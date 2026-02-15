Υπάρχει μια δόση αλήθειας στον ισχυρισμό ότι μερικοί δεν γνώριζαν τη δράση του Τζέφρι Έπστιν και την καταδίκη του το 2008 για προαγωγή ανήλικου κοριτσιού στην πορνεία. Δεν αφορά εκείνους που βρίσκονταν στον κύκλο των πλούσιων και διάσημων φίλων του, αλλά αυτούς που τύχαινε να ακούσουν το όνομα του χρηματιστή και αναζητούσαν περισσότερες πληροφορίες για το ποιόν του στο διαδίκτυο.

Γιατί ο Έπστιν προσπαθούσε συστηματικά να εξωραΐσει τη δημόσια εικόνα του αγοράζοντας τις υπηρεσίες ανθρώπων και εταιριών που κάνουν αυτή τη δουλειά, δηλαδή παρεμβαίνουν στις μηχανές αναζήτησης ώστε να φέρουν ψηλά περιεχόμενο με θετικές αναφορές στον πελάτη τους και να «θάψουν» την αρνητική για εκείνον αρθρογραφία.

Πώς λειτουργούσαν τα συνεργεία ψηφιακής «απολύμανσης» του Έπστιν

«Τίποτα άλλο δεν είναι πιο σημαντικό για μένα», έγραφε ο Έπστιν σε έναν συνεργάτη του το 2010. Για τον σκοπό αυτό φαίνεται πως πλήρωνε δεκάδες χιλιάδες δολάρια κάθε μήνα, αν και δεν ήταν ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα.

Δυο εκτενή άρθρα, στο οικονομικό πρακτορείο Bloomberg και στον ιστότοπο τεχνολογικών ειδήσεων The Verge, περιγράφουν πώς λειτουργούσαν τα συνεργεία «απολύμανσης» του ψηφιακού αποτυπώματος του Έπστιν .

Από τη μια, υποβάθμιζαν τις πληροφορίες για την καταδίκη του για σεξουαλικό έγκλημα στη Φλόριντα (και τις καταγγελίες δεκάδων θυμάτων του) και από την άλλη, προσπαθούσαν να φουσκώσουν τις αναφορές στο φιλανθρωπικό έργο του, στις δωρεές που έκανε σε πανεπιστήμια και άλλα ιδρύματα για την προαγωγή των επιστημών και των τεχνών. Ο πολυεκατομμυριούχος χρηματιστής πόνταρε παράλληλα στις σχέσεις τους με επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς και πολιτικούς για να πολλαπλασιάσει το θετικό αποτύπωμα.

Ο άνθρωπος-κλειδί και οι υπεργολαβίες

Κεντρικό ρόλο στο ψηφιακό ξέπλυμα του Έπστιν φέρεται ότι είχε ο Αλ Σέκελ, γαμπρός της Γκιλέιν Μάξγουελ (συντρόφου και συνεργού του χρηματιστή, η οποία εκτίει ποινή 20ετούς κάθειρξης στις ΗΠΑ και κρατά κλειστό το στόμα της). Ο Σέκελ παντρεύτηκε την αδελφή της Γκιλέιν, Ίζαμπελ, το 2007 και βρέθηκε νεκρός το 2015 σε ένα γκρεμό στη Γαλλία.

Μετά την αποφυλάκιση του Έπστιν το 2009, ο Σέκελ ανέλαβε να συντονίσει την επιχείρηση εξωραϊσμού με υπεργολαβίες. Μεταξύ άλλων, ανέθεσε σε «ομάδες» στις Φιλιππίνες να παρεμβαίνουν στο διαδίκτυο, να στήνουν ιστοσελίδες, ακόμα και να ενισχύουν τεχνητά τις σελίδες συνονόματων του Έπστιν, να κάνουν ό,τι θα μπορούσε να αποσπάσει την προσοχή αρκεί να υποβαθμίζονται οι αναφορές στον σεξουαλικό θηρευτή. «Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τους επίμονους επικριτές του Έπστιν, αλλά μπορούμε να περιορίσουμε την απήχησή τους», έγραψε ο Σέκελ σε ένα από τα υπομνήματά του.

Ο «πόλεμος» με τη Wikipedia

Το Bloomberg περιγράφει πώς μετατράπηκε σε πεδίο μάχης η Wikipedia, που βρίσκεται ψηλά στην μηχανή αναζήτησης Google και είναι ανοιχτή στη διαμόρφωση του περιεχομένου της από το κοινό: ο Σέκελ και η ομάδα του επενέβαιναν διαρκώς για να διαγράψουν τις περιγραφές της εγκληματικής δράσης του Έπστιν ή για να «στρογγυλέψουν» άλλες, π.χ. μετατρέποντας τα θύματά του από «κορίτσια» σε «συνοδούς».

Η κοινότητα της Wikipedia διόρθωνε τις αλλαγές μέσα σε λίγα λεπτά, οπότε ο Σέκελ και η ομάδα του προσπαθούσαν να μπλοκάρουν τις διευθύνσεις IP εκείνων που τους εμπόδιζαν στο ξέπλυμα του Έπστιν. Ο Σέκελ έλεγε πως μπλόκαραν αρκετούς.

Τα εκατομμύρια έγγραφα και η σιωπή

Στα τρία εκατομμύρια έγγραφα της υπόθεσης Έπστιν που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης υπάρχει αλληλογραφία με δεκάδες εταιρείες στις οποίες απευθύνθηκε ο χρηματιστής για να βελτιώσουν την εικόνα του στο διαδίκτυο.

Ορισμένες πήραν δουλειές, άλλες αρνήθηκαν, για πολλές παραμένει άγνωστο τι ακριβώς έκαναν. Κάποιες έχουν κλείσει, κάποιες συγχωνεύθηκαν, μερικές παραμένουν σε λειτουργία, όμως το κοινό χαρακτηριστικό σχεδόν όλων των πρώην και νυν διευθυντικών στελεχών είναι ότι αποφεύγουν να μιλήσουν για την όποια σχέση με τον Έπστιν.