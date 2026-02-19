Η διαφύλαξη της νομισματικής κυριαρχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ολοκλήρωση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων αποτελούν τις δύο κορυφαίες προτεραιότητες που ανέδειξε με τις παρεμβάσεις του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, στα συμβούλια Eurogroup και Ecofin στις Βρυξέλλες.

Σε βίντεο το οποίο ανάρτησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Πιερρακάκης σημειώνει ότι «είναι υπαρξιακής σημασίας να διαφυλάξουμε τον διεθνή ρόλο του ευρώ, καθώς και τη νομισματική κυριαρχία της ΕΕ».

Όπως σημειώνει ο ίδιος, αντικείμενο των συζητήσεων ήταν «οι οικονομικές εξελίξεις στην Ευρώπη, ο διεθνής ρόλος του ευρώ, οι παγκόσμιες οικονομικές ανισορροπίες και η συμβολή που μπορεί να έχει η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων».

Επίσης, ο υπουργός αναφέρεται στην ανάγκη για μία ενιαία ευρωπαϊκή απάντηση στις παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες: «το ζήτημα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο» και τονίζει ότι η Ευρώπη οφείλει να το εξετάσει «με μια ευρύτερη προσέγγιση», σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο κ. Πιερρακάκης προτάσσει την ολοκλήρωση της Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων ως το «νούμερο ένα θέμα πολιτικής που συζητείται σε όλη την Ευρώπη τους τελευταίους μήνες», εκτιμώντας ότι η επίτευξή της «θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη πολιτική νίκη μιας γενιάς», στέλνοντας μήνυμα για το πόσο κρίσιμη είναι η κινητοποίηση ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων προς παραγωγικές επενδύσεις, ώστε η Ευρώπη να χρηματοδοτήσει η ίδια την ανάπτυξή της.

Πηγή: ot.gr