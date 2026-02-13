Νέα διακοπή κυκλοφορίας στο δρόμο που ενώνει την Αρτα με την Αμφιλοχία. Μετά την Ιονία οδό στο ύψος της Συκούλας έκλεισε και η παλαιά Εθνική Οδός στην οποία είχε εκτραπεί η κυκλοφορία λόγω της μεγάλης κατολίσθησης. Ομως και η παλαιά εθνική οδός βγήκε εκτός κυκλοφορίας, στο ίδιο τμήμα καθώς προκλήθηκε νέα κατολίσθηση εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων στην περιοχή.

Ειδικότερα νέα μεγάλη κατολίσθηση προκλήθηκε στο Κατάφουρκο Αμφιλοχίας. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί μέχρι τα σκαπτικά μηχανήματα να απομακρύνουν τις πέτρες και τα χώματα, ενώ το φαινόμενο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Λόγω του έντονου προβλήματος που έχει προκληθεί στις μετακινήσεις των οδηγών οι αστυνομικές αρχές εκτρέπουν την κυκλοφορία άγνωστο προς τα που καθώς η Ιονία οδός, στο ίδιο κομμάτι, είναι προ ημερών κλειστή, λόγω επίσης μεγάλης κατολίσθησης.

Χωρίς οδικό δίκτυο η Ηπειρος μεταξύ Αμφιλοχίας – Αρτας

Οι οδηγοί που κινούνται στις συγκεκριμένες περιοχές καλό είναι, πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τους, να επικοινωνούν με το 100 της Ελληνικής Αστυνομίας για ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου, ώστε να αποφύγουν ταλαιπωρία.

Όπως ανέφερε ο ανταποκριτής του ΕΡΤnews στην περιοχή, η καθίζηση προκλήθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής και ακόμη βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Ήρθε το πυροσβεστικό όχημα για να καθαρίσει τη λάσπη από το οδόστρωμα, έτσι ώστε να μην είναι ολισθηρό το οδόστρωμα και έχουμε κάποιο τροχαίο ατύχημα».

Το πρόβλημα για τις μετακινήσεις των οδηγών είναι τεράστιο καθώς δεν υπάρχει άλλος δρόμος αυτή τη στιγμή για να κινηθεί κάποιος από την Ήπειρο προς την υπόλοιπη Ελλάδα.

Τρέχει καταρράκτης από την πλαγιά του βουνού

Οι κατολισθήσεις συνεχίζονται σε μεγάλο τμήμα της διαδρομής εξαιτίας των πρόσφατων έντονων βροχοπτώσεων. Μάλιστα από μεγάλος όγκος νερού έχει σχηματίσει πίδακα που πέφτει από την πλαγιά του βουνού στο οδόστρωμα.