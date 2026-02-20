Το έγκλημα στις φυλακές του Δομοκού καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο. Ειδικότερα, στο οπτικοακουστικό υλικό φαίνονται τα βήματα που έκαναν δράστης και θύμα προς την έξοδο της πτέρυγας, λίγο μετά η συνάντησή τους με τον κατηγορούμενο αρχιφύλακα και έναν συγκρατούμενό τους, και μετά το έγκλημα η αναστάτωση στις φυλακές, με δύο σωφρονιστικούς υπαλλήλους να έχουν μόλις ενημερωθεί γι’ αυτό που συνέβη και να κινούνται με γρήγορα βήματα στον διάδρομο.

Ακολούθησαν οι αντιφάσεις του αρχιφύλακα που συνελήφθη και πλέον κατηγορείται για συνέργεια στο έγκλημα, τόσο εκείνος όσο και ο καθ’ ομολογίαν δράστης του φονικού.

Όπως κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας το απόγευμα της περασμένης Κυριακής, ο 43χρονος ισοβίτης δολοφονήθηκε από συγκρατούμενό του μπροστά στα μάτια 50χρονου αρχιφύλακα.

Το χρονικό της δολοφονίας στις φυλακές Δομοκού

Η δολοφονία σημειώθηκε στον χώρο του πρώην αρχιφυλακείου, σε ένα «τυφλό» σημείο εκτός εμβέλειας καμερών ασφαλείας, αφήνοντας πίσω της περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί με ποιον τρόπο το όπλο εισήχθη στο σωφρονιστικό κατάστημα, πώς διέφυγε των ελέγχων από τις μαγνητικές πύλες και πώς κατέληξε στα χέρια του καθ’ ομολογίαν δράστη.

Σύμφωνα με το υλικό από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, στις 18:49 της περασμένης Κυριακής ο δράστης καταγράφεται να φθάνει στο κελί του θύματος. Ένα λεπτό αργότερα, οι δύο άνδρες κινούνται μαζί προς την έξοδο της πτέρυγας, χωρίς τίποτε μέχρι εκείνη τη στιγμή να προμηνύει την τραγική κατάληξη. Στις 18:52 εμφανίζονται στον χώρο του υπαρχιφυλακείου, όπου συναντούν έναν συγκρατούμενό τους και τον αρχιφύλακα που, σύμφωνα με τις καταγραφές, τους ανέμενε. Στις 18:56 οι τρεις —δράστης, θύμα και αρχιφύλακας— κατευθύνονται προς το πρώην αρχιφυλακείο. Λίγα λεπτά αργότερα, εκτός οπτικού πεδίου καμερών, εκτυλίσσεται το έγκλημα.

Ένα λεπτό πριν από τις 19:00, δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι καταγράφονται να κινούνται βιαστικά στον διάδρομο. Είχαν περάσει μόλις δευτερόλεπτα από την εκτέλεση του ισοβίτη και το προσωπικό επιχειρούσε να διαχειριστεί την κρίσιμη κατάσταση.

Καίρια παραμένουν τα ερωτήματα: Ποιος είχε στην κατοχή του το όπλο και πώς αυτό πέρασε από τα προβλεπόμενα συστήματα ελέγχου; Πώς βρέθηκε στα χέρια του δράστη; Τι ακριβώς συνέβη στα λεπτά που δεν καλύπτονταν από τις κάμερες ασφαλείας;

Την ίδια ώρα, μαρτυρίες προσώπων–κλειδιά αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα οι σχέσεις μεταξύ του κατηγορούμενου αρχιφύλακα και του θύματος χαρακτηρίζονταν από αυξανόμενες προστριβές. Παραμένει επίσης αδιευκρίνιστο ποιος έλαβε την πρωτοβουλία για τη συνάντηση στο πρώην αρχιφυλακείο. Ο κατηγορούμενος αρχιφύλακας υποστηρίζει ότι το αίτημα προήλθε από τους κρατουμένους. Ωστόσο, μάρτυρας καταθέτει ότι άκουσε τους ίδιους να αναφέρουν πως η συνάντηση έγινε κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να επιχειρούν να ανασυνθέσουν καρέ-καρέ τα γεγονότα που οδήγησαν σε μία δολοφονία εντός των φυλακών, σε έναν χώρο που θεωρητικά τελεί υπό απόλυτο έλεγχο.

Οι καταθέσεις στο επίκεντρο

Για το έγκλημα στις φυλακές Δομοκού έχουν ήδη καταθέσει μία σειρά από συνάδελφοι του κατηγορούμενου αρχιφύλακα αλλά και κρατούμενοι που γνώριζαν δράστη και θύμα.

Ο 50χρονος ισοβίτης βρέθηκε παγιδευμένος στο πρώην αρχιφυλακείο χωρίς να έχει περιθώρια αντίδρασης. Ο κατηγορούμενος αρχιφύλακας περιέγραψε τα γεγονότα δύο φορές. Στην πρώτη του κατάθεση ανέφερε πως είδε τον δράστη να πυροβολεί το θύμα δύο φορές. Στη δεύτερη όμως το αρνήθηκε, αν και παραδέχτηκε πως το έγκλημα σημειώθηκε μπροστά του.

Ο κατηγορούμενος αρχιφύλακας οδηγήθηκε το μεσημέρι εκ νέου στα δικαστήρια Λαμίας για να απολογηθεί. Επιμένει πως δεν έχει την παραμικρή εμπλοκή στο έγκλημα, με τις αντιφάσεις του όμως να γεννούν ερωτήματα για τον ρόλο που διαδραμάτισε στα γεγονότα.