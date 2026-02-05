Υπέρ των δανειοληπτών τάχθηκε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου υιοθετώντας την εισήγηση του αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Σωτήρη Πλαστήρα.

Η Ολομέλεια με ευρεία πλειοψηφία αποφάσισε ότι οι τόκοι στα δάνεια, όσων έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη θα υπολογίζονται με βάση τη μηνιαία δόση και όχι με βάση το σύνολο του ποσού.

Η απόφαση αφορά περί τους 350 χιλιάδες δανειολήπτες, καθώς πλέον οι δόσεις των δανείων τους μειώνονται δραστικά σχεδόν καθίστανται άτοκα.

Υπέρ των δανειοληπτών και ο εισηγητής

Υπέρ του υπολογισμού των τόκων στη μηνιαία δόση τάχθηκε και ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Σωτήρης Πλαστήρας στην εισήγηση του στην Ολομέλεια, δηλαδή υπέρ της λύσης που ευνοεί τους δανειολήπτες.

Το θέμα έφθασε στο ανώτατο δικαστήριο από το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων, την ώρα που δεκάδες δικαστήρια σε όλη την επικράτεια αποφάσιζαν διαφορετικά για τον υπολογισμό των τόκων.

Τι είχε προτείνει η επίτιμη πλέον Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Στη δίκη που διεξήχθη πριν ένα χρόνο, τον Φεβρουάριο του 2025, και η τότε Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη είχε ταχθεί υπέρ των δανειοληπτών, εισηγούμενη οι τόκοι να υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο της οφειλής.

Ειδικότερα κατά την εκδίκαση της υπόθεσης η κυρία Αδειλίνη μεταξύ άλλων είχε σημειώσει πως «βασικό κριτήριο συνιστά η διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του, ο συνδυασμός της μεγαλύτερης κατά το δυνατόν ικανοποίησης των πιστωτών με τη βασική προστασία της προσωπικής αξιοπρέπειας και, συνακόλουθα, την εξασφάλιση και διατήρηση ενός στοιχειώδους επιπέδου διαβίωσης του οφειλέτη και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, η οποία αποφάσισε για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα «κόκκινα» δάνεια, συνεδρίασε σε ειδική σύνθεση και όχι σε πλήρη ολομέλεια. Στη διάσκεψη συμμετείχαν περίπου 50 ανώτατοι δικαστικοί, αποκλειστικά όσοι είχαν λάβει μέρος στην εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Τη συνεδρίαση δεν προήδρευσε η σημερινή πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Αναστασία Παπαδοπούλου, καθώς δεν είχε συμμετάσχει στην εκδίκαση της υπόθεσης κατά το προηγούμενο έτος. Ως εκ τούτου, πρόεδρος της διάσκεψης ήταν η αρχαιότερη αντιπρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου, Αγάπη Τζουλιαδάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπέρ των δανειοληπτών τάχθηκαν 35 ανώτατοι δικαστικοί και 12 κατά.