Την επίσημη έναρξη της συγκρότησης και λειτουργίας του Δικτύου Κέντρων Μαστού σηματοδότησε η πρώτη συνάντηση για την υλοποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας Υγείας για τον Καρκίνο του Μαστού», η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας. Πρόκειται για μια σημαντική μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία, που φιλοδοξεί να αναβαθμίσει ουσιαστικά τη φροντίδα των γυναικών με καρκίνο του μαστού στη χώρα μας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των νοσοκομείων που αποτελούν τον βασικό πυρήνα του Δικτύου: ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας», ΓΑΝΠ «Μεταξά», ΑΝΘ «Θεαγένειο», ΓΝΑ «Αλεξάνδρα», ΓΝΜ «Έλενα Βενιζέλου» και ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι». Τα νοσοκομεία αυτά αναλαμβάνουν κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη και εφαρμογή προτύπων ποιότητας, καθώς και στη διαδικασία πιστοποίησης των Κέντρων Μαστού. Εντός των επόμενων μηνών προβλέπεται και η ένταξη του ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», ενισχύοντας περαιτέρω τη γεωγραφική κάλυψη και τη λειτουργική επάρκεια του Δικτύου.

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε η Διοικήτρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας και Συντονίστρια του Δικτύου Κέντρων Μαστού, Κα Όλγα Μπαλαούρα, η οποία ανέδειξε με έμφαση τη στρατηγική, θεσμική και κοινωνική σημασία της πρωτοβουλίας. Στην τοποθέτησή της τόνισε ότι η ανάπτυξη οργανωμένων και πιστοποιημένων Κέντρων Μαστού συνιστά μια ουσιαστική μεταρρύθμιση, με άμεσο αντίκτυπο στην επιβίωση, την ποιότητα ζωής και την εμπειρία των ασθενών.

Υπογράμμισε χαρακτηριστικά ότι «η επιτυχία του έργου αυτού είναι μονόδρομος», επισημαίνοντας ότι η συλλογική ευθύνη όλων των εμπλεκομένων είναι να διασφαλίσουν καθολική πρόσβαση σε τεκμηριωμένη, συντονισμένη και υψηλής ποιότητας φροντίδα. Αναφέρθηκε στη θεσμοθέτηση σαφών ρόλων, στη διασφάλιση λειτουργικών Διεπιστημονικών Ομάδων (Multi-Disciplinary Teams-MDTs), στη συστηματική καταγραφή και αξιολόγηση δεικτών ποιότητας και στην εδραίωση κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης, τονίζοντας ότι το Δίκτυο φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη συνολική οργάνωση της ογκολογικής φροντίδας στη χώρα.

O Διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κος Χρήστος Ροϊλός επισήμανε στην παρέμβασή του ότι η διαπεριφερειακή συνεργασία και η οργανωμένη δικτύωση μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός ενίσχυσης της ισότιμης φροντίδας, διασφαλίζοντας ότι οι γυναίκες που κατοικούν σε νησιά θα έχουν τη δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης, σαφούς θεραπευτικού σχεδιασμού και συντονισμένης παρακολούθησης, χωρίς καθυστερήσεις και κατακερματισμό της φροντίδας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η παρουσία των εκπροσώπων των συλλόγων ασθενών. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛ.Ο.Κ.) Κος Γιώργος Καπετανάκης ανέδειξε τη σημασία της θεσμικής συμμετοχής των ασθενών στη χάραξη πολιτικών υγείας και στην αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, υπογραμμίζοντας ότι η ποιότητα αποτυπώνεται τόσο σε μετρήσιμους δείκτες όσο και στη βιωμένη εμπειρία του ασθενούς.

Ξεχωριστή ήταν η παρέμβαση της Προέδρου του Συλλόγου «Άλμα Ζωής», Κας Παρασκευής Μιχαλοπούλου. Το «Άλμα Ζωής», με μακρόχρονη και συστηματική δράση στην ενημέρωση, πρόληψη, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών με καρκίνο του μαστού, διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην προώθηση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας αποτελώντας πολύτιμο εταίρο για το Δίκτυο.

Η συνολική παρουσία των Διοικήσεων, των Επιστημονικά Υπευθύνων και των Διεπιστημονικών Ομάδων των συμμετεχόντων νοσοκομείων επιβεβαίωσε με τον πλέον σαφή τρόπο την κοινή προσήλωση στην ανάπτυξη οργανωμένων Κέντρων Μαστού με συγκεκριμένη οργανωτική δομή, θεσμοθετημένη λειτουργία MDTs, τυποποιημένα κλινικά μονοπάτια, αξιόπιστη συλλογή δεδομένων και συστηματική αξιολόγηση δεικτών ποιότητας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν αναλυτικά το ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής για τον καρκίνο του μαστού, οι απαιτήσεις και τα στάδια της πιστοποίησης, οι κρίσιμοι ρόλοι εντός των Κέντρων Μαστού, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Πράξης και τα επόμενα βήματα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διακυβέρνηση του Δικτύου, στη διασφάλιση επάρκειας όγκου περιστατικών, στη λειτουργική ενσωμάτωση των Διεπιστημονικών Ομάδων (MDTs) και στη βιωσιμότητα της πιστοποίησης σε βάθος χρόνου.

Η εναρκτήρια αυτή συνάντηση αποτέλεσε καθοριστικό βήμα για τη θεμελίωση ενός οργανωμένου, σύγχρονου και πιστοποιημένου Δικτύου Κέντρων Μαστού, που θα λειτουργεί με ενιαία πρότυπα ποιότητας, επιστημονική τεκμηρίωση, διαφάνεια και λογοδοσία, θέτοντας την ασθενή στο επίκεντρο κάθε απόφασης.

Η 1η Υγειονομική Περιφέρεια, ως Συντονιστής του Δικτύου, σε στενή συνεργασία με τα συμμετέχοντα νοσοκομεία και με τη στήριξη των λοιπών Υγειονομικών Περιφερειών και των φορέων εκπροσώπησης των ασθενών, προχωρά με αποφασιστικότητα στην υλοποίηση μιας μεταρρύθμισης που φιλοδοξεί να αναβαθμίσει ουσιαστικά τη φροντίδα του καρκίνου του μαστού στη χώρα μας και να θέσει στέρεες βάσεις για το μέλλον.