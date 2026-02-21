Σε εκτεταμένες έρευνες σε δύο πτέρυγες των φυλακών Δομοκού προχώρησαν οι Αρχές, στον απόηχο της στυγερής δολοφονίας 43χρονου ισοβίτη στο παλιό αρχιφυλακείο του σωφρονιστικού καταστήματος. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και διήρκεσαν περίπου δυόμιση ώρες.

Στη Β1 πτέρυγα, σωφρονιστικοί υπάλληλοι εντόπισαν και κατέσχεσαν έξι αυτοσχέδια μαχαίρια, τέσσερις λάμες μήκους από 47 έως 50 εκατοστά, μία μεταλλική βέργα μήκους 95 εκατοστών, καθώς και μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν πέντε αλλοδαποί κρατούμενοι και δύο Έλληνες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών αναφέρει η ΕΡΤ.

Παράλληλα, σχεδόν ταυτόχρονα το «ελληνικό FBI» διενήργησε έρευνες στη Δ1 πτέρυγα. Μεταξύ άλλων, ελέγχθηκε και το κελί του βαρυποινίτη Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν σε μικρή απόσταση από το σημείο της δολοφονίας, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί κάτι επιλήψιμο.

Σε κελιά δύο Ελλήνων βαρυποινιτών βρέθηκαν ένα μαχαίρι και ένα κινητό τηλέφωνο, τα οποία επίσης κατασχέθηκαν.

Έρευνες και στα Διαβατά

Την ίδια ώρα, έφοδος πραγματοποιήθηκε και στις φυλακές Διαβατών. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν εντοπίστηκαν αυτοσχέδια όπλα, κινητά τηλέφωνα ή ναρκωτικές ουσίες.

Οι έρευνες εντάσσονται στο πλαίσιο των ελέγχων που ακολούθησαν τη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τις συνθήκες του εγκλήματος.