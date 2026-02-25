Κλειστή για 25 ημέρες παραμένει και η Ιόνια Οδός στο ύψος της Συκούλας Αιτωλοακαρνανίας που έμεινε εκτός κυκλοφορίας των οχημάτων μετά από μεγάλη κατολίσθηση που προκλήθηκε από τις ισχυρές βροχοπτώσεις στην Ηπειρο.

Οι εργασίες απομάκρυνσης των χωμάτων από το δρόμο της Ιονίας οδού και η σταθεροποίηση του ρήγματος που προκλήθηκε βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο το εγχείρημα δεν είναι καθόλου εύκολο.

Ο χρόνος αποκατάστασης της οδού δημιουργεί ανησυχία στους κατοίκους αλλά και στους Ηπειρώτες που δε ζουν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, καθώς πλησιάζουν οι ημέρες των εορτών του Πάσχα και παρά τις προσπάθειες κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει αν η μεγάλη εθνική οδική αρτηρία θα δοθεί εγκαίρως στην κυκλοφορία ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις από και προς την Ηπειρο.

Αυτήν την ώρα και για τις τελευταίες 25 ημέρες η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα Αρτα – Αμφιλοχία πραγματοποιείται από την παλιά εθνική – στην οποία επίσης προ ημερών έγινε κατολίσθηση και διακοπή της κυκλοφορίας – ενώ γίνεται αγώνας δρόμου των συνεργείων να ανοίξουν τουλάχιστον το ένα ρεύμα κυκλοφορίας μέχρι τις γιορτές του Πάσχα.