Ποτέ πριν στην πρόσφατη ιστορία της γαλλικής διπλωματίας, ο πρέσβης μιας συμμάχου χώρας, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν απέφυγε να εμφανιστεί στο γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών, όταν εκλήθη για εξηγήσεις. Ο Τσαρλς Κούσνερ όμως, ο σημερινός πρέσβης των ΗΠΑ στη Γαλλία, και συμπέθερος του αμερικανού προέδρου Τραμπ (ο γιος του, Τζάρεντ, είναι παντρεμένος με την κόρη του Τραμπ, Ιβάνκα) διέπραξε το σφάλμα αυτό, όχι μία, αλλά δύο φορές.

Η πρώτη, ήταν τον περασμένο Αύγουστο, όταν εκλήθη στο γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών επειδή είχε υποστηρίξει ότι η Γαλλία δεν λαμβάνει επαρκή μέτρα κατά των κρουσμάτων αντισημιτισμού, τα οποία είχαν αυξηθεί, κατά την άποψή του, επειδή ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, είχε αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος. Η δεύτερη, ήταν το βράδυ της Δευτέρας, όταν πάλι δεν εμφανίστηκε ενώπιον του γάλλου υπουργού Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, για να εξηγήσει τη δήλωση του ότι η ακροαριστερή βία πλήττει τη Γαλλία (με αφορμή τη δολοφονία του φοιτητή Κεντέν Ντεράνκ, στις 12 Φεβρουαρίου στη Λυών, από ακροαριστερούς ακτιβιστές).

Διπλωματικά πρωτόκολλα που «έσπαγαν» μόνον στον Ψυχρό Πόλεμο

Εξαιτίας του σοβαρού διπλωματικού «φάουλ», ο Μπαρό δήλωσε ότι στο εξής ο Κούσνερ δεν θα έχει πρόσβαση στη γαλλική κυβέρνηση. Τελικώς, χθες το μεσημέρι, ο συμπέθερος του Τραμπ συνομίλησε τηλεφωνικώς με τον γάλλο υπουργό Εξωτερικών και δεσμεύτηκε ότι δεν θα αναμειγνύεται σε υποθέσεις που αφορούν τη Γαλλία, ενώ αναμένεται, σύμφωνα με τον Μonde, να συναντηθεί με τον Μπαρό, τις επόμενες ημέρες.

Συνθήκη της Γενεύης για τις Διπλωματικές Σχέσεις

Η Σύμβαση της Γενεύης (1961) για τις Διπλωματικές Σχέσεις, προβλέπει ότι οι πρέσβεις ξένων χωρών δεν αναμειγνύονται στα εσωτερικά των χωρών όπου υπηρετούν. Η Συνθήκη αναφέρει επίσης ότι οι πρέσβεις δεν μεταβαίνουν στο υπουργείο Εξωτερικών της χώρας που υπηρετούν για εξηγήσεις, μόνον αν απουσιάζουν σε ταξίδι, αν ασθενούν, ή αν έχουν ανακληθεί από τη χώρα τους. Η άρνηση τους να εμφανιστούν όταν τους ζητούνται εξηγήσεις από τη χώρα που τους φιλοξενεί, μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω ένταση στις σχέσεις μεταξύ χωρών, όπως συνέβαινε μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ, κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου.

Πρέσβης με μεγάλη εμπειρία στα κτηματομεσιτικά

Ο Τσαρλς Κούσνερ δεν έχει εμπειρία ως διπλωμάτης, δεν γνωρίζει τα διπλωματικά πρωτόκολλα και δεν μιλά, όπως τονίζουν στο Παρίσι, λέξη, γαλλικά. Γεννημένος το 1954 από Πολωνούς Εβραίους που επέζησαν του Ολοκαυτώματος και μετανάστευσαν στις ΗΠΑ το 1949, μεγάλωσε στο Νιου Τζέρσεϊ. Ο πατέρας του ήταν εργολάβος και επενδυτής ακινήτων. Το 1985, έχοντας αποκτήσει πτυχίο Νομικής από το Πανεπιστήμιο Χόφστρα, στη Νέα Υόρκη, ο Τσαρλς Κούσνερ ίδρυσε την εταιρία κατασκευής και διαχείρισης ακινήτων, Kushner Companies, αξιοποιώντας το πελατολόγιο του πατέρα του.

– Ο Τζάρεντ Κούσνερ στο επίκεντρο της συμφωνίας για τη Γάζα

Στις 30 Ιουνίου 2004, ο Κούσνερ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 508.900 δολαρίων από την Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή, επειδή πραγματοποίησε συνεισφορές σε εκστρατείες του Δημοκρατικού Κόμματος στο όνομα των εταιρικών του σχημάτων, χωρίς ωστόσο να διαθέτει τη σχετική εξουσιοδότηση. Το 2005, δήλωσε ένοχος για 18 κατηγορίες παράνομων δωρεών σε πολιτικά κόμματα, φοροδιαφυγής και παρεμπόδισης μάρτυρα. Η τελευταία κατηγορία αφορούσε ένα περιστατικό του 2003. Ο Κούσνερ είχε οργανώσει ένα σχέδιο εκδίκησης, με σκοπό να στοχοποιήσει τον άντρα της αδερφής του, Ουίλιαμ Σούλντερ, πρώην εργαζόμενο στις επιχειρήσεις του, ο οποίος είχε μετατραπεί σε μάρτυρα κατηγορίας εναντίον του, σε υπόθεση που ερευνούσαν οι ομοσπονδιακές αρχές για παράνομες χρηματοδοτήσεις προεκλογικών εκστρατειών από τον Κούσνερ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Κούσνερ είχε προσλάβει μια κοπέλα, για να παρασύρει τον Σούλντερ στο δωμάτιο ενός μοτέλ στο Μπρίτζγουοτερ του Νιου Τζέρσεϊ, ώστε να συνευρεθεί σεξουαλικά μαζί της, ενώ κρυφή κάμερα κατέγραφε το περιστατικό. Στη συνέχεια, το βίντεο εστάλη στην αδελφή του Κούσνερ, και σύζυγο του Σούλντερ, την Έστερ Σούλντερ. Όμως η απόπειρα εκφοβισμού απέτυχε. Οι Σούλντερ παρέδωσαν το βίντεο στους εισαγγελείς, οι οποίοι εντόπισαν την κοπέλα που υπό την απειλή της σύλληψης, ομολόγησε.

Καταδίκη σε διετή φυλάκιση

Τελικώς ο Κούσνερ καταδικάστηκε σε δύο έτη φυλάκισης και εξέτισε 14 μήνες σε ομοσπονδιακή φυλακή στο Μοντγκόμερι της Αλαμπάμα, προτού μεταφερθεί στο Νιου Τζέρσεϊ, για να ολοκληρώσει την ποινή του. Αποφυλακίστηκε στις 25 Αυγούστου 2006. Ως καταδικασμένος εγκληματίας, ο Κούσνερ διεγράφη από τους δικηγορικούς συλλόγους και του απαγορεύτηκε η άσκηση της δικηγορίας στο Νιου Τζέρσεϊ, στη Νέα Υόρκη και στην Πενσυλβάνια.

Μετά την αποφυλάκισή του, μετέφερε τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες από το Νιου Τζέρσεϊ στη Νέα Υόρκη. Μέχρι το τέλος του 2016, η καθαρή περιουσία του ίδιου και της οικογένειάς του, εκτιμάτο, σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, σε 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Κούσνερ προσέλαβε ως συνεργάτες στις επιχειρήσεις του και δύο πρώην συγκρατούμενους του, με τους οποίους είχε γνωριστεί κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του.

Δωρεές στο Χάρβαρντ και στα δυο μεγάλα πολιτικά κόμματα

Το 1998 ο Κούσνερ έκανε δωρεά ύψους 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων στο πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Ο γιος του, Τζάρεντ, μετέπειτα σύζυγος της Ιβάνκας Τραμπ, τελείωνε το λύκειο. Δεν ήταν ιδιαίτερα καλός μαθητής, όμως το 1999, εισήχθη στους πρωτοετείς του Χάρβαρντ.

Πριν από το 2016, ο Τσαρλς Κούσνερ ήταν δωρητής του Δημοκρατικού Κόμματος. Τον Αύγουστο του 2015, έκανε δωρεά 100.000 δολαρίων στην την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ, ενόψει των εκλογών του 2016. Στις 23 Δεκεμβρίου 2020, λίγο προτού αποχωρήσει από την προεδρία των ΗΠΑ, μετά την ήττα του από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν, ο Τραμπ απένειμε χάρη στον συμπέθερό του, για τα αδικήματα για τα οποία είχε καταδικαστεί. Το 2023, ο Κούσνερ προσέφερε στην προεκλογική του εκστρατεία του Τραμπ ένα εκατομμύριο δολάρια. Ανταμείφθηκε από τον αμερικανό πρόεδρο με τον διορισμό του ως πρέσβης των ΗΠΑ στη Γαλλία, στις 11 Ιουλίου 2025.

Tι μέλλει γενέσθαι

Προς το παρόν, το διπλωματικό επεισόδιο «δεν θα επηρεάσει σε τίποτα τις σχέσεις μεταξύ Γαλλίας και ΗΠΑ», διαβεβαιώνει ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών. Το ερώτημα είναι αν θα μπορούσε η Γαλλία να απελάσει τον Κούσνερ. Θεωρητικά, ναι: ο γάλλος πρόεδρος Μακρόν, θα μπορούσε να κηρύξει τον Κούσνερ, persona non grata, χωρίς καμία αιτιολόγηση – κάτι που θα ανάγκαζε τις ΗΠΑ να τον ανακαλέσουν. Στην πράξη, όμως αυτό θα σήμαινε καθαρή ρήξη του Παρισιού με την Ουάσινγκτον, και θα δημιουργούσε μοναδικό προηγούμενο.