Απόκρυψη περιουσίας 8 εκ ευρώ προκέψε από τον έλεγχο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για τον γνωστό αργοτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη που εμπλέκεται στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα νεότερα επιβαρυντικά στοιχεία σύμφωνα με πληροφορίες για τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο προέκυψαν το χρονικό διάστημα μεταξύ 2020 -2023 από τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων που διενήργησε η Αρχή καθώς επί έτη δεν είχε υποβάλλει καθόλου δηλώσεις πόθεν έσχες ή υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις.

Στο μικροσκόπιο και η σύζυγος του αγροτοσυνδικαλιστή

Το σύνολο της περιουσίας που φέρεται να απέκρυψε ανέρχεται συνολικά σε 8 εκ.ευρώ. Παράλληλα, στο «μικροσκόπιο» της Αρχής μπήκαν και τα περιουσιακά στοιχεία της συζύγου του η οποία ελέγχθηκε για δύο έτη και φέρεται το ύψος της περιουσίας που είχε αποκρύψει να ανέρχεται σε 2,5 εκ.ευρώ.

Με βάση τα ευρήματα αυτά ο επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής, επίτιμος Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου διαβίβασε το πόρισμά του στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου Κρήτης για το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, ενώ παράλληλα ο φάκελος θα διαβιβαστεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό προστίμου από τα αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία.