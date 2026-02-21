Η ταινία «Κίτρινα Γράμματα» (Yellow Letters), ένα δριμύ πολιτικό δράμα, αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής του Φεστιβάλ του Βερολίνου. Το έργο εστιάζει στη ζωή ενός ζεύγους Τούρκων καλλιτεχνών, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με την απώλεια της εργασίας και της εστίας τους λόγω των αυταρχικών διώξεων στη χώρα τους.

Παραλαμβάνοντας το κορυφαίο βραβείο, ο Τσατάκ σημείωσε πως η ταινία «μιλάει πολιτικά από μόνη της», αποκαλύπτοντας πως το σενάριο βασίστηκε σε πραγματικές μαρτυρίες καλλιτεχνών που διώχθηκαν την περίοδο 2019-2020 για τη συμμετοχή τους σε διαδηλώσεις ή την υπογραφή ειρηνευτικών διακηρύξεων. Ο σκηνοθέτης υπογράμμισε πως η ταινία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στη Γερμανία, καθώς η παραγωγή της στην Τουρκία θα ήταν αδύνατη υπό το παρόν καθεστώς.

Ιδιαίτερη σημασία για τον ελληνικό κινηματογράφο έχει η κατάκτηση της Αργυρής Άρκτου – Μεγάλου Βραβείου της Επιτροπής από την ταινία «Salvation» του Εμίν Αλπέρ, στην οποία συμμετέχει ως συμπαραγωγός η ελληνική εταιρεία Horsefly Films του Γιώργου Τσούργιαννη.

Ο Αλπέρ, σε μια συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία, μετέτρεψε το βήμα του Φεστιβάλ σε βήμα αλληλεγγύης: «Προς τους Παλαιστίνιους στη Γάζα, προς τους Ιρανούς που υποφέρουν από τη δικτατορία, προς τους δικούς μου ανθρώπους και τους δημάρχους που βρίσκονται στη φυλακή: Δεν είστε μόνοι».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Λιβανέζα σκηνοθέτρια Μαρί-Ρόουζ Οστά, η οποία κέρδισε τη Χρυσή Άρκτο Μικρού Μήκους για το «Someday a Child», τονίζοντας πως «η ζωή κανενός παιδιού δεν πρέπει να είναι διαπραγματεύσιμη», αναφερόμενη στα παιδιά της Γάζας και του Λιβάνου.

Η Μπερλινάλε απέναντι στην κριτική

Η φετινή διοργάνωση βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων συζητήσεων σχετικά με τον ρόλο της τέχνης στην πολιτική. Η καλλιτεχνική διευθύντρια, Τρίσα Τατλ, απάντησε στις επικρίσεις που δέχθηκε το Φεστιβάλ για τη στάση του στον πόλεμο στη Γάζα, σημειώνοντας πως η ελευθερία του λόγου και η διαφωνία αποτελούν πυλώνες της δημοκρατίας. «Το σινεμά έκανε τη δουλειά του», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπερασπιζόμενη τον χαρακτήρα του θεσμού ως χώρου συμπερίληψης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, Βιμ Βέντερς, αν και αρχικά είχε δηλώσει πως το σινεμά πρέπει να μένει έξω από την πολιτική, στην καταληκτική του ομιλία αναγνώρισε πως το Βερολίνο είναι ένας εγγενώς πολιτικοποιημένος χώρος, τονίζοντας την ανάγκη για συμμαχίες προκειμένου να επιτευχθεί η παγκόσμια αλλαγή.

Ακολουθούν αναλυτικά τα βραβεία:

ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Χρυσή Αρκτος: Κίτρινα Γράμματα του Ιλκέρ Τσατάκ, Γερμανία/Γαλλία/Τουρκία

Αργυρή Αρκτος – Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής: «Salvation» του Εμιν Αλπέρ, Τουρκία/Γαλλία/Ελλάδα/Ολλανδία/Σουηδία/Σαουδική Αραβία

Αργυρή Αρκτος – Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής: «Queen at Sea» του Λανς Χάμερ, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ

Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας: Γκραντ Τζι για το «Everybody Digs Bill Evans», Ιρλανδία/Ηνωμένο Βασίλειο

Βραβείο Σεναρίου: Ζενεβιέβ Ντουλούντ-ντε Σελς για το «Nina Roza», Καναδάς/Ιταλία/Βουλγαρία/Βέλγιο

Βραβείο Καλύτερου Α’ Ρόλου: Σάντρα Ούλερ για το «Rose» του Μάρκους Σλάιντσερ, Αυστρία

Βραβείο Καλύτερου Β’ Ρόλου: Τομ Κόρτνεϊ και Ανα Κάλντερ-Μάρσα για το «Queen at Sea», Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ

Βραβείο Καλλιτεχνικού Επιτεύγματος: Yo (Love is a Rebellious Bird) της Ανα Φιτς, ΗΠΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ PERSPECTIVES

Α΄ Βραβείο: «Chronicles from the Siege» του Αμπνταλάχ Αλκχατίμπ, Αλγερία/Γαλλία/Παλαιστίνη

Ειδική Μνεία Forest High του Μανόν Κούμπια, Βέλγιο/Γαλλία

BΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Χρυσή Αρκτος: «If Pigeons Turned to Gold» της Πέπα Λουμποτζάκι, Τσεχία/Σλοβακία

Ειδική Μνεία: «Sometimes, I Imagine Them All at a Party» της Ντανιέλα Μανιάνι Ούλερ, Γερμανία

Ειδική Μνεία: «**ΤUTU» του Σαμ Πόλαρντ, Ηνωμένο Βασίλειο

ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ