Για το μεγάλο πρόβλημα που επικρατεί στις φυλακές, μετά και τη δολοφονία του ισοβίτη, μίλησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανακοινώνοντας παράλληλα τη δημιουργία 8 νέων σωφρονιστικών καταστημάτων.
«Δυστυχώς έχουμε μεγάλο πρόβλημα στις φυλακές, έχουμε πολύ κόσμο πια, υπάρχει πολύς πληθυσμός λόγω της αυστηριοποίησης της νομοθεσίας», παραδέχτηκε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, κάνοντας λόγο για πολύ παλιές υποδομές. «Φανταστείτε η τελευταία καινούργια φυλακή είναι αυτήν τη στιγμή της Δράμας, η οποία είχε προετοιμαστεί πριν 10 χρόνια περίπου και λειτούργησε πριν 1 χρόνο» ανέφερε χαρακτηριστικά.
8 νέες φυλακές
Παράλληλα, όπως είπε, το ζητούμενο από εδώ και πέρα είναι να τρέξει το πρόγραμμα κατασκευής νέων σωφρονιστικών καταστημάτων, 8 τον αριθμό, εκ των οποίων η μια βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία και θα είναι στον Ασπρόπυργο.
«Ο Κορυδαλλός θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο, γύρω στο 2030 υποθέτω θα είναι έτοιμες. Ετοιμάζουμε και άλλα καταστήματα στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας, στα Γιάννενα, στη Μεγαλόπολη και επίσης στη Δυτική Μακεδονία. Αυτά όλα τρέχουν πολύ γρήγορα», ενημέρωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.
«Έχουμε εξασφαλίσει τους πόρους, ενώ σε λίγες μέρες αρχίζει η εφαρμογή της ηλεκτρονικής επιτήρησης (βραχιολάκι), που υποθέτω πολύ σύντομα μέσα από τις αποφάσεις των δικαστηρίων θα δοθεί η δυνατότητα πολλοί άνθρωποι με ήπιες ποινές να μην τις εκτίουν στις φυλακές, αλλά να βρίσκονται σπίτι τους ή όπου οριστεί με το βραχιολάκι».
Ερωτηθείς για το SMS που του έστειλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο υπουργός απάντησε: «Είμαι πολιτικός προϊστάμενος και όχι αρχηγός της ΕΛΑΣ. Καθορίζω το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η Αστυνομία. Ο αρχηγός της Αστυνομίας διέταξε μια ΕΔΕ την οποία ανέλαβε μια ταξίαρχος. Αυτή είναι υπεύθυνη να ολοκληρώσει και να παραδώσει τα αποτελέσματα».
Ποιες κάμερες κόβουν κλήσεις
Ο κ.Χρυσοχοΐδης, ερωτηθείς για τις κάμερες στους δρόμους και ποιες κόβουν κλήσεις, αφού ξεκαθάρισε ότι «η ΕΛΑΣ δεν στέλνει SMS και όποτε χρειαστεί να επικοινωνήσει εγγράφως αυτό γίνεται με αλληλογραφία», ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης διευκρίνισε
«Πρώτον: Αυτή τη στιγμή τοποθετούνται οι 300 κάμερες της περιφέρειας. Από τον Ιούνιο θα βεβαιώνουν μόνο για το κόκκινο σε διασταυρώσει.
Δεύτερον: Έχουν μπει 8 κάμερες με Τεχνητή Νοημοσύνη που βεβαιώνουν κλήσεις για αρκετές παραβάσεις.
Τρίτον: Δουλεύουν πιλοτικά ένας μικρός αριθμός καμερών στα λεωφορεία του ΟΣΥ που βεβαιώνουν για λεωφορειολωρίδα.
Τέταρτον: Έχουμε και της Αττικής Οδού που έρχονται οι κλήσεις στον φάκελο του Gov.gr».