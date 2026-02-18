Οι Αρχές συνέλαβαν τον αρχιφύλακα των φυλακών Δομοκού στο πλαίσιο των ερευνών για τη δολοφονία του έλληνα βαρυποινίτη. Ο αρχιφύλακας του σωφρονιστικού καταστήματος κατηγορείται για συνέργεια.

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε μέσα στο γραφείο του αρχιφύλακα. Ο Βούλγαρος βαρυποινίτης που εμπλέκεται στο αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε στις φυλακές Δομοκού βρέθηκε στο γραφείο του εισαγγελέα Λαμίας την Δευτέρα. Στον κατηγορούμενο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για οπλοχρησία.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του δράστη, Αθανάσιο Τάρτη, ο εντολέας του ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή, την ερχόμενη Παρασκευή στις 10:00 το πρωί.

Το χρονικό

Ο Έλληνας κρατούμενος, ο οποίος εξέτιε ισόβια κάθειρξη για την υπόθεση Κορφιάτη στη Ζάκυνθο, εισέβαλε με πιστόλι στο αρχιφυλακείο, με σκοπό να επιτεθεί στον αρχιφύλακα των φυλακών.

Εκεί όμως, μαζί με τον αρχιφύλακα, βρίσκονταν δύο άλλοι κρατούμενοι και συγκεκριμένα ένας Βούλγαρος ισοβίτης, ο οποίος κρατείται για τη δολοφονία του επιχειρηματία του Τζόν Μακρή, τον Οκτώβριο του 2018 στη Βούλα και ο γνωστός και από την κινηματογραφική απόδραση του Βασίλη Παλαιοκώστα με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού, Αλβανός Αλκέτ Ριζάι.

Σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς τους, ο Βούλγαρος όρμησε στον Έλληνα ισοβίτη, του πήρε το πιστόλι και τον πυροβόλησε με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα, εκδοχή η οποία εξετάζεται από την αστυνομία.

Σε ό,τι αφορά στο πως βρέθηκαν όλοι αυτοί στο αρχιφυλακείο, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, το συμβάν έγινε στις 18.45 το απόγευμα. Την ώρα εκείνη όλοι οι κρατούμενοι έπρεπε να βρίσκονται στα κελιά τους.