BAFTA 2026: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες – Στην κορυφή “One Battle After Another” και “Sinners”

One Battle After Another

Στις φετινές υποψηφιότητες, σημειώθηκαν και δύο ιστορίκες στιγμές. Το «Sinners» με 13 υποψηφιότητες, έσπασε το ρεκόρ για ταινία σκηνοθετημένη από μαύρο δημιουργό. Ενώ το «Hamnet» της Chloe Zhao έχει τον μεγαλύτερο αριθμό υποψηφιοτήτων BAFTA για γυναίκα σκηνοθέτη.

ΑΠΟ ΣΙΝΤΥ ΧΑΤΖΗ

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα βραβεία BAFTA, τα οποία θα απονεμηθούν στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, με παρουσιαστή τον Alan Cumming, την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου. Οι υποψηφιότητες για τα BAFTA ανακοινώνονται τελευταίες σε σχέση όλους τους υπόλοιπους θεσμούς, αλλά η τελετή απονομής τους θα προηγηθεί των Oscars. Το μεγάλο ντέρμπι των ταινιών «One Battle After Another» και «Sinners» φτάνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τις δύο παραγωγές της Warner Bros. να ηγούνται της λίστας υποψηφιοτήτων για τα Βραβεία BAFTA.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τρίτης, το «One Battle After Another», η πολιτική σάτιρα του Paul Thomas Anderson συγκέντρωσε συνολικά 14 υποψηφιότητες, μόλις δύο λιγότερες από το ρεκόρ που κατέχει το «Gandhi», ισοφαρίζοντας με τα «All Quiet on the Western Front», «Atonement», «The King’s Speech» και «Crouching Tiger, Hidden Dragon».

Από την άλλη, το «Sinners», η ιστορική ταινία τρόμου του Ryan Coogler, απέσπασε 13 υποψηφιότητες, αριθμός ρεκόρ για ταινία σκηνοθετημένη από μαύρο δημιουργό στην ιστορία των BAFTA. Η ταινία σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ο Ryan Coogler και ο Michael B. Jordan είναι υποψήφιοι στα BAFTA.

Κοντά τους, οι ταινίες «Hamnet» και «Marty Supreme» συγκέντρωσαν από 11 υποψηφιότητες η καθεμία. Ο Timothée Chalamet επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη μάχη για τον καλύτερο ανδρικό ρόλο. Ενώ το «Hamnet» εκπροσωπεί τη Βρετανία, η ταινία της Chloe Zhao έχει επίσης τον μεγαλύτερο αριθμό υποψηφιοτήτων BAFTA για γυναίκα σκηνοθέτη (η Zhao είναι η μόνη γυναίκα υποψήφια στη σκηνοθεσία φέτος).

Οι «One Battle After Another», «Sinners», «Hamnet» και «Marty Supreme» είναι και στις πέντε υποψήφιες για Καλύτερη Ταινία, μαζί με το «Sentimental Value», που φέρνει στον Stellan Skarsgard την πρώτη του υποψηφιότητα BAFTA σε ηλικία 74 ετών.

Στα πιο αναμενόμενα αποτελέσματα, οι τέσσερις κορυφαίες ταινίες ήταν οι ίδιες με την πρώτη φάση ψηφοφορίας των BAFTA. Ωστόσο, πιο κάτω στη λίστα, υπήρξαν ευχάριστες εκπλήξεις για τη βρετανική βιομηχανία, πέρα από το «Hamnet».

Οι τοπικές ανεξάρτητες παραγωγές «I Swear», «Pillion» και «The Ballad of Wallis Island» ξεχώρισαν από τη φάση της longlist, αφήνοντας πίσω την κατηγορία της καλύτερης βρετανικής ταινίας (Outstanding British Film) και διεκδικώντας βραβεία σε σημαντικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένου του Α' Ανδρικού Ρόλου για τον Robert Aramayo του «I Swear» (ο οποίος είναι επίσης υποψήφιος ως πρωτοεμφανιζόμενος). Και οι τρεις ταινίες προτάθηκαν για τα σενάριά τους.

Υπήρξε επίσης μεγάλη αναγνώριση για άλλους Βρετανούς και Ιρλανδούς αστέρες, όπως ο Paul Mescal και η Emily Watson από το «Hamnet», η Wunmi Mosaku από το «Sinners» και η Carey Mulligan από το «Wallis Island».

Αντίθετα, η ταινία «Frankenstein» απέσπασε οκτώ υποψηφιότητες, αλλά δεν μπήκε στις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας ή Σκηνοθεσίας, ενώ το «Wicked: For Good» προτάθηκε για δύο βραβεία (Κοστούμια και Μακιγιάζ & Μαλλιά), που είναι κάτι καλύτερο από τις μηδέν υποψηφιότητες που έλαβαν από την Ακαδημία στα φετινά Όσκαρ. Όσο για την «Bugonia» του Λάνθιμου, όπως και στα Όσκαρ, απέσπασε τέσσερις υποψηφιότητες: Καλύτερου Σκηνοθέτης, Α' Γυναικείου και Ανδρικού Ρόλου και Διασκευασμένου Σεναρίου.

Αναλυτικά όλες οι υποψηφιότητες, παρακάτω:

Πρώτη εμφάνιση από Βρετανό σεναριογράφο, σκηνοθέτη ή παραγωγό

“The Ceremony” — Jack King (Director, Writer), Hollie Bryan (Producer), Lucy Meer (Producer)

“My Father’s Shadow” — Akinola Davies Jr. (Director), Wale Davies (Writer)

“Pillion” — Harry Lighton (Director, Writer) 

“A Want in Her” — Myrid Carten (Director)

“Wasteman” — Cal McMau (Director), Hunter Andrews (Writer), Eoin Doran (Writer)

Διασκευασμένο σενάριο

“The Ballad of Wallis Island,” Tom Basden and Tim Key

“Bugonia,” Will Tracy

“Hamnet,” Chloé Zhao and Maggie O’Farrell

“One Battle After Another,” Paul Thomas Anderson

“Pillion,” Harry Lighton

Πρωτότυπο σενάριο

“I Swear,” Kirk Jones

“Marty Supreme,” Ronald Bronstein, Josh Safdie

“The Secret Agent,” Kleber Mendonça Filho 

“Sentimental Value,” Eskil Vogt and Joachim Trier

“Sinners,” Ryan Coogler

Παιδική ή οικογενειακή ταινία

“Arco” — Ugo Bienvenu, Félix De Givry, Sophie Mas, Natalie Portman

“Boong” — Lakshmipriya Devi, Ritesh Sidhwani

“Lilo & Stitch” — Dean Fleischer Camp, Jonathan Eirich

“Zootropolis 2” — Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino

Ξενόγλωσση ταινία

“It Was Just an Accident” — Jafar Panahi, Philippe Martin 

“The Secret Agent” — Kleber Mendonça Filho, Emilie Lesclaux

“Sentimental Value” — Joachim Trier, Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar

“Sirât” — Oliver Laxe, Domingo Corral

“The Voice of Hind Rajab” — Kaouther Ben Hania, Nadim Cheikhrouha

Κοστούμια

“Frankenstein,” Kate Hawley

“Hamnet,” Malgosia Turzanska

“Marty Supreme,” Miyako Bellizzi

“Sinners,” Ruth E. Carter

“Wicked: For Good,” Paul Tazewell

Ειδικά οπτικά εφέ

“Avatar: Fire and Ash” — Joe Letteri, Richard Baneham, Daniel Barrett, Eric Saindon 

“F1” — Ryan Tudhope, Keith Alfred Dawson, Nicolas Chevallier, Robert Harrington

“Frankenstein” — Dennis Berardi, Ayo Burgess, Ivan Busquets, José Granell

“How to Train Your Dragon” — Christian Mänz, Francois Lambert, Glen McIntosh, Terry Palmer

“The Lost Bus” — Charlie Noble, Brandon K. McLaughlin, David Zaretti

Β Γυναικείου ρόλου

Odessa A’zion, “Marty Supreme”

Inga Ibsdotter Lilleaas, “Sentimental Value”

Wunmi Mosaku, “Sinners”

Carey Mulligan, “The Ballad of Wallis Island”

Teyana Taylor, “One Battle After Another”

Emily Watson, “Hamnet”

Β Ανδρικού ρόλου

Benicio del Toro, “One Battle After Another”

Jacob Elordi, “Frankenstein”

Paul Mescal, “Hamnet”

Peter Mullan, “I Swear”

Sean Penn, “One Battle After Another”

Stellan Skarsgård, “Sentimental Value”

Α Γυναικείου ρόλου

Jessie Buckley, “Hamnet”

Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You”

Kate Hudson, “Song Sung Blue”

Chase Infiniti, “One Battle After Another”

Renate Reinsve, “Sentimental Value”

Emma Stone, “Bugonia”

Α Ανδρικού ρόλου

Robert Aramayo, “I Swear”

Timothée Chalamet, “Marty Supreme”

Leonardo DiCaprio, “One Battle After Another”

Ethan Hawke, “Blue Moon”

Michael B. Jordan, “Sinners”

Jesse Plemons, “Bugonia”

Σκηνοθεσίας

“Bugonia,” Yorgos Lanthimos

“Hamnet,” Chloé Zhao

“Marty Supreme,” Josh Safdie

“One Battle After Another,” Paul Thomas Anderson

“Sentimental Value,” Joachim Trier

“Sinners,” Ryan Coogler

Βρετανικής ταινίας

“28 Years Later” — Danny Boyle, Andrew Macdonald, Peter Rice, Bernard Bellew, Alex Garland

“The Ballad of Wallis Island” — James Griffiths, Rupert Majendie, Tom Basden, Tim Key 

“Bridget Jones: Mad About the Boy” — Michael Morris, Tim Bevan, Eric Fellner, Jo Wallett, Helen Fielding, Dan Mazer, Abi Morgan

“Die My Love” — Lynne Ramsay, Martin Scorsese, Jennifer Lawrence, Justine Cirrocchi, Andrea Calderwood, Enda Walsh, Alice Birch

“H Is for Hawk” — Philippa Lowthorpe, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Emma Donoghue

“Hamnet” — Chloé Zhao, Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Speilberg, Sam Mendes, Maggie O’Farrell

“I Swear” — Kirk Jones, Georgia Bayliff, Piers Tempest

 “Mr. Burton” — Marc Evans, Ed Talfan, Josh Hyams, Hannah Thomas, Trevor Matthews, Tom Bullough

“Pillion” — Harry Lighton, Emma Norton, Lee Groombridge, Ed Guiney, Andrew Lowe

 “Steve” — Tim Mielants, Alan Moloney, Cillian Murphy, Max Porter

Καλύτερης ταινίας

“Hamnet” — Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg, Sam Mendes

“Marty Supreme” — Timothée Chalamet, Anthony Katagas, Eli Bush, Ronald Bronstein, Josh Safdie

“One Battle After Another” — Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson

“Sentimental Value” — Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar

“Sinners” — Zinzi Coogler, Sev Ohanian, Ryan Coogler

Ντοκιμαντέρ

“2,000 Meters to Andriivka” — Mstyslav Chernov, Michelle Mizner, Raney Aronson-Rath

“Apocalypse in the Tropics” — Petra Costa, Alessandra Orofino

“Cover-Up” — Laura Poitras, Mark Obenhaus, Olivia Streisand, Yoni Golijev

“Mr. Nobody Against Putin” — David Borenstein, Helle Faber, Radovan Síbrt, Alžběta Karásková

“The Perfect Neighbor” — Geeta Gandbhir, Alisa Payne, Nikon Kwantu, Sam Bisbee

Κινουμένων Σχεδίων

“Elio” — Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina, Mary Alice Drumm

“Little Amélie” — Mailys Vallade, Liane-Cho Han, Nidia Santiago, Edwina Liard, Claire Le Combe, Henri Magalon

“Zootropolis 2” — Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino

Κάστινγκ

“I Swear,” Lauren Evans

“Marty Supreme,” Jennifer Venditti

“One Battle After Another,” Cassandra Kulukundis

“Sentimental Value,” Yngvill Kolset Haga and Avy Kaufman

“Sinners,” Francine Maisler

Φωτογραφίας 

“Frankenstein,” Dan Laustsen

“Marty Supreme,” Darius Khondji

One Battle After Another,” Michael Bauman

“Sinners,” Autumn Durald Arkapaw

“Train Dreams,” Adolpho Veloso

Μοντάζ

“F1,” Stephen Mirrione

“A House of Dynamite,” Kirk Baxter

“Marty Supreme,” Ronald Bronstein and Josh Safdie

“One Battle After Another,” Andy Jurgensen

“Sinners,” Michael P. Shawver

Μακιγιάζ και κομμώσεις

“Frankenstein” — Jordan Samuel, Cliona Furey, Mike Hill, Megan Many

“Hamnet” — Nicole Stafford

“Marty Supreme” — Kyra Panchenko, Kay Georgiou, Mike Fontaine

“Sinners” — Siân Richards, Shunika Terry, Ken Diaz, Mike Fontaine

“Wicked: For Good” — Frances Hannon, Laura Blount, Mark Coulier, Sarah Nuth

Μουσικής 

“Bugonia,” Jerskin Fendrix

“Frankenstein,” Alexandre Desplat

“Hamnet,” Max Richter

“One Battle After Another,” Jonny Greenwood

“Sinners,” Ludwig Göransson

Παραγωγής 

“Frankenstein,” Tamara Deverell and Shane Vieau

“Hamnet,” Fiona Crombie and Alice Felton

“Marty Supreme,” Jack Fisk and Adam Willis 

“One Battle After Another,” Florencia Martin and Anthony Carlino

“Sinners,” Hannah Beachler and Monique Champagne

Ήχου

“F1” — Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta

“Frankenstein” — Greg Chapman, Nathan Robitallie, Nelson Ferreira, Christian Cooke, Brad Zoem

“One Battle Afte Another” — Jose Antonio Garcia, Christopher Scarabosio, Tony Villaflor

“Sinners” — Chris Welcker, Benny Burtt, Brandon Proctor, Steve Boeddeker, Felipe Pacheco 

“Warfare” — Mitch Low, Ben Barker, Howard Bargroff, Richard Spooner

Βρετανικών κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους

“Cardboard” — J.P. Vine, Michaela Manas Malina

“Solstice” — Luke Angus

“Two Black Boys in Paradise” — Baz Sells, Dean Atta, Ben Jackson 

Βρετανική μικρού μήκους

“Magid/Zafar” — Luis Hindman, Sufiyaan Salam, Aidan Robert Brooks

“Nostalgie” — Kathryn Ferguson, Stacey Gregg, Marc Robinson, Kath Mattock

“Terence” — Edem Kelman, Noah Reich

“This Is Endometriosis” — Georgie Wileman, Matt Houghton, Harriette Wright

“Welcome Home Freckles” — Huiju Park, Nathan Hendren

Βραβείο κοινού (ανερχόμενο αστέρι)

Robert Aramayo

Miles Caton 

Chase Infiniti 

Archie Madekwe

Posy Sterling

