Με μια συμφωνία δισεκατομμυρίων και υπό τη σκιά δεκάδων χιλιάδων αγωγών στις ΗΠΑ, που συνδέουν το Roundup με καρκίνο, η Bayer επιχειρεί να περιορίσει το μεγαλύτερο νομικό ρίσκο της τελευταίας δεκαετίας και να αποτρέψει νέο κύμα αποζημιώσεων που απειλεί τα οικονομικά της.

Συμφωνία-μαμούθ για 65.000 αγωγές

Η Bayer ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της Monsanto κατέληξε σε προτεινόμενο πανεθνικό διακανονισμό, ο οποίος κατατέθηκε σε δικαστήριο της Πολιτείας του Μιζούρι, ύψους έως 7,25 δισ. δολαρίων, για την επίλυση δεκάδων χιλιάδων υποθέσεων στις ΗΠΑ.

Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία μακροπρόθεσμου προγράμματος αποζημιώσεων, χρηματοδοτούμενου με ετήσιες πληρωμές για περίοδο έως και 21 ετών.

Η εταιρεία αντιμετωπίζει περίπου 65.000 αγωγές σε ομοσπονδιακά και πολιτειακά δικαστήρια των ΗΠΑ. Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι ανέπτυξαν λέμφωμα non-Hodgkin και άλλες μορφές καρκίνου, μετά από χρήση του Roundup στο σπίτι ή στην εργασία.

Μετά την ανακοίνωση, η μετοχή της Bayer ενισχύθηκε έως και 7,7%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2023.

Σύμφωνα με αναλυτές, η κίνηση μειώνει σημαντικά τους νομικούς κινδύνους, αν και το κόστος της συμφωνίας παραμένει ιδιαίτερα υψηλό.

Αυξάνονται οι προβλέψεις – Πιέσεις στα ταμειακά διαθέσιμα

Η Bayer εκτιμά ότι οι προβλέψεις για δικαστικές υποθέσεις θα αυξηθούν από 7,8 δισ. ευρώ σε 11,8 δισ. ευρώ. Για το 2026, αναμένει πληρωμές περίπου 5 δισ. ευρώ που σχετίζονται με δικαστικές εκκρεμότητες, ενώ προβλέπει και αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές για το ίδιο έτος.

Στόχος η αποτροπή νέου κύματος αγωγών

Το Roundup παραμένει ένα από τα πιο διαδεδομένα ζιζανιοκτόνα στις ΗΠΑ. Η Bayer επιμένει ότι δεκαετίες επιστημονικών ερευνών δείχνουν πως το προϊόν και το δραστικό συστατικό του, η γλυφοσάτη, είναι ασφαλή για τον άνθρωπο.

Ο προτεινόμενος διακανονισμός:

καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των υφιστάμενων αγωγών,

απαιτεί έγκριση δικαστή και συμμετοχή ελάχιστου αριθμού εναγόντων,

δεν συνεπάγεται παραδοχή ευθύνης ή παρανομίας από την εταιρεία,

επιτρέπει σε άτομα που έχουν διαγνωστεί με λέμφωμα non-Hodgkin και είχαν εκτεθεί στο Roundup πριν από την ανακοίνωση να υποβάλουν αξιώσεις αποζημίωσης για έως και 21 χρόνια.

Οι αποζημιώσεις θα καθορίζονται με κλιμακωτό σύστημα, ανάλογα με το επίπεδο έκθεσης, την ηλικία διάγνωσης και τον τύπο καρκίνου, και μπορεί να φτάσουν έως και 198.000 δολάρια ή και περισσότερο.

Καθοριστική η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Παράλληλα, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αναμένεται να εξετάσει τον Απρίλιο, υπόθεση που η Bayer θεωρεί κρίσιμη για τον περιορισμό της νομικής της ευθύνης.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι δεν θα πρέπει να επιτρέπονται αγωγές σε επίπεδο πολιτειών, για ανεπαρκή προειδοποίηση σχετικά με τον κίνδυνο καρκίνου, καθώς η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) δεν έχει διαπιστώσει τέτοιο κίνδυνο ούτε απαιτεί σχετική επισήμανση.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι, χωρίς θετική απόφαση από το Ανώτατο Δικαστήριο, υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης νέου κύματος αγωγών τα επόμενα χρόνια.

10 δισ. δολάρια σε προηγούμενους διακανονισμούς

Η Bayer είχε καταβάλει περίπου 10 δισ. δολάρια το 2020 για να διευθετήσει τις περισσότερες τότε εκκρεμείς υποθέσεις για το Roundup, χωρίς όμως να καλύψει μελλοντικές αξιώσεις.

Τα τελευταία χρόνια, οι δικαστικές αποφάσεις ήταν μικτές: η εταιρεία έχει κερδίσει αρκετές υποθέσεις, αλλά έχει βρεθεί αντιμέτωπη και με μεγάλες αποζημιώσεις, όπως μια ετυμηγορία 2,1 δισ. δολαρίων στην πολιτεία της Τζόρτζια, το 2025.

Οι εξελίξεις αυτές είχαν πλήξει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και αύξησαν την πίεση προς τη Bayer να προχωρήσει σε μια συνολική λύση για το πολυετές νομικό μέτωπο.