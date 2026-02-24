Μπορεί τα προγνωστικά να μην είναι υπέρ του, αφού το 2-0 του πρώτου αγώνα δίνει προβάδισμα στη Λεβερκούζεν. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός πάει στη Γερμανία αποφασισμένος να παλέψει για τη μεγάλη ανατροπή.

Αυτή τη μάχη δε θα τη δώσει μόνος του. Αντίθετα, χιλιάδες οπαδοί των ερυθρόλευκων θα βρεθούν στην BayArena για να ενισχύσουν τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες του.

Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι περίπου 4000 οπαδοί του Ολυμπιακού θα βρεθούν στο γήπεδο για να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα.

Οι οδηγίες της ΠΑΕ Ολυμπιακός προς τους οπαδούς της ομάδας

«Για τον αγώνα με την Bayer 04 Leverkusen που θα γίνει την Τρίτη (24/2, 21:00 τοπική ώρα) στη Γερμανία, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους της για τα εξής:

Το σημείο συνάντησης για τους φιλάθλους μας είναι η πλατεία “Friedrich-Ebert-Platz, Leverkusen”. Από το σημείο συνάντησης θα μπορούν οι φίλαθλοί μας να μεταβούν στο γήπεδο είτε με το τρένο από τον σιδηροδρομικό σταθμό “Wiesdorf Leverkusen Mitte Bf”, είτε με τα πόδια (20 λεπτά).

Οι θύρες της BayArena θα ανοίξουν δύο ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα.

Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται εντός της BayArena. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος δοχείων αναπλήρωσης για ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι 10 ml.

Σε φιλάθλους που φαίνονται εμφανώς υπό την επήρεια αλκοόλ θα πραγματοποιείται αλκοτέστ.

Δεν επιτρέπεται η είσοδος μεγάλων τσαντών (μεγάλες γυναικείες τσάντες, αθλητικοί σάκοι, βαλίτσες, σακίδια κ.λπ.) στη BayArena. Επιτρέπονται μικρές τσάντες, όπως τσαντάκια μέσης ή τσάντες έως 21cm x 30cm (μέγεθος A4).

Η απόπειρα εισαγωγής κρυφά πανό, πινακίδων ή άλλων απαγορευμένων αντικειμένων θα θεωρηθεί πράξη εξαπάτησης και θα έχει ως αποτέλεσμα την απαγόρευση εισόδου του ατόμου στο στάδιο.

Οι κίτρινες σημάνσεις που υποδεικνύουν εξόδους κινδύνου δεν πρέπει να καλύπτονται από οποιοδήποτε υλικό.

Μια σημαία/πανό πρέπει να τελειώνει στα σημειωμένα όρια και η συγκεκριμένη περιοχή πρέπει να παραμένει προσβάσιμη.

Στη BayArena γίνονται δεκτές μόνο ανέπαφες / cashless πληρωμές. Αποδεκτές μέθοδοι: πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, Apple Pay και Google Pay. Απαγορεύεται η εισαγωγή φαγητού και ποτών στη BayArena».