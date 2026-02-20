Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο κέντρο της Αθήνας, όταν μια 74χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα και υπέκυψε στα τραύματά της.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή και άμεση κινητοποίηση των αρχών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ηλικιωμένη κινούνταν πεζή όταν, περίπου στη 1:00 τα ξημερώματα, παρασύρθηκε από διερχόμενη μηχανή στη συμβολή των οδών Πατησίων και Τροίας.

Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού της μοτοσικλέτας.

Η 74χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ευαγγελισμός, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.