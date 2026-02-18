Νέο πιθανό σκάνδαλο, με μαϊμού επιδόματα στον ΟΠΕΚΑ και στο επίκεντρο της έρευνας την Αναστασία Χατζηδάκη, επί χρόνια πρωτοκλασάτο στέλεχος του ΠαΣοΚ, βλέπει το φως της δημοσιότητας από χθες το μεσημέρι, προκαλώντας επιπλέον τριγμούς στη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία προσανατολίζεται στην αναστολή της κομματικής της ιδιότητας.

Συγκεκριμένα, ο Γραμματέας της ΚΠΕ Ανδρέας Σπυρόπουλος, μετά την επιστολή που έλαβε απο την κ. Χατζηδάκη, κινεί τις διαδικασίες για την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση με τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Η κ. Χατζηδάκη έχει διατελέσει προϊσταμένη -κατά το παρελθόν- στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), για τον οποίο η Αρχή Διαφάνειας εξέδωσε ανακοίνωση που αναφέρεται στη νέα «δύσοσμη» υπόθεση, συγκεκριμένα για το πώς ξεκίνησε η έρευνα, τις κινήσεις που προκάλεσαν υποψίες και τα αποτελέσματα αυτής με τα ύποπτα επιδόματα ύψους 1,8 εκατ. ευρώ.

Τι λέει η ίδια

Σε επίσημη δήλωσή της, η κ. Χατζηδάκη αναφέρει:

«Σε σχέση με δημοσιεύματα που αναπαράγουν το δελτίο τύπου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τον συστημικό έλεγχο που διενεργήθηκε στον ΟΠΕΚΑ , δηλώνω τα εξής:

Μέχρι σήμερα δεν έχω λάβει γνώση οποιουδήποτε πορίσματος ή κατηγορίας σε βάρος μου, ούτε έχω κληθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή για παροχή εξηγήσεων.

Κατά την άσκηση των υπηρεσιακών μου καθηκόντων, ενήργησα με πλήρη συναίσθηση ευθύνης και σε όλη τη διάρκεια της δημοσιοϋπαλληλικής μου πορείας, υπηρέτησα με εντιμότητα και διαφάνεια.

Δηλώνω ότι βρίσκομαι απολύτως στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής για την παροχή οποιασδήποτε διευκρίνισης ή στοιχείου ζητηθεί και καλωσορίζω κάθε θεσμικό έλεγχο, ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως τα πραγματικά δεδομένα.

Για λόγους προσωπικής και πολιτικής ευθιξίας, και προκειμένου να μην δημιουργείται οποιαδήποτε σκιά ή παρερμηνεία, ζήτησα την αναστολή της ιδιότητάς μου ως απλού μέλους του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης».

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που παρείχε το βράδυ πλέον της Τρίτης, το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ο έλεγχος που οδήγησε στα ευρήματα είχε ξεκινήσει ήδη από τον Νοέμβριο του 2023, κατόπιν εντολής της Διοίκησης του ΟΠΕΚΑ, όταν διοικητής του ήταν ο σημερινός γενικός γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, Κωνσταντίνος Γλουμής, ο οποίος κίνησε τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου για την περίοδο 2020-2023, έπειτα από καταγγελίες για παράτυπες εγκρίσεις του επιδόματος Ανασφάλιστων Υπερηλίκων.

Οι «εμβόλιμοι» φάκελοι και οι χειρόγραφες αιτήσεις

Στις 13 και 16 Νοεμβρίου 2023 υποβλήθηκαν αναφορές προς τον Διοικητή του ΟΠΕΚΑ, στις οποίες καταγραφόταν ότι στο φυσικό αρχείο αιτήσεων για το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων είχαν εντοπιστεί «εμβόλιμοι» φάκελοι εκτός σειράς και πρωτοκόλλου, καθώς και χειρόγραφες αιτήσεις που δεν είχαν καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα.

Έκτακτος έλεγχος και σοβαρές παρατυπίες σε 372 φακέλους

Ακολούθησε, στις 13 Δεκεμβρίου 2023, εντολή για τη διενέργεια έκτακτου εσωτερικού ελέγχου από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού, ο οποίος επεκτάθηκε σε ολόκληρη την επίμαχη περίοδο 2020–2022.

Από τον έλεγχο προέκυψαν ενδείξεις σοβαρών αποκλίσεων από τις προβλεπόμενες διαδικασίες, όπως αιτήσεις χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου, ελλιπή ή ανυπόγραφα δικαιολογητικά και εγκρίσεις σε περιπτώσεις που δεν πληρούσαν τα νόμιμα κριτήρια.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το πόρισμα της ΕΑΔ, από τον έλεγχο 372 φακέλων προέκυψαν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ύψους 1.860.000 ευρώ. Η έκθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών.

Στη Δικαιοσύνη το πόρισμα της Αρχής Διαφάνειας

Το Υπουργείο υποστηρίζει ότι μετά τις καταγγελίες του 2023, ο ΟΠΕΚΑ προχώρησε άμεσα στη διακοπή της παράνομης δράσης των εμπλεκόμενων υπαλλήλων, ζήτησε τη συνδρομή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και διαβίβασε πλήρη φάκελο στη Δικαιοσύνη.

Αναζητούνται τα ποσά – Πειθαρχικές διαδικασίες

Παράλληλα, κινεί τις διαδικασίες για την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, με στόχο την αποκατάσταση της ζημίας εις βάρος του Δημοσίου, ενώ έχει δρομολογηθεί πειθαρχικός έλεγχος, με παραπομπή των σχετικών υποθέσεων στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο.

Η Αναστασία Χατζηδάκη, που υπηρετούσε στον Οργανισμό ως προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχων και Διαχείρισης Πληρωμών και Μεταβολών της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων και του Τμήματος Χορήγησης Παροχών Ανασφάλιστων Υπερηλίκων της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με πηγές του ΟΠΕΚΑ, ήταν αποσπασμένη στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη.

Η κ. Χατζηδάκη ήταν γραμματέας Οργανωτικού του ΠαΣοΚ, η οποία παύθηκε από τη θέση αυτή τον Φεβρουάριο του 2025. Είχε αναλάβει τον Νοέμβριο του 2022.

Οι υποψίες της Διοίκησης κινήθηκαν, καθώς η αποσπασμένη υπάλληλος εξακολουθούσε να έχει παρουσία στον Οργανισμό, παρά την απόσπασή της, και φέρεται να είχε εμπλοκή σε προς έγκριση φακέλους για τη χορήγηση επιδομάτων.

Ύποπτοι δικαιούχοι χωρίς δικαιολογητικά

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στον δειγματοληπτικό έλεγχο, βρέθηκαν περίπου 80 «ύποπτοι» ωφελούμενοι, στους οποίους είχε εγκριθεί η χορήγηση του επιδόματος, δίχως να πληρούν τις προδιαγραφές, άρα χωρίς να το δικαιούνται, καθώς από τους φακέλους έλειπαν ορισμένα από τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την έγκριση της αίτησης.