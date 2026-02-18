Οι δικαστικές αρχές σε Γαλλία και Βρετανία εντείνουν τις έρευνες τους για τις δραστηριότητες του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων και εμπορία ανθρώπων χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν όσο αυτός ήταν εν ζωή. Οι έρευνες εστιάζουν τόσο σε πιθανά σεξουαλικά όσο και σε οικονομικά εγκλήματα και ξεκινούν με βάση τα όσα προκύπτουν από τα εκατομμύρια έγγραφα που δημοσιοποίησε η κυβέρνηση των ΗΠΑ στα τέλη Ιανουαρίου.

Οι έρευνες στην Γαλλία περιλαμβάνουν και πιθανά οικονομικά εγκλήματα

Στη Γαλλία, οι εισαγγελικές αρχές του Παρισιού έχουν ξεκινήσει να διερευνούν σε βάθος τις διασυνδέσεις του Έπστιν με τη χώρα. Σύμφωνα με την εισαγγελέα Λορ Μπεκού, οι έρευνες θα εστιάσουν σε δύο βασικούς άξονες: στην εμπορία ανθρώπων και σε οικονομικά εγκλήματα, όπως ξέπλυμα χρήματος, διαφθορά και φοροδιαφυγή. Πέντε εισαγγελείς θα αναλύσουν τα δημοσιευμένα έγγραφα για ενδείξεις συμμετοχής Γάλλων πολιτών σε παράνομες δραστηριότητες, αλλά και καταγγελίες που υπάρχουν από ομάδες προστασίας των παιδιών.

Η γαλλική έρευνα περιλαμβάνει ήδη προκαταρκτική έρευνα για τον πρώην υπουργό Πολιτισμού Ζακ Λανγκ και την κόρη του, Καρολάιν, σχετικά με ενδείξεις περί φοροδιαφυγής. Παράλληλα εξετάζονται υποθέσεις που αφορούν τον πρώην διπλωμάτη Φαμπρίς Αϊντάν, ο οποίος κατηγορείται ότι μετέφερε εμπιστευτικά έγγραφα του ΟΗΕ στον Έπστιν. Οι αρχές παραδέχονται ότι τα δεδομένα παραμένουν περιορισμένα, χαρακτηρίζοντας τις τρέχουσες έρευνες ως «κολοσσιαία εργασία».

Τι γίνεται στην Βρετανία

Στη Βρετανία, η αστυνομία του Έσεξ εξετάζει το ενδεχόμενο ο Έπστιν να διακινούσε γυναίκες μέσω ιδιωτικών πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο του Στάνστεντ, στο πλαίσιο συντονισμένων προσπαθειών διερεύνησης των σχέσεων του στην Μεγάλη Βρετανία. Σύμφωνα με τις αναφορές από την Βρετανία, ακόμα δεν πρόκειται για πλήρη έρευνα, αλλά οι κινήσεις αυτές έρχονται μετά τη σύσταση εθνικής ομάδας συντονισμού για τις επιμέρους αστυνομικές έρευνες για τις δραστηριότητες του.

Οι αποκαλύψεις για τον Έπστιν έχουν προκαλέσει αναταραχή στο Ηνωμένο Βασίλειο, με έρευνες να έχουν ανοίξει σε βάρος του πρώην πρεσβευτή Πίτερ Μάντελσον και του πρώην πρίγκιπα Αντριου, αδελφού του βασιλιά Καρόλου, μετά από καταγγελίες που εμπίπτουν «στην τέλεση παραπτωμάτων κατά την άσκηση δημόσιου λειτουργήματος». Σύμφωνα με τα αρχεία του Έπστιν, και οι δύο φέρονται να μετέφεραν εμπιστευτικά κυβερνητικά έγγραφα στον χρηματιστή, κάτι που έχουν αρνηθεί.

Τα δημοσιευμένα έγγραφα περιλαμβάνουν λίστες με πτήσεις από και προς βρετανικά αεροδρόμια μεταξύ των αρχών της δεκαετίας του 1990 και του 2018, στα οποία γίνονται αναφορές σε μη ταυτοποιημένες «γυναίκες» μεταξύ των επιβατών. Περιέχουν επίσης συζητήσεις για βίζες και πιθανές μεταφορές Ρωσίδων με αμερικανική βίζα μέσω του αεροδρομίου του Στάνστεντ.