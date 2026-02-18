Προσήχθη πριν από λίγα λεπτά ενώπιον του εισαγγελέα πλημμελειοδικών Λαμίας, ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού. Ισχυρά αστυνομικά μέτρα και πλήθος αστυνομικών βρίσκονται γύρω από το δικαστικό μέγαρο. Ο αρχιφύλακας έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή.

Ο αρχιφύλακας είχε συλληφθεί χθες στην Καρδίτσα, μετά από ένταλμα της ανακρίτριας Λαμίας, η οποία δεν πείσθηκε από τις καταθέσεις που είχαν δοθεί και διέταξε τη σύλληψη και την προσαγωγή του. Κρατήθηκε στην αστυνομική διεύθυνση και μεταφέρθηκε πριν λίγο στα δικαστήρια της Λαμίας.

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε μέσα στο γραφείο του αρχιφύλακα. Ο Βούλγαρος βαρυποινίτης που εμπλέκεται στο αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε στις φυλακές Δομοκού βρέθηκε στο γραφείο του εισαγγελέα Λαμίας την Δευτέρα. Στον κατηγορούμενο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για οπλοχρησία.

Τα κενά που έκαψαν τον αρχιφύλακα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανακριτής δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του 50χρονου ότι ο Βούλγαρος βαρυποινίτης «έσωσε» τον σωφρονιστικό υπάλληλο.

Όπως αποκαλύπτει ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος: «Δεν φαίνεται να υπήρξε η ροή των συμβάντων όπως ακριβώς είχε περιγράψει ο ίδιος. Φαίνεται το θύμα της δολοφονίας να μην μετέφερε το όπλο, να πήγε με τη συνοδεία τού μετέπειτα εκτελεστή του στο αρχιφυλακείο».

«Υπάρχουν οι μαρτυρίες και οι καταθέσεις σωφρονιστικών υπαλλήλων που λένε διαφορετική εκδοχή από αυτό που έλεγε ο Αρχιφύλακας των φυλακών. Δηλαδή ότι κάποιοι κρατούμενοι για τους οποίους έλεγε ότι ήταν εκτός του αρχιφυλακείου, ήταν τελικά μέσα, καθώς και ότι όταν μπήκε το θύμα της δολοφονικής επίθεσης δεν μεσολάβησε μεγάλος χρόνος, ακούστηκαν αμέσως πυροβολισμοί».

Σχετικά με το όπλο: «Υπήρχε η θεωρία ότι το είχαν βάλει κρατούμενοι παράνομα μέσα στις φυλακές. Δεν φαίνεται να το μετέφερε το θύμα όπως υπήρχε θεωρία».