47χρονος κατάφερε να διαφύγει από τη φρούρηση. Παρά το πρόσφατο έμφραγμα, φέρεται να άνοιξε το παράθυρο του θαλάμου της ΜΕΘ, να βγήκε σε διπλανό μπαλκόνι και από εκεί να απομακρυθνεί από τον χώρο του νοσοκομείου.

Αστυνομικός που αντιλήφθηκε την απόδραση τον καταδίωξε μέχρι το κυλικείο του νοσηλευτικού ιδρύματος, χωρίς όμως να καταφέρει να τον ακινητοποιήσει. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κρατούμενος έτρεχε έχοντας ακόμη στα χέρια του τα σωληνάκια των ορών.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (23/2) και από εκείνη την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού του από τις διωκτικές Αρχές, ενώ εξετάζονται παράλληλα τυχόν ευθύνες για τα μέτρα φύλαξης.