ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Διαβάζω στη γαλλόφωνη Le Soir ότι το Εφετείο Βρυξελλών έκρινε ότι η έρευνα για το σκάνδαλο Qatargate, που ξεκίνησε τον Ιούλιο 2022, διεξήχθη «νόμιμα και με σεβασμό στο δικαίωμα σε δίκαιη δίκη». Απέρριψε τα περισσότερα επιχειρήματα των κατηγορουμένων και έκρινε, μεταξύ άλλων, ότι δεν παραβιάστηκαν οι ασυλίες των ευρωβουλευτών. Το δικαστήριο έκρινε ειδικά ότι δεν παραβιάστηκε η κοινοβουλευτική ασυλία των πρώην ευρωβουλευτών Εύας Καϊλή, Marc Tarabella και Andrea Cozzolino γιατί τα ανακριτικά μέτρα λήφθηκαν είτε μετά την άρση ασυλίας είτε τηρώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Έτσι η διαδικασία θα συνεχιστεί κανονικά. Πέρα από το ενδιαφέρον μας για την συμπατριώτισσά μας που κατηγορείται, η είδηση μου θύμισε διάφορους Έλληνες κατά φαντασίαν maître οι οποίοι στο άκουσμα της σύλληψης της Ελληνίδας ευρωβουλευτή είχαν γράψει απίθανα πράγματα. Υποθέτοντας ότι η σύλληψη έγινε μετά από παρακολούθηση του τηλεφώνου της κυρίας Καϊλή θεώρησαν ότι βρήκαν μια θαυμάσια ευκαιρία να «αποστομώσουν» όσους διαμαρτύρονταν για τις παράνομες παρακολουθήσεις Ελλήνων βουλευτών και ευρωβουλευτών, και ιδίως του Νίκου Ανδρουλάκη. Χλεύαζαν όσους επικαλούνταν το άρθρο 62 του Συντάγματός μας. «Ευτυχώς που η Βελγική Αστυνομία δεν δίνει σημασία στα όσα λένε οι Έλληνες συνταγματολόγοι και παρακολούθησε την Καϊλή χωρίς να δίνει σημασία στις ανοησίες περί δήθεν ασυλίας βουλευτών», έλεγαν. «Οι πληροφορίες πως τα τηλέφωνα της ευρωβουλευτού ήταν υπό παρακολούθηση επί μήνες αλλά και ότι για λόγους αποφυγής διαρροών δεν καταχωρούσαν τα ευρήματα δημιουργούν εντυπώσεις όπως άλλωστε και οι σπασμωδικές αντιδράσεις από την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη» έγραφαν κάποιοι. Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Πολλοί και επώνυμοι, των οποίων τα ονόματα δεν χρειάζεται να αναφέρουμε τώρα εδώ, ώστε να τους δώσουμε χρόνο να βγούνε τώρα και να παραδεχτούν με τη γενναιότητα που τους διακρίνει (είπαμε, είμαστε παραπολιτική στήλη και παρουσιάζουμε τις ειδήσεις με μια μεγάλη δόση χιούμορ), ότι έκαναν λάθος τότε, μετέφεραν ψευδείς πληροφορίες και εσφαλμένα συμπεράσματα. Και, τελικά, από τη σπουδή τους να δικαιολογήσουν τους Τζέιμς Μποντ της ΕΥΠ και τους πολιτικούς τους προϊσταμένους αλλά και από άγνοια – και αμέλεια να μάθουν – παραπληροφόρησαν τους Έλληνες πολίτες. Αν διαβάσει κανείς την είδηση, αυτό που καταλαβαίνει πρώτα απ’ όλα, είναι ότι οι ευρωβουλευτές απολαμβάνουν ασυλίας. Και πράγματι, όπως μου είπε ο φίλος μου ο νομικός, το άρθρο 343 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου της 8ης Απριλίου 1965 «περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» θεσπίζουν ασυλία για τους ευρωβουλευτές πανομοιότυπη με την ασυλία του δικού μας Συντάγματος. Και όπως προκύπτει από την προχθεσινή απόφαση του Βελγικού Δικαστηρίου, η έρευνα εις βάρος της Εύας Καϊλή έγινε αρχικά στο πλαίσιο διερεύνησης αυτόφωρου κακουργήματος και χωρίς παρακολούθηση του τηλεφώνου της και κατόπιν το Ευρωκοινοβούλιο ήρε την ασυλία της πράγμα που όπως γνωρίζουμε δεν συνέβη στην περίπτωση του ελληνικού σκανδάλου των παρακολουθήσεων. Χρειάστηκε να περάσουν τρία και πλέον χρόνια για να δικαιωθούν όσοι από τότε έλεγαν ότι η υπόθεση των κατηγορουμένων ευρωβουλευτών όχι απλώς δεν δικαιολογούσε τις παρακολουθήσεις Ελλήνων βουλευτών και ευρωβουλευτών από την ΕΥΠ, αλλά αντιθέτως αποδείκνυε την παρανομία της ελληνικής υπηρεσίας και των προϊσταμένων της. Αλλά τώρα δικαιώθηκαν και με την βούλα του Εφετείου Βρυξελλών. Ας ελπίσουμε ότι πλησιάζει ο χρόνος που και τα Ελληνικά δικαστήρια θα μπορέσουν να κρίνουν τη δυσώδη αυτή υπόθεση ώστε να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι.

***

Mας θέλουν πελάτες

Παρά το γεγονός ότι οι αγορές της Ελλάδας στον τομέα των εξοπλιστικών «παίζουν» κατά τα 3/4 αμερικανικά, ο Λευκός Οίκος θα ήθελε να δει ακόμα περισσότερο ελληνικό χρήμα στα υπερατλαντικά ταμεία. Ομοίως και στην ενέργεια, με τα αμερικανικά συμφέροντα να αναπτύσσονται ήδη ραγδαία στην Ελλάδα με στόχο να διεκδικήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μερίδιο στην ευρωπαϊκή αγορά.

«Διαβατήριο» είναι ο Κάθετος Διάδρομος δια του οποίου το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο θα κατευθύνεται προς βορρά. Ως προς την υλοποίηση, όμως, του σχεδίου μένουν πολλά ακόμα να γίνουν. Κυρίως να πεισθούν ορισμένοι Ευρωπαίοι να κλείσουν μακροχρόνια- αλλά και ακριβά- συμβόλαια, καθώς και η Κομισιόν να κινητοποιηθεί ώστε να αρθούν μια σειρά από εμπόδια που σχετίζονται με τη διασύνδεση των διαφόρων αγωγών.

***

Και επιμένουν αντι-σινικά

Το άλλο πεδίο, βεβαίως, για το οποίο ενδιαφέρονται οι Αμερικανοί είναι η αντιμετώπιση της κινεζικής εμπορικής επέκτασης. Συνομιλητής μου, ο οποίος γνωρίζει πλήρως το παρασκήνιο, μου λέει ότι η απόλυτη προτεραιότητα της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, δηλαδή και του Λευκού Οίκου, είναι η άσκηση «αντι-σινικής» πολιτικής.

Αυτό έγινε και πάλι αντιληπτό στην πρόσφατη δημόσια παρουσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία υπεράσπισε στο μέγιστο τη σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε προ μηνών κατά του Πεκίνου και ειδικά για την ηγετική παρουσία της Cosco στο λιμάνι του Πειραιά.

Αλλά και αυτό το ζήτημα έχει ευρωπαϊκή διάσταση. Οι Κινέζοι κατέχουν πολλά και σημαντικά λιμάνια ανά τη Γηραιά Ήπειρο (σε Βέλγιο, Ολλανδία, Ισπανία και Ιταλία) δια των οποίων εισάγουν τόνους, κυρίως φθηνών, προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά. Άρα το έργο των Αμερικανών δεν είναι και τόσο εύκολο.

***

Συναγερμός κυβερνητικών βουλευτών

Λίγες ημέρες μετά το σύνθημα που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για προεκλογική προετοιμασία, βουλευτές της πλειοψηφίας αλλά και μη, βρίσκονται σε… συναγερμό. Οι δημοσκοπήσεις για τα πρόσωπα παίρνουν και δίνουν στις εκλογικές περιφέρειες, πληθαίνουν οι βόλτες και οι «καφέδες», ενώ κανείς δεν λέει με απόλυτη βεβαιότητα ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 27. «Και αν συμβεί κάτι έκτακτο;» διερωτώνται. Και προετοιμάζονται από τώρα. Είναι αυτό που λένε φύλαγε τα ρούχα σου.

Όπως μου έλεγε μάλιστα υποψήφιος, τα ευρήματα που έδειξε η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega, όπου οι αναποφάσιστοι, σε συνδυασμό με την γκρίζα ζώνη των ψηφοφόρων ξεπερνούν σε ποσοστό το 25%, προκύπτει και στις έρευνες που παραγγέλνουν οι ίδιοι οι βουλευτές. Στο δια ταύτα, για τους υποψήφιους, σε όποιο κόμμα και εάν ανήκουν, αυτή η δεξαμενή μπαίνει στο μικροσκόπιο τους, επιχειρώντας προσεγγίσεις σε αυτό το δύσκολο κοινό.

***

Γιατί καθυστερεί ο ανασχηματισμός;

Μεγάλη συζήτηση γίνεται και για τον ανασχηματισμό. Οι μυημένοι τον εξαρτούν με τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα έρθει; Και πότε; Οι κακές γλώσσες πάντως υποστηρίζουν ότι ένας λόγος που καθυστερεί είναι η εν αναμονή δικογραφία. Γιατί εάν «ακούγεται» κάποιος που έχει μόλις γίνει υφυπουργός, θα … ξαναγίνει ανασχηματισμός;

Στο μεταξύ η κυβέρνηση συνεχίζει κανονικά το έργο της. Την ερχόμενη εβδομάδα συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής για τον προγραμματισμό των δράσεων των οικονομικών και παραγωγικών υπουργείων για το 2026 . Πληροφορούμαι ότι η εισήγηση θα γίνει από τον Κωστή Χατζηδάκη, που έχει άλλωστε και πλήρη εικόνα των δράσεων αλλά και του κόστους τους.

***

Οι επόμενες περιοδείες Τσίπρα

Ποια είναι η επόμενη ημέρα για τον Αλέξη Τσίπρα; Ανακοίνωση του κόμματος ακόμα δεν φαίνεται στον ορίζοντα, αλλά νέες παρουσιάσεις του βιβλίου «Ιθάκη» σε όλες τις πρωτεύουσες ή μεγάλες πόλεις των 13 περιφερειών προγραμματίζονται σταθερά. Επόμενοι σταθμοί του πρώην Πρωθυπουργού σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι η Αλεξανδρούπολη, η Κοζάνη, η Λαμία, η Καλαμάτα, η Κρήτη, η Λέσβος, η Ρόδος, η Κέρκυρα κ.α.

Στόχος των νέων παρουσιάσεων που είναι το επόμενο διάστημα να ανοίξει ακόμη περισσότερο ο διάλογος με τους πολίτες όχι μόνο για όσα έγιναν από το 2015 έως και σήμερα, αλλά και η επόμενη μέρα.

Πολιτικά, με επιχειρηματολογία για την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης, αλλά και προγραμματικά, με προτάσεις που έχει επεξεργαστεί το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα, και η επόμενη ημέρα.

Για την παιδεία, την Εργασία, την ψηφιακή μετάβαση, την εξωτερική πολιτική, την ανάπτυξη, την ενέργεια-ενεργειακές κοινότητες, τον τουρισμό κ.α.

***

Η φωτιά της Όλγας

Περνώντας σε άλλο θέμα να σας ενημερώσω ότι οι πολιτικές φωτιές που άναψε η διάταξη για τη συνεπιμέλεια, η οποία χαρακτηρίστηκε φωτογραφική από την αντιπολίτευση με σκοπό να βοηθήσει την Όλγα Κεφαλογιάννη, μπορεί να ξανανάψουν.

Και αυτό γιατί το υπουργείο Δικαιοσύνης μελετά πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο αναμόρφωσης της κεντρικής διάταξης της συνεπιμέλειας, σε εκείνο το σημείο που έχει προκαλέσει τις μεγαλύτερες δυσλειτουργίες, στο θέμα δηλαδή της κατοικίας των τέκνων.

***

Ακονίζουν μαχαίρια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Την Πέμπτη αναμένεται μάχη στη Βουλή, αφού η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα συνεδρίασε για μια τελευταία φορά για την κατάθεση πορισμάτων. Οι βουλευτές ήδη ακονίζουν τα μαχαίρια τους, καθώς η αντιπολίτευση, μετά και από σχετικό αίτημα του ΠαΣοΚ ζητά να συνεχίσει τις εργασίες της η επιτροπή. Παρόλα αυτά, η πλειοψηφία δεν φαίνεται να αλλάζει άποψη και όπως όλα δείχνουν θα προχωρήσει στην ολοκλήρωση της.

Λίγες μέρες μετά θα εισαχθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια το πόρισμα όπου και εκεί αναμένεται να διεξαχθεί νέος κύκλος αντιπαράθεσης.

***

Το αυτονόητο δικαίωμα του αθώου πολίτη

Μετά από έξι χρόνια μιας ιδιότυπης γραφειοκρατικής ομηρίας που άφηνε τους αθωωμένους πολίτες στο σκοτάδι, η Ολομέλεια του Εφετείου Αθηνών αποφάσισε να τερματίσει το καθεστώς της δικαστικής «αφωνίας».

Από το 2020, χιλιάδες άνθρωποι που απαλλάσσονταν από κατηγορίες έφευγαν από την αίθουσα με μια τυπική ανακοίνωση αλλά χωρίς το πλήρες σκεπτικό της απόφασης, καθώς η καθαρογραφή των αθωωτικών αποφάσεων είχε μπει στον «πάγο» με πρόσχημα τον φόρτο εργασίας.

Αυτό το νομικό παράδοξο κατέρρευσε, όταν οι δικαστές έκαναν δεκτή την επίμονη εισήγηση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κρίνοντας ότι η έλλειψη προσωπικού δεν μπορεί να θυσιάζει τη συνταγματική υποχρέωση για πλήρη αιτιολογία.

Πλέον η απόφαση οδεύει προς τον Άρειο Πάγο και το υπουργείο Δικαιοσύνης για την τελική επικύρωση, ώστε η αθώωση να πάψει να είναι ένα μετέωρο ζητούμενο και να αποκτήσει την ουσιαστική υπόσταση που δικαιούται κάθε πολίτης που εξέρχεται καθαρός από τη δικαστική αίθουσα.