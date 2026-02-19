Τις προϋποθέσεις για να μην υπάρξει άνοδος των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων τη νέα σεζόν περιέγραψε στη χθεσινή γενική συνέλευση του Συνδέσμου, παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, ο πρόεδρος του ΣΕΕΝ, Διονύσης Θεοδωράτος.

Μεταξύ άλλων πρότεινε να αποζημιώνονται οι ακτοπλοϊκές εταιρείες από την Πολιτεία στην περίπτωση των υποχρεωτικών εκπτώσεων σε κοινωνικές ομάδες, όπως ισχύει στα ΚΤΕΛ και σε άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς, να μειωθούν οι εργοδοτικές εισφορές όπως ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να αναπροσαρμοσθεί το κρατικό ναυλολόγιο, το οποίο παραμένει παγωμένο επί σειρά ετών, κ.α.

Αυτές είναι ορισμένες από τις προϋποθέσεις συγκράτησης του κόστους και εξασφάλισης της βιωσιμότητας του κλάδου σε ένα περιβάλλον γεμάτος προκλήσεις, από τις γεωπολιτικές αναταράξεις και τις διακυμάνσεις στις τιμές των καυσίμων, μέχρι τις απαιτήσεις για την πράσινη μετάβαση και την ανανέωση του στόλου.

Από την πλευρά του ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην ασφάλεια της ναυσιπλοίας, στην συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων ενώ δέχθηκε την ανάγκη εξέτασης πτυχών του θεσμικού πλαισίου.

Άνοδος της τιμής των καυσίμων

Πέρσι, η συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων έγινε εφικτή λόγω της διατήρησης σε χαμηλότερα σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια των τιμών των καυσίμων και της μείωσης των λιμενικών τελών, κατά 50% για ένα έτος.

Φέτος είναι ακόμη άγνωστο αν θα ισχύσει και πάλι αυτή η μείωση. Ωστόσο, όπως φαίνεται, η διατήρηση των λιμενικών τελών στα ίδια επίπεδα, σε συνδυασμό με την αποζημίωση των ακτοπλοϊκών εταιρειών για τις υποχρεωτικές εκπτώσεις όπως συμβαίνει σε άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα μπορούσε να καταστήσει μη αναγκαία την αύξηση των τιμών των εισιτηρίων, εφόσον οι τιμές των ναυτιλιακών καυσίμων δεν μεταβληθούν δραματικά.

Σημειώνεται πάντως ότι από την αρχή του έτους η μέση τιμή του MGO στα λιμάνια του Πειραιά έχει αυξηθεί περίπου κατά 12%, στα 760 δολάρια ανά τόνο. Πέρυσι τον Μάιο που ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας ανακοίνωσε τη μείωση των λιμενικών τελών οι τιμές των ναυτιλιακών καυσίμων ήταν στα χαμηλότερα επίπεδα του έτους αυτού στα 670 δολ ο τόνος. Στο βαθμό που λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων (Ιράν, κ.λ.π.) οι τιμές των καυσίμων ανέβουν και άλλο το επόμενο διάστημα το κόστος για τις ακτοπλοϊκές θα είναι δυσβάσταχτο.

Ανταγωνισμός ταχύπλοων-συμβατικών

Όπως τόνισε ο κ. Θεοδωράτος, μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το 2026 ο Σύνδεσμος είναι η ανάγκη εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου. Το υφιστάμενο σύστημα δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες συνθήκες, καθώς παρατηρούνται φαινόμενα εποχικού ανταγωνισμού, αυξημένο λειτουργικό κόστος και πρακτικές που στρεβλώνουν τον υγιή ανταγωνισμό.

Αν και ο πρόεδρος του ΣΕΕΝ δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα, αυτό που προβληματίζει τους ανθρώπους του κλάδου είναι ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ ταχύπλοων και συμβατικών πλοίων. Η διαμόρφωση ενός πλαισίου που να στηρίζει τη βιωσιμότητα των συμβατικών πλοίων όλο το χρόνο, ώστε να διατηρείται σε ιδανικό επίπεδο η εξυπηρέτηση των νησιών, είναι το ζητούμενο.

Όπως είπε ο κ. Θεοδωράτος: «Ο Σύνδεσμος έχει ήδη παρέμβει και θα παρέμβει με συγκεκριμένες προτάσεις θεσμικά, προτείνοντας σαφείς και δεσμευτικές διαδικασίες για τη δήλωση και εκτέλεση δρομολογίων, υποχρεωτική κατάθεση πιστοποιητικών ασφάλειας και σαφές πλαίσιο για την εμπορική διάθεση εισιτηρίων».

Παράλληλα, συμπλήρωσε: «Υποστηρίζουμε δράσεις και μέτρα για την ψηφιακή αναβάθμιση του κλάδου μέσω της εφαρμογής του e-Ναυτολογίου, της διασύνδεσης με τις αρμόδιες αρχές και του ελέγχου των πληρωμάτων σε πραγματικό χρόνο, συμβάλλοντας στη διαφάνεια και τον εκσυγχρονισμό».

Ο πρόεδρος του ΣΕΕΝ αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη βελτίωσης των λιμενικών υποδομών. «Σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και την Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων, προχωρήσαμε στην καταγραφή και προώθηση παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ασφάλειας, της λειτουργικότητας και της εξυπηρέτησης των επιβατών», είπε ο κ. Θεοδωράτος και συμπλήρωσε ότι ο Σύνδεσμος αντέδρασε «σε υπέρμετρες αυξήσεις λιμενικών τελών και ζητήσαμε την πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού για την απελευθέρωση των λιμενικών υπηρεσιών».

Πράσινη μετάβαση και ενεργειακός μετασχηματισμός

Μιλώντας για την πράσινη μετάβαση, ο πρόεδρος του ΣΕΕΝ την χαρακτήρισε ως «τη μεγαλύτερη πρόκληση της επόμενης δεκαετίας. Ο Σύνδεσμος συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση των πολιτικών για τη μείωση των εκπομπών, την υιοθέτηση νέων καυσίμων και την προσαρμογή στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς».

Παράλληλα, συνέβαλε στην προετοιμασία για την εφαρμογή του μέτρου της ηλεκτροδότησης των πλοίων στους λιμένες, μια σημαντική περιβαλλοντική μεταρρύθμιση που θα ολοκληρωθεί έως το 2029.

Οι στόχοι για το 2026

Το 2026 αποτελεί έτος κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον της ελληνικής ακτοπλοΐας, σύμφωνα με τον κ. Θεοδωράτο.

Στο πλαίσιο αυτό, οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι του Συνδέσμου είναι:

Η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την πράσινη μετάβαση, με χρηματοδότηση νέων πλοίων και τεχνολογιών.

Ο εκσυγχρονισμός των λιμενικών υποδομών ώστε να είναι φιλικότερες για τους επιβάτες και τον ακτοπλοϊκό στόλο, να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις και να υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας μέσω φορολογικών, χρηματοδοτικών και άλλων μέτρων.

Η στήριξη και ενίσχυση της απασχόλησης, καθώς και η προσέλκυση νέων στο ναυτικό ακτοπλοϊκό επάγγελμα.

Η ανανέωση του στόλου μέσω ενός ολοκληρωμένου Master Plan, που θα εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Η στήριξη από την Πολιτεία της 12μηνης νησιωτικότητας και της ακτοπλοϊκής επιχειρηματικότητας σε ένα βιώσιμο δίκτυο συγκοινωνιών και μεταφορών.

Πυλώνας της εθνικής οικονομίας

Ο Διονύσης Θεοδωράτος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον ευρύτερο ρόλο της ακτοπλοΐας στη κοινωνική συνοχή της χώρας. Όπως είπε: «Η ελληνική ακτοπλοΐα δεν αποτελεί απλώς έναν κλάδο μεταφορών. Αποτελεί έναν ζωτικό πυλώνα της εθνικής οικονομίας, της κοινωνικής συνοχής και της ίδιας της υπόστασης της νησιωτικής Ελλάδας. Είναι το μέσο που ενώνει τη νησιωτική χώρα με την ηπειρωτική, που στηρίζει την καθημερινότητα των νησιωτών, που διασφαλίζει τον τουρισμό, την ανάπτυξη και την εθνική παρουσία στο Αιγαίο και την Αδριατική».

Να σημειωθεί ότι ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, εκπροσωπώντας 41 εταιρείες και έναν στόλο μεταφορικής ικανότητας άνω των 82.000 επιβατών, με σχεδόν 4.000 Έλληνες ναυτικούς, αποτελεί τον θεσμικό συνομιλητή της Πολιτείας για τη διαμόρφωση μιας βιώσιμης, ανταγωνιστικής και σύγχρονης ακτοπλοΐας.

Ακτοπλοϊκές συνδέσεις

Τα μεγέθη του κλάδου είναι σημαντικά, καθώς εκμεταλλεύεται 137 επιβατηγά πλοία που εξυπηρετούν την Ελλάδα και το εξωτερικό, συνδέοντας ακτοπλοϊκά 115 νησιά, εκ των οποίων τα 89 αποκλειστικά από τη θάλασσα. Κάθε χρόνο μεταφέρουν 20,3 εκατομμύρια επιβάτες, 4,5 εκατομμύρια οχήματα και 9 εκατομμύρια τόνους αγαθών, δηλαδή το 82% του εφοδιασμού των νησιών.

Η συνολική συμβολή του κλάδου στην ελληνική οικονομία ανέρχεται σε 11,8 δισεκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχούν στο 5,4% του ΑΕΠ, ενώ υποστηρίζονται συνολικά 318.000 θέσεις εργασίας, εκ των οποίων 169.000 στις νησιωτικές περιοχές.

Πηγή: ot.gr