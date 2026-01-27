BAFTA 2026: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες – Στην κορυφή “One Battle After Another” και “Sinners”

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα βραβεία BAFTA, τα οποία θα απονεμηθούν στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, με παρουσιαστή τον Alan Cumming, την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου. Οι υποψηφιότητες για τα BAFTA ανακοινώνονται τελευταίες σε σχέση όλους τους υπόλοιπους θεσμούς, αλλά η τελετή απονομής τους θα προηγηθεί των Oscars. Το μεγάλο ντέρμπι των ταινιών «One Battle After Another» και «Sinners» φτάνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τις δύο παραγωγές της Warner Bros. να ηγούνται της λίστας υποψηφιοτήτων για τα Βραβεία BAFTA.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τρίτης, το «One Battle After Another», η πολιτική σάτιρα του Paul Thomas Anderson συγκέντρωσε συνολικά 14 υποψηφιότητες, μόλις δύο λιγότερες από το ρεκόρ που κατέχει το «Gandhi», ισοφαρίζοντας με τα «All Quiet on the Western Front», «Atonement», «The King’s Speech» και «Crouching Tiger, Hidden Dragon».

Από την άλλη, το «Sinners», η ιστορική ταινία τρόμου του Ryan Coogler, απέσπασε 13 υποψηφιότητες, αριθμός ρεκόρ για ταινία σκηνοθετημένη από μαύρο δημιουργό στην ιστορία των BAFTA. Η ταινία σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ο Ryan Coogler και ο Michael B. Jordan είναι υποψήφιοι στα BAFTA.

Κοντά τους, οι ταινίες «Hamnet» και «Marty Supreme» συγκέντρωσαν από 11 υποψηφιότητες η καθεμία. Ο Timothée Chalamet επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη μάχη για τον καλύτερο ανδρικό ρόλο. Ενώ το «Hamnet» εκπροσωπεί τη Βρετανία, η ταινία της Chloe Zhao έχει επίσης τον μεγαλύτερο αριθμό υποψηφιοτήτων BAFTA για γυναίκα σκηνοθέτη (η Zhao είναι η μόνη γυναίκα υποψήφια στη σκηνοθεσία φέτος).