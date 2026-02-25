Με την Γαλλίδα ηθοποιό Ζιλιέτ Μπινός να τιμά και πάλι με την παρουσία την Θεσσαλονίκη, το 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της πόλης ετοιμάζεται να σηκώσει αυλαία την Πέμπτη 5 Μαρτίου, με την ταινία «Ρώτα την Ι Τζιν». Αφορά την δημοσιογράφο και συγγραφέα Τζιν Κάρολ, η οποία άσκησε μήνυση στον Ντόναλντ Τραμπ για σεξουαλική κακοποίηση και συκοφαντική δυσφήμιση και έγινε η μοναδική γυναίκα που τον κέρδισε δύο φορές σε δικαστική αίθουσα.

Η Μπινός έρχεται στο φεστιβάλ με την ιδιότητά της σκηνοθέτιδας, καθώς θα παρουσιάσει το ντοκιμαντέρ «In-I In Motion», για τη συνεργασία της με τον διάσημο Βρετανό χορευτή και χορογράφο Άκραμ Καν. Επίσης θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη και ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου ενόψει της αντίστροφης μέτρησης για την τελετή απονομής των Βραβείων Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το 2027.

Για τις 57 ελληνικές ταινίες που θα προβληθούν στα προγράμματα Διεθνές Διαγωνιστικό, Διαγωνιστικό Newcomers, Διαγωνιστικό Film Forward, Ανοιχτοί Ορίζοντες και Πλατφόρμα+ μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Ο θρυλικός αμερικανός συνθέτης και παραγωγός Ντέσμοντ Τσαιλντ θα βρεθεί επίσης στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να παραστεί στην παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Ο Ντέσμοντ Τσαιλντ ροκάρει τον Παρθενώνα της Χέδερ Γουίντερς.»

Τρεις ειδικοί Χρυσοί Αλέξανδροι θα απονεμηθούν σε τιμώμενα πρόσωπα του ΦΝΘ: στη ξεχωριστή δημιουργό Βουβούλα Σκούρα, η οποία μέσα από το έργο της επαναπροσδιορίζει τη σχέση μας με τη μνήμη, την Ιστορία και τον χρόνο, στον αμερικανό πολυμεσικό καλλιτέχνη, Μπιλ Μόρισον, ο οποίος θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει το έργο του και να παραδώσει masterclass ανοιχτό στο κοινό και στον παραγωγό Γιώργο Παπαλιό («Τα χρώματα της ίριδος», «Θίασος» κ.α.) ο οποίος στη δεκαετία του 1970 έπαιξε μετάλο ρόλο στην αναγέννηση του ελληνικού σινεμά στηρίζοντας νέους δημιουργούς στα πρώτα τους βήματα.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «Τρέχοντας τα κύματα» του Γιάννη Καραπιπερίδη για τον Γιώργο Παπαλιό, ενώ ο παραγωγός θα διατελέσει μέλος της κριτικής επιτροπής του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος.

Η αυλαία της διοργάνωσης θα πέσει την Κυριακή 15 Μαρτίου, με την προβολή του υποψήφιου για βραβείο Όσκαρ ντοκιμαντέρ «Ο κ. Κανένας εναντίον του Πούτιν» του Ντέιβιντ Μπόρενσταϊν, σε συν-σκηνοθεσία Πάβελ «Πάσα» Ταλάνκιν. Το Φεστιβάλ γιορτάζει το σινεμά με τη ζωντανή μετάδοση της τελετής απονομής των βραβείων OSCARS® και ένα ολονύχτιο πάρτι στο Ολύμπιον.

Ως τότε Στο 28ο ΦΝΘ θα έχουν προβληθεί 252 ντοκιμαντέρ μικρού και μεγάλου μήκους, ανάμεσα στα οποία 80 παγκόσμιες πρεμιέρες, αριθμός-ρεκόρ για την ιστορία του Φεστιβάλ.

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί στην ιστορική έδρα του, στις αίθουσες Ολύμπιον και Παύλος Ζάννας, στις αίθουσες του Λιμανιού, Φρίντα Λιάππα, Τώνια Μαρκετάκη, Τζον Κασσαβέτης, Σταύρος Τορνές, καθώς και στον κινηματογράφο Μακεδονικόν. Παράλληλα, παρακολουθούμε ταινίες και διαδικτυακά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Φεστιβάλ.