Οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα σημειώνουν μία πρωτόγνωρη αποκλιμάκωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία από την αγορά επόμενης ημέρας (Day Ahead Market) στο Χρηματιστήριο Ενέργειας για οκτώ ημέρες οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα κινούνται κάτω από τα 91 ευρώ/MWh.

Την περασμένη Κυριακή 16 Φεβρουαρίου μάλιστα η τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα κατρακύλησε σε πρωτοφανή επίπεδα στα 27,10 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Πρόκειται για ιστορικό χαμηλό, όπως είχε γράψει ο ΟΤ. Σε σχέση με την υψηλότερη τιμή του μήνα 130,53 ευρώ/MWh στις 9 Φεβρουαρίου η τιμή την περασμένη Κυριακή είχε κάνει βουτιά έως και 79%.

Χαμηλές πτήσεις για τις τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα

Τις τελευταίες οκτώ ημέρες και συγκεκριμένα από τις 12 Φεβρουαρίου έως και τις 19 Φεβρουαρίου οι τιμές ρεύματος στο Χρηματιστήριο Ενέργειας κινούνται κάτω από τα 91,43 ευρώ/MWh.

Για αύριο η μέση χονδρεμπορική τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα είναι στα 72,50 ευρώ/MWh, σήμερα ήταν στα 52,05 ευρώ/MWh και χθες στα 57,80 ευρώ/MWh.

Οι ΑΠΕ, τα υδροηλεκτρικά και οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα

Η μεγάλη πτώση των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα αποδίδεται στη μεγάλη συμμετοχή των φθηνών τεχνολογιών στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν τις τελευταίες ημέρες με την ένταση τους να φτάνει ακόμη και τα 9 και τα 10 μποφόρ αλλά και οι συχνές και δυνατές βροχοπτώσεις έχουν θέσει σε πλήρη λειτουργία τα αιολικά πάρκα και τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ποσότητες νερού στα φράγματα υδροηλεκτρικών σταθμών της ΔΕΗ βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Χθες 17 Φεβρουαρίου στο φράγμα Στράτου στην Αιτωλοακαρνανία προκλήθηκε υπερχείλιση ώστε να αποσυμφορηθεί το φράγμα του υδροηλεκτρικού της εταιρείας.

Η συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα για την περίοδο 12 με 19 Φεβρουαρίου φτάνει το 47,92% και των μεγάλων υδροηλεκτρικών στο 21,14%. Ειδικά το μέγεθος της συμμετοχής των υδροηλεκτρικών σταθμών στην ηλεκτροπαραγωγή είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Αιολικά πάρκα και νερά συγκεντρώνουν σχεδόν το 70% του ενεργειακού μίγματος με αποτέλεσμα οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα να κινούνται σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα.

Το ακριβό φυσικό αέριο κατέχει το 19,87% του μείγματος της ηλεκτροπαραγωγής.

Τα πράσινα τιμολόγια

Η αποκλιμάκωση των τιμών στο Χρηματιστήριο Ενέργειας φέρνει ευχάριστα νέα για τους καταναλωτές ρεύματος.

Από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και τις 19 του μήνα η μέση τιμή στην αγορά επόμενης ημέρας είναι στα 88,02 ευρώ/MWh, όταν για το ίδιο διάστημα τον Ιανουάριο ήταν στα 99,97 ευρώ/MWh.

Πρόκειται για μία μείωση του κόστους ρεύματος κατά 12%.

Αν οι τιμές στο Χρηματιστήριο Ενέργειας συνεχίσουν να ακολουθούν αυτήν την τάση, τότε στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος για τον Μάρτιο αναμένεται να σημειωθούν μειώσεις.

ΠΗΓΗ: ot.gr