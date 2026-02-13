Ο δρ. Μάικλ Μπάντεν, που ήταν παρών στην νεκροψία του Τζέφρι Επστάΐν, δήλωσε ότι ο θάνατός του θα πρέπει να επανεξεταστεί καθώς θεωρεί πως τα ευρήματα παραπέμπουν περισσότερο σε στραγγαλισμό παρά σε αυτοκτονία με απαγχονισμό.

Ο Μπάντεν δεν πείθεται από το πόρισμα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης ότι ο χρηματιστής έθεσε τέλος στη ζωή του ενώ περίμενε να δικαστεί για κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης το 2019.

«Η άποψή μου είναι ότι ο θάνατός του προκλήθηκε κατά πάσα πιθανότητα από στραγγαλισμό και όχι από απαγχονισμό. Δεδομένων όλων των πληροφοριών που είναι πλέον διαθέσιμες, απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της αιτίας και του τρόπου θανάτου», δήλωσε στην Telegraph ο παθολογοανατόμος.

Ο δρ Μπάντεν δεν διενήργησε τη νεκροψία, αλλά ήταν παρών κατά τη διάρκειά της ως παρατηρητής εκ μέρους της οικογένειας του Έπσταϊν.

Το «χαμένο» λεπτό

Η δημοσίευση πλάνων από κάμερες ασφαλείας (CCTV) από τη νύχτα που πέθανε ο Έπσταϊν οδήγησε σε έντονη φημολογία γύρω από ένα μυστηριώδες «χαμένο λεπτό» στο βίντεο, προκαλώντας θεωρίες ότι κάποιος εισήλθε στο κελί του χωρίς να γίνει αντιληπτός.

Σε άλλο απόσπασμα από εκείνη τη νύχτα, φαίνεται μια πορτοκαλί «λάμψη» να κινείται προς τα πάνω στο κλιμακοστάσιο που οδηγεί στο απομονωμένο κελί της φυλακής. Έγγραφα αποκάλυψαν ότι οι αρχές διαφωνούσαν ως προς το τι ήταν αυτή η λάμψη, λέγοντας ότι «ενδεχομένως» επρόκειτο για κρατούμενο.

Η επίσημη ιατροδικαστική έκθεση αρχικά άφηνε ανοιχτό τον τρόπο θανάτου, όμως λίγες ημέρες αργότερα η επικεφαλής ιατροδικαστής της Νέας Υόρκης δρα Μπάρμπαρα Σάμσον έκρινε ότι επρόκειτο για αυτοκτονία, χωρίς να είναι παρούσα στη νεκροψία. Ο Μπάντεν διαφωνεί, επισημαίνοντας τρία κατάγματα στον λαιμό του Έπσταϊν, κάτι που θεωρεί εξαιρετικά ασυνήθιστο για αυτοκτονία.

Συμφωνούν και οι δικηγόροι του Έπστάϊν

Οι δικηγόροι του Έπσταϊν, εν τω μεταξύ, υποστήριξαν ότι οι ανησυχίες του δρ. Μπάντεν συνέπιπταν με τις δικές τους και ότι δεν ήταν «ικανοποιημένοι» με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας.

«Δεν έχω δει καμία ένδειξη περαιτέρω μελέτης, τίποτα που να δείχνει ότι έγινε επιπλέον διερεύνηση της αιτίας θανάτου», δήλωσε προσθέτοντας ότι το πόρισμα της δρ. Σάμσον απλώς «έγινε αποδεκτό».

«Η διάγνωση έγινε αρκετές ημέρες μετά την αρχική αιτία θανάτου που είχε δοθεί», είπε. Σε ασυνήθιστες ή ιδιαίτερα ύποπτες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες ή και μήνες για να καθοριστεί η αιτία θανάτου.

Ο δρ Μπάντεν ήταν από τους πρώτους που εξέφρασαν ανησυχίες για το πόρισμα. Τον Αύγουστο του 2019 δήλωσε στο Fox News ότι «τα στοιχεία δείχνουν ανθρωποκτονία και όχι αυτοκτονία».

Τα τρία κατάγματα

Μιλώντας στην Telegraph, είπε: «Αυτή ήταν η άποψή μου τότε και εξακολουθώ να τη στηρίζω. Τα ευρήματα της νεκροψίας συνάδουν πολύ περισσότερο με συντριπτική κάκωση που προκλήθηκε από ανθρωποκτονικό στραγγαλισμό παρά με απαγχονισμό από αυτοκτονία».

Η επίσημη ιατροδικαστική έκθεση αναφέρει τρία ξεχωριστά κατάγματα στον λαιμό του Έπσταϊν: ένα στο αριστερό υοειδές οστό και ένα στον θυρεοειδή χόνδρο στη δεξιά πλευρά, καθώς και ένα στην αριστερή πλευρά.

Ο δρ Μπάντεν ισχυρίστηκε ότι στα 50 χρόνια που εξέταζε ιατροδικαστικές εκθέσεις για θανάτους κρατουμένων σε φυλακές της πολιτείας και των δήμων της Νέας Υόρκης, δεν είχε δει ποτέ αυτοκτονία με απαγχονισμό που να περιλαμβάνει τρία κατάγματα στον λαιμό.

«Ακόμη και ένα κάταγμα μας υποχρεώνει να διερευνήσουμε το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας. Τα δύο σίγουρα απαιτούν πλήρη έρευνα», είπε. «Τέτοια ευρήματα δεν εμφανίζονται στα συγγράμματα, ούτε τα έχω δει εγώ». Η δρ. Σάμσον διαφωνεί, λέγοντας ότι κατάγματα του υοειδούς οστού και του χόνδρου παρατηρούνται τόσο σε αυτοκτονίες όσο και σε ανθρωποκτονίες.

Ποιος είναι ο δρ. Μάικλ Μπάντεν

Ο 91χρονος δρ Μπάντεν έχει εργαστεί σε αρκετές υποθέσεις υψηλού προφίλ. Το 1995 κατέθεσε στη δίκη του OJ Σίμπσον, υποστηρίζοντας ότι ήταν αθώος.

Ο πρώην αστέρας του αμερικανικού ποδοσφαίρου κατηγορήθηκε για τη βάναυση δολοφονία της συζύγου του Νικόλ Μπράουν Σίμπσον και του φίλου της Ρόναλντ Γκόλντμαν.

Ο δρ Μπάντεν αργότερα ανακάλεσε τους ισχυρισμούς του. Ο Σίμπσον αθωώθηκε στη δίκη, αλλά αργότερα κρίθηκε αστικά υπεύθυνος για τους θανάτους τους έπειτα από αγωγή για παράνομο θάνατο και διατάχθηκε να καταβάλει 33,5 εκατ. δολάρια (24,5 εκατ. λίρες) στις οικογένειες των θυμάτων.

Εργάστηκε επίσης σε έρευνες για τις δολοφονίες του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και του Τζον Φ. Κένεντι. Το 2020 προσλήφθηκε από την οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ για να διενεργήσει νεκροψία. Τα ευρήματά του συγκρούστηκαν με την επίσημη έκθεση, υποστηρίζοντας ότι ο Φλόιντ δεν είχε υποκείμενα προβλήματα υγείας που να συνέβαλαν στον θάνατό του από ασφυξία, αφού αστυνομικός γονάτισε στον λαιμό του.

Παρομοίως, στην υπόθεση Έπσταϊν, τα ευρήματα του γιατρού απορρίφθηκαν από τις Αρχές, αλλά εξακολουθούν να βρίσκουν απήχηση σε πολλούς που αμφισβητούν πώς ένας κρατούμενος τόσο υψηλού προφίλ, υπό επιτήρηση για αυτοκτονία, κατάφερε να σκοτωθεί στο κελί του. Και παρότι οι συνθήκες του θανάτου του έχουν εξεταστεί, η πραγματική αιτία δεν έχει επανεξεταστεί ποτέ.