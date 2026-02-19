Οι μηχανές… στο φουλ! Ο Παναθηναϊκός ισοπέδωσε τον Ηρακλή από το πρώτο δεκάλεπτο και έκλεισε εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό!

Οι «πράσινοι» λειτούργησαν καλά σε άμυνα και επίθεση, είχαν τον Τι Τζέι Σορτς σε καλή μέρα και γενικά κανένας δεν υστέρησε.

Ο Αταμάν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και δεν υπερφόρτωσε τους παίκτες του με χρόνο.

Η πρώτη περίοδος είχε… μία ομάδα. Ο Παναθηναϊκός «έπνιξε» αμυντικά τον Ηρακλή και έφτιαξε μεγάλες διαφορές από πολύ νωρίς. Στο 22-7 έκλεισε το δεκάλεπτο!

Το δεύτερο ξεκίνησε με φωνές από τον Αταμάν, που είδε τον Ηρακλή να κάνει σερί 8-0. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός κράτησε την ψυχραιμία του και ανέβασε ξανά τη διαφορά, βρίσκοντας ρυθμό και από μακριά, κάτι που έλειψε στην πρώτη περιόδο. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 46-26.

Η τρίτη περίοδος ήταν εξαιρετική για τον Παναθηναϊκός. Ο Ηρακλής, σε αντίθεση με την πρώτη περίοδο, βρήκε σκορ στην πορεία και το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 73-46.

Το τελευταίο δεκάλεπτο είχε φυσικά διαδικαστικό χαρακτήρα, με τις δύο ομάδες να προσέχουν για να έχουν. Τελικά το σκορ σταμάτησε στο