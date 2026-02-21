Η Λήμνος μετρά τις πληγές της από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Με το πρώτο φως της μέρας οι σκηνές ήταν αποκαρδιωτικές. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα μετέτρεψαν μέσα σε λίγες ώρα δρόμους σε ορμητικά ρεύματα και επιχειρήσεις σε πλημμυρισμένους χώρους γεμάτους λάσπη.

Στην αγορά της Μύρινας, στην πλατεία ΚΤΕΛ και στους γύρω δρόμους, στα Καραμαλίδικα, αλλά και στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, το νερό παρέσυρε χώματα, φερτά υλικά και ό,τι έβρισκε στο πέρασμά του.

Καταστηματάρχες στάθηκαν μπροστά στις περιουσίες τους ανήμποροι: βιτρίνες, αποθήκες, επαγγελματικοί χώροι και σπίτια γέμισαν λάσπη, ενώ κάτοικοι προσπαθούσαν με κουβάδες και σκούπες να σώσουν ό,τι μπορούσε να σωθεί σύμφωνα με το limnoslive.

Στους δρόμους χάος με αυτοκίνητα ακινητοποιημένα και πεζοδρόμια εξαφανισμένα κάτω από νερά.

Ακατάλληλο για πόση το νερό

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, το νερό του δικτύου ύδρευσης της Μύρινας κρίθηκε ακατάλληλο για πόση, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να μην το χρησιμοποιούν για κατανάλωση ή παρασκευή τροφίμων μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Δημοτικές υπηρεσίες, συνεργεία και εθελοντές συνεχίζουν τις παρεμβάσεις σε όλο το οδικό δίκτυο, ενώ ζητείται από τους κατοίκους να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να παραμένουν σε εγρήγορση.