Για το μεγάλο πρόβλημα που επικρατεί στις φυλακές, μετά και τη δολοφονία του ισοβίτη, μίλησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανακοινώνοντας παράλληλα τη δημιουργία 8 νέων σωφρονιστικών καταστημάτων.

«Δυστυχώς έχουμε μεγάλο πρόβλημα στις φυλακές, έχουμε πολύ κόσμο πια, υπάρχει πολύς πληθυσμός λόγω της αυστηριοποίησης της νομοθεσίας», παραδέχτηκε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, κάνοντας λόγο για πολύ παλιές υποδομές. «Φανταστείτε η τελευταία καινούργια φυλακή είναι αυτήν τη στιγμή της Δράμας, η οποία είχε προετοιμαστεί πριν 10 χρόνια περίπου και λειτούργησε πριν 1 χρόνο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

8 νέες φυλακές

Παράλληλα, όπως είπε, το ζητούμενο από εδώ και πέρα είναι να τρέξει το πρόγραμμα κατασκευής νέων σωφρονιστικών καταστημάτων, 8 τον αριθμό, εκ των οποίων η μια βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία και θα είναι στον Ασπρόπυργο.

«Ο Κορυδαλλός θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο, γύρω στο 2030 υποθέτω θα είναι έτοιμες. Ετοιμάζουμε και άλλα καταστήματα στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας, στα Γιάννενα, στη Μεγαλόπολη και επίσης στη Δυτική Μακεδονία. Αυτά όλα τρέχουν πολύ γρήγορα», ενημέρωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Έχουμε εξασφαλίσει τους πόρους, ενώ σε λίγες μέρες αρχίζει η εφαρμογή της ηλεκτρονικής επιτήρησης (βραχιολάκι), που υποθέτω πολύ σύντομα μέσα από τις αποφάσεις των δικαστηρίων θα δοθεί η δυνατότητα πολλοί άνθρωποι με ήπιες ποινές να μην τις εκτίουν στις φυλακές, αλλά να βρίσκονται σπίτι τους ή όπου οριστεί με το βραχιολάκι».

Ερωτηθείς για το SMS που του έστειλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο υπουργός απάντησε: «Είμαι πολιτικός προϊστάμενος και όχι αρχηγός της ΕΛΑΣ. Καθορίζω το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η Αστυνομία. Ο αρχηγός της Αστυνομίας διέταξε μια ΕΔΕ την οποία ανέλαβε μια ταξίαρχος. Αυτή είναι υπεύθυνη να ολοκληρώσει και να παραδώσει τα αποτελέσματα».