Κατολίσθηση έγινε γύρω στις 10:00 σήμερα το πρωί στην Ιόνια Οδό και συγκεκριμένα στο 127ο χιλιόμετρο, στο ύψος της Συκούλας, στα όρια των νομών Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας.

Χώματα και πέτρες στο οδόστρωμα

Το ένα ρεύμα κυκλοφορίας των οχημάτων έχει ήδη αποκλειστεί από χώματα και πέτρες, ενώ και το δεύτερο ρεύμα κυκλοφορίας έχει επηρεαστεί από την κατολίσθηση με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των αυτοκινήτων να διακοπεί και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Διακοπή και εκτροπή κυκλοφορίας

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί με τους οδηγούς να εκτρέπονται από την αστυνομία στον κόμβο Αγγέλη και να συνεχίζουν το ταξίδι τους από την παλιά Εθνική Οδό.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Νέας Οδού

Η Νέα Οδός ενημερώνει τους οδηγούς πως εξαιτίας ολίσθησης ορύγματος στον αυτοκινητόδρομο Ιόνια Οδός στο 127ο χλμ., ισχύει εκτροπή κυκλοφορίας από τον Α/Κ Άρτας έως τον Α/Κ Αμφιλοχίας, αμφίπλευρα.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.