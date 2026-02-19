Καταπληκτική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο διεθνές μίτινγκ κλειστού στίβου στο Λιεβέν της Γαλλίας. Ο Έλληνας επικοντιστής έγινε ο πρώτος αθλητής για το 2026 που ξεπέρασε τα 6 μέτρα, επίδοση που στο συγκεκριμένο μίτινγκ δεν είχε καταγραφεί από το 1995.

Ο αγώνας του ξεκίνησε στα 5,70 μ., τα οποία πέρασε εύκολα, συνέχισε στα 5,80 μ. και πέρασε τα 5,90 μ. με την πρώτη προσπάθεια. Ο Νορβηγός Σόντρε Γκούτορμσεν και ο Αμερικανός Ζάκερι Μπράντφορντ πέρασαν το ίδιο ύψος, οπότε ο πήχης ανέβηκε στα 6 μέτρα.

Εκεί, οι αντίπαλοι του Καραλή δεν τα κατάφεραν, ενώ ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε με την πρώτη προσπάθεια, κατακτώντας τη νίκη και σημειώνοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για το 2026.