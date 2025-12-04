Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με κρίση αξιοπιστίας, καθώς δύο παράλληλες υποθέσεις – οι χειρισμοί για το σκάνδαλο Qatargate στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η νέα έρευνα για απάτη που αγγίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – αναζωπυρώνουν τις ανησυχίες για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των ευρωπαϊκών θεσμών.

Qatargate: αντιπαράθεση Ευρωκοινοβουλίου – βελγικών αρχών

Η επιτροπή νομικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέρριψε την άρση ασυλίας της ιταλίδας ευρωβουλευτού Ελιζαμπέτα Γκουαλμίνι, κρίνοντας ότι οι βέλγοι εισαγγελείς που ασχολούνται με την υπόθεση, δεν προσκόμισαν επαρκή στοιχεία. Αντίθετα, υπερψήφισε την άρση της ασυλίας της επίσης ιταλίδας Αλεσάντρα Μορέτι. Οι αποφάσεις θα τεθούν προς επικύρωση στην ολομέλεια της 15ης Δεκεμβρίου.

Οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες (S&D) αμφισβήτησαν τη βάση των κατηγοριών και για τις δυο ευρωβουλεύτριες, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία δε δικαιολογούν άρση ασυλίας. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) και το Renew συντάχθηκαν με την άποψη αυτή για την Γκουαλμίνι, αλλά όχι για τη Μορέτι. Παρά την πίεση των S&D, για προστασία και των δύο, η απόπειρα απέτυχε.

Σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα της επιτροπής νομικών υποθέσεων, που επικαλείται το Politico, η Γκουαλμίνι φέρεται να είχε υποστηριχθεί από άλλους υπόπτους του Qatargate για τη θέση της αντιπροέδρου στην ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, προκειμένου να χρησιμοποιήσει την επιρροή της, για να χειραγωγήσει τις συζητήσεις και τις αποφάσεις για το Κατάρ, εντός της ευρωομάδας. Η Μορέτι, από την άλλη, ερευνάται για πιθανά οφέλη, σε αντάλλαγμα για τις ευνοϊκές της παρεμβάσεις για το Κατάρ. Και οι δύο αρνούνται κάθε παρανομία.

Γενικά, η ένταση μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και βελγικών αρχών φαίνεται πως αυξάνεται. Ευρωβουλευτές εκφράζουν δυσφορία για ανεπαρκή στοιχεία στις έρευνες, ενώ προγενέστερες υποθέσεις – όπως το σκάνδαλο Huawei, όταν το Μάιο, βέλγοι εισαγγελείς ζητούσαν την άρση της ασυλίας ενός ευρωβουλευτή για φερόμενη δωροδοκία, αποσύροντας όμως το αίτημα ώρες αργότερα, καθώς ο πολιτικός δεν ήταν στο αξίωμα, κατά τη στιγμή της φερόμενης αδικοπραξίας – έχουν ενισχύσει τη δυσπιστία.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, έχει ήδη ζητήσει αυστηρότερα κριτήρια στα αιτήματα άρσης ασυλίας, καθώς θεωρεί ότι «αμαυρώνεται» η φήμη ευρωβουλευτών, «χωρίς βάση», με την επιτροπή συνταγματικών υποθέσεων να δρομολογεί την αναθεώρηση των σχετικών κανόνων.

Κρίση στην Επιτροπή: συλλήψεις πρώην κορυφαίων στελεχών

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή την εβδομάδα, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας ξεχωριστής υπόθεσης «με δυνητικά εκρηκτικές συνέπειες», όπως σχολιάζει το Politico. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την Τρίτη τη σύλληψη της πρώην επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Φεντερίκα Μογκερίνι (2014-2019) και του ανώτερου διπλωμάτη Στέφανο Σανίνο, προκαλώντας πολιτικό σεισμό στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, υπάρχουν «έντονες υποψίες» για αθέμιτη διαδικασία ανάθεσης συμβολαίου σχετικά με την ίδρυση της Διπλωματικής Ακαδημίας της ΕΕ στο Κολλέγιο της Ευρώπης, όπου η Μογκερίνι είναι πρύτανης. Τα πιθανά αδικήματα – εφόσον αποδειχθούν – περιλαμβάνουν απάτη σε δημόσιες συμβάσεις, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου. Οι δύο ύποπτοι, μαζί με ένα τρίτο πρόσωπο, αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν θεωρούνται ύποπτοι φυγής.

Πίεση στη Φον ντερ Λάιεν

Η υπόθεση πάντως έρχεται να προστεθεί στην ήδη υπάρχουσα πίεση που αντιμετωπίζει σε αυτή την ταραχώδη δεύτερη θητεία της, η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία τώρα καλείται να διαχειριστεί μια κρίση που περιλαμβάνει υπόπτους υψηλού προφίλ και ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες. Οι όλο και αυξανόμενοι επικριτές της, ήδη αναζωπυρώνουν συζητήσεις για άλλη μια ενδεχόμενη ψήφο δυσπιστίας εναντίον της, ενώ η σχέση της με την Ύπατη Εκπρόσωπο Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, φαίνεται να δοκιμάζεται.

Ευρωπαίος αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το Politico, υποστηρίζοντας την πρόεδρο της Επιτροπής, δήλωσε πως «οι άνθρωποι που δε συμπαθούν την φον ντερ Λάιεν, θα το χρησιμοποιήσουν κι αυτό εναντίον της, χρησιμοποιούν τα πάντα εναντίον της».

Έχει πάντως σημασία πως το νέο αυτό σκάνδαλο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία, τα λαϊκιστικά και ευρωσκεπτικιστικά κόμματα ενισχύονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ η ΕΕ προσπαθεί να επιδείξει αυστηρή στάση απέναντι στη διαφθορά στα κράτη-μέλη. Τα πρόσφατα γεγονότα, σε συνδυασμό με τα σκάνδαλα Qatargate και Huawei, εντείνουν την ανησυχία για τη φήμη και την εικόνα αξιοπιστίας των ευρωπαϊκών θεσμών.