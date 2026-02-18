Οξύνεται η πολιτική πόλωση στη Γαλλία, έναν μήνα πριν από τις δημοτικές εκλογές και δεκατέσσερις μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου 2027, στις οποίες φέρεται ως επικρατέστερη η γαλλική Ακροδεξιά.

Ο θάνατος του Κεντάν Ντεράνκ, 23 ετών φοιτητή στη Λυών, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου, στις 12 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο συμπλοκής που ξέσπασε, με αφορμή τη διάλεξη της ακροαριστερής ευρωβουλευτού της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI), Ριμά Χασάν, στη σχολή Πολιτικών Επιστημών (Science Po) της Λυών, συσκοτίζει περαιτέρω το πολιτικό τοπίο στη χώρα.

Όπως σημείωσε στο χθεσινό κύριο άρθρο του ο Monde, «τη στιγμή που στη Γαλλία, η εκτελεστική εξουσία έχει παραλύσει λόγω της απώλειας της κοινοβουλευτικής της πλειοψηφίας, και η Εθνοσυνέλευση (Κοινοβούλιο) προσφέρει πολύ συχνά ένα θέαμα αταξίας, το δράμα της Λυών, ενισχύει την ανάγκη για αφύπνιση του δημοκρατικού αισθήματος των πολιτών».

Υποπτοι συνδεδεμένοι με την Ακροαριστερά

Χθες, πέντε από τους έξι βασικούς υπόπτους που θεωρούνται υπεύθυνοι για τη δολοφονία του 23χρονου φοιτητή, ταυτοποιήθηκαν επίσημα, χωρίς ωστόσο, κανένας εξ αυτών να έχει συλληφθεί.

Ορισμένοι από τους υπόπτους συνδέονται με την Ακροαριστερά ενώ αρκετοί ήταν καταχωρισμένοι από τις Αρχές, στα ειδικά αρχεία ασφαλείας με το γράμμα «S» (εκ του Sécurité=Ασφάλεια), στα οποία καταχωρίζονται όσοι αποτελούν πιθανές απειλές για τη δημόσια ασφάλεια, ή σχετίζονται με τρομοκρατικά δίκτυα, ακραίες ιδεολογίες ή βίαιες ομάδες.

«Νεαρή Φρουρά» της Ακροαριστεράς

Οι ύποπτοι για τη δολοφονία του Ντεράνκ, φέρονται να είναι καταχωρισμένοι στην κατηγορία «S», λόγω της συμμετοχής τους στη «Jeune Garde»- «Νεαρή Φρουρά», μια «αντιφασιστική» οργάνωση της οποίας συνιδρυτής ήταν ο βουλευτής της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ραφαέλ Αρνό.

Η οργάνωση διαλύθηκε επισήμως, τον Ιούνιο του 2025, από τον Μπρουνό Ρεταγιό, τον τότε υπουργό Εσωτερικών. Η εισαγγελία της Λυών διέταξε έρευνα για τον ρόλο της οργάνωσης στην υπόθεση του θανάτου του Ντεράνκ.

Ένας ήσυχος φοιτητής που αναζητούσε την ταυτότητά του

Οι οικείοι του περιγράφουν τον Ντεράνκ, ως έναν ήσυχο και εργατικό φοιτητή, αφοσιωμένο στη βοήθεια των φτωχών, χωρίς τάσεις ριζοσπαστισμού. Οι φίλοι του ανέφεραν ότι ήταν βιβλιοφάγος, πιστός καθολικός, ότι διάβαζε τα κείμενα του Θωμά Ακινάτη και του Αγίου Αυγουστίνου και ότι ήταν ένας νεαρός που αναζητούσε την ταυτότητα του.

Την ημέρα του θανάτου του, βρέθηκε κοντά στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών της Λυών, για να υπερασπιστεί τις κοπέλες-μέλη της εθνικιστικής ομάδας Νemesis, που προσδιορίζονται ως φεμινίστριες και οι οποίες διαμαρτύρονταν ενάντια στον «ισλαμοφασισμό» που εκφράζει η Ριμά Χασάν, ευρωβουλευτής της Ανυπότακτης Γαλλίας, η οποία, εκφωνούσε, την ημέρα εκείνη, ομιλία στη Sciences Po, με θέμα τη Γάζα, την Παλαιστίνη και το Ισραήλ.

Η Χασάν, παλαιστινιακής καταγωγής γνωστή για τις εμπρηστικές δηλώσεις της, για την άρνηση της να καταδικάσει την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο πολιτικής θύελλας, και επιχειρεί να λάβει αποστάσεις από τα μέλη της αντιφασιστικής οργάνωσης «Νεαρή Φρουρά» τα οποία παρίσταντο στην εκδήλωση, με σκοπό να την περιφρουρήσουν.

Κρίση στον κεντροαριστερό συνασπισμό

Η κρίση όμως που προκάλεσε το «λυντσάρισμα», όπως χαρακτηρίστηκε, από ορισμένα μέσα ενημέρωσης, του νεαρού Κεντάν Ντεράνκ και το οποίο οδήγησε στο θάνατό του, δεν αναμένεται να διευθετηθεί άμεσα καθώς δημιουργεί σοβαρές αντιπαραθέσεις και στο εσωτερικό της γαλλικής κεντροαριστερής αντιπολίτευσης.

Ήδη ο αριστερός ευρωβουλευτής Ραφαέλ Γκλικσμάν που ενδέχεται να διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας, στις εκλογές του 2027, και ο οποίος συνεργάζεται με το γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, στον αντιπολιτευόμενο κεντροαριστερό συνασπισμό, στον οποίο μετέχουν η Ανυπότακτη Γαλλία, οι Οικολόγοι, οι Κομμουνιστές, στηλίτευσε «όλους τους πολιτικούς ηγέτες που υποδαυλίζουν το μίσος», συμπεριλαμβανομένων αυτών της Ανυπότακτης Γαλλίας, και του ηγέτη της, Ζαν Λυκ Μελανσόν, της ευρωβουλευτού Ριμά Χασάν. και των βουλευτών του κόμματος, Τομά Πορτ και Ραφαέλ Αρνό, «οι οποίοι», όπως τόνισε, «ρίχνουν συνεχώς λάδι στη φωτιά».

Αντιθέτως, ο ηγέτης των Σοσιαλιστών, Ολιβιέ Φορ, δεν συμμετείχε στις επικρίσεις κατά της Ανυπότακτης Γαλλίας. Η ηγεσία του κόμματος, εξέφρασε τη στήριξή της στην οικογένεια του Κεντάν Ντεράνκ, αποφεύγοντας ωστόσο να σχολιάσει την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Δύσκολη η αναστροφή του πολιτικού κλίματος

Πολλοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η δολοφονία του Ντεράνκ -στην εισήγηση του, ο εισαγγελέας της Λυών ζήτησε την έναρξη έρευνας για ανθρωποκτονία από πρόθεση -, δεν αποτελεί μεμονωμένο επεισόδιο αλλά είναι ενδεικτική της ακραίας πόλωσης που επικρατεί στη Γαλλία.

Μιλώντας χθες στην Εθνοσυνέλευση, ο κεντρώος πρωθυπουργός, Σεμπαστιέν Λεκορνύ, ζήτησε από τους βουλευτές «μια στιγμή αλήθειας»: «Είτε αγωνιζόμαστε και αρνούμαστε τη βία είτε δεν την καταπολεμούμε. Δεν υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά -αυτό ισχύει για όλους!», τόνισε εμφατικά υπονοώντας ότι η βία δεν έχει χρώμα ούτε πολιτικό πρόσημο.