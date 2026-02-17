Στο μικροσκόπιο των Αμερικανικών Αρχών μπαίνει για πρώτη φορά από τις πρώτες αποκαλύψεις εναντίον του Τζέφρι Επστιν, το ράντσο του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ εξαιτίας αναφορών ακόμα και για δολοφονίες που κυκλοφορούν με αφορμή την δημοσίευση της τελευταίας «φουρνιάς» των αρχείων του. Σύμφωνα με τα όσα κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και στα social media, για το ράντζο υπήρχαν επί πολλά χρόνια καταγγελίες, οι οποίες δεν αφορούσαν μόνο σε συστηματικούς βιασμούς ανήλικων κοριτσιών, αλλά ακόμα και σε ταφές πτωμάτων στο εσωτερικό της οικίας και στην έκταση πέριξ αυτής.

Όπως έγινε γνωστό σήμερα, η πολιτειακή κυβέρνηση του Νέου Μεξικού ενέκρινε νομοσχέδιο που προβλέπει την έναρξη εκτενούς και εις βάθος έρευνας σχετικά με όσα φέρεται να συνέβαιναν στο λεγόμενο «Ράντσο Ζορό». Το συγκεκριμένο ακίνητο ήταν ήδη γνωστό στις αρχές από το 1996, όταν είχε κατατεθεί καταγγελία για τον βιασμό ανήλικης κοπέλας, υπόθεση η οποία, ωστόσο, δεν διερευνήθηκε ποτέ επαρκώς. Ο Τζέφρι Επστιν είχε στην κατοχή του τη συγκεκριμένη έκταση — περίπου 1.200 στρέμματα στην έρημο της Σάντα Φε — από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 έως τον θάνατό του το 2019.

Το ανώνυμο μήνυμα για θαμμένα πτώματα

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, την περασμένη εβδομάδα, η Επίτροπος Δημόσιας Γης του Νέου Μεξικού, Στέφανι Γκαρσία Ρίτσαρντ, απηύθυνε έκκληση προς τις ομοσπονδιακές και πολιτειακές δικαστικές αρχές να προχωρήσουν σε ενδελεχή έρευνα του ράντζου. Αφορμή στάθηκε ένα ανώνυμο email, το οποίο εντοπίστηκε πρόσφατα μέσα στα αρχεία Επστιν.

Το συγκεκριμένο μήνυμα είχε αποσταλεί αρχικά τον Νοέμβριο του 2019 — περίπου τρεις μήνες μετά τον θάνατο του Επστιν τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς — σε έναν τοπικό ραδιοφωνικό παραγωγό, τον Έντουαρντ (Έντι) Άραγκον. Σε αυτό γινόταν λόγος για δύο νεκρά κορίτσια αλλοδαπής καταγωγής, τα οποία φέρονταν να είναι θαμμένα σε λόφους κοντά στο ακίνητο.

Ο αποστολέας του email, που ισχυρίζεται πως υπήρξε πρώην εργαζόμενος στο ράντζο, ανέφερε ότι τα κορίτσια στραγγαλίστηκαν κατά τη διάρκεια σεξουαλικής πράξης και θάφτηκαν πρόχειρα εντός της έκτασης, κατόπιν εντολής του Έπσταϊν και της «Μαντάμ Γκ.». Η αναφορά αυτή εκτιμάται ότι αφορά τη Γκιλέιν Μάξγουελ, συνεργό του Επστιν, η οποία έχει καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 20 ετών.

Όπως προκύπτει από τα αρχεία Επστιν, στο Ράντσο Ζορό σύχναζαν ισχυροί και διάσημοι άνδρες, ανάμεσά τους και πρώην κυβερνήτης της πολιτείας, οι οποίοι φέρονται να επωφελούνταν από το κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων που είχε στήσει ο χρηματιστής. Ο ίδιος ο Έπσταϊν είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι σκόπευε να χρησιμοποιήσει το ράντζο για να «διαδώσει το DNA του στην ανθρωπότητα», επιδιώκοντας να αφήσει έγκυες όσο το δυνατόν περισσότερες νεαρές γυναίκες.

Για πολλά χρόνια, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Επστιν κακοποιούσε ανενόχλητος έφηβες και νεαρές γυναίκες στο απομονωμένο αυτό κτήμα, χωρίς να λογοδοτεί στις αρχές. Οι επιζώσες περιέγραψαν με λεπτομέρειες τις συνθήκες τρόμου που επικρατούσαν στη συγκεκριμένη τοποθεσία.

Παρότι οι αρχές είχαν ερευνήσει κατά το παρελθόν άλλα ακίνητα του Επστιν — όπως την κατοικία του στη Νέα Υόρκη, το ιδιωτικό του νησί στην Καραϊβική, το κτήμα του στο Παλμ Μπιτς και το διαμέρισμά του στο Παρίσι — το ράντζο στο Νέο Μεξικό δεν είχε μέχρι σήμερα αποτελέσει αντικείμενο ομοσπονδιακής έρευνας.

Σάλος από τις φωτογραφίες

Οι φωτογραφίες από τα αρχεία Επστιν που δημοσιοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα ρίχνουν φως στην καθημερινότητα του ράντζου. Σε αυτές απεικονίζονται η τεράστια έπαυλη του Έπσταϊν, οι στάβλοι, καθώς και ο ίδιος στον χώρο με τα σκυλιά του. Άλλες εικόνες δείχνουν νεαρές γυναίκες, με τα πρόσωπά τους καλυμμένα, να κάνουν ιππασία ή να συμμετέχουν σε δραστηριότητες όπως τοξοβολία και σκοποβολή. Στις ίδιες φωτογραφίες εμφανίζονται και γνωστοί άνδρες, μεταξύ των οποίων ο γλωσσολόγος Νόαμ Τσόμσκι και ο σκηνοθέτης Γούντι Άλεν, χωρίς ωστόσο να έχουν κατηγορηθεί για ποινικά αδικήματα που να συνδέονται με τον Επστιν.

Ήδη από το 2019, η Στέφανι Γκαρσία Ρίτσαρντ είχε δηλώσει πως η συγκεκριμένη γη χρησιμοποιήθηκε ξεκάθαρα για την προστασία της ιδιωτικότητας του Επστιν και των συνεργατών του και πως η πολιτεία είχε προχωρήσει σε ενέργειες για την ανάκτηση της δημόσιας γης.

Σε δηλώσεις της στον Guardian, η Ρίτσαρντ ανέφερε ότι τα 1.200 στρέμματα του ράντζου έχουν πλέον χωριστεί σε δύο ξεχωριστά κομμάτια. Το πρώτο προορίζεται για διάφορες πιθανές χρήσεις, μεταξύ των οποίων είναι η μετατροπή του σε καταφύγιο άγριας ζωής. Το δεύτερο τμήμα της έκτασης παραμένει μέχρι σήμερα διαθέσιμο προς ενοικίαση. Η Ρίτσαρντ πάντως σημείωσε ότι ο χώρος ενδέχεται να μετατραπεί σε «τόπο μνήμης για τα κορίτσια και τις γυναίκες που υπέστησαν κακοποίηση στο ράντζο».