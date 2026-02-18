Κλιμακώνεται η αναμονή για την ετυμηγορία του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων σχετικά με την υπόθεση του ιδρυτή της «Κιβωτού του Κόσμου», πατέρα Αντώνιου, και των έξι συγκατηγορουμένων του, καθώς η αυριανή συνεδρίαση αναμένεται να κρίνει την ενοχή ή την αθώωσή τους για τις καταγγελίες περί βάναυσων τιμωριών σε ανήλικους φιλοξενούμενους.

Η σημερινή διαδικασία ολοκληρώθηκε εν μέσω σημαντικών καθυστερήσεων και εντάσεων, οι οποίες ξεκίνησαν όταν το δικαστήριο, μετά την ολοκλήρωση των αγορεύσεων των συνηγόρων υπεράσπισης στις δύο το μεσημέρι, απέσυρετο σε διάσκεψη. Η πρόθεση της έδρας να ανακοινώσει την απόφαση αυθημερόν προσέκρουσε στην έντονη άρνηση της γραμματέως, η οποία επικαλέστηκε το πέρας του ωραρίου της στις τρεις το μεσημέρι και προχώρησε σε καταγγελία στην Ένωση Δικαστικών Υπαλλήλων.

Η εμμονή της γραμματέως στην τήρηση του ωραρίου προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση των δικηγόρων, οι οποίοι επισήμαναν τις πρακτικές δυσκολίες και την ηθική διάσταση της αναμονής για τους κατηγορούμενους, τονίζοντας ότι μετά από μήνες ακροαματικής διαδικασίας θα έπρεπε να υπάρξει ευελιξία την ημέρα της απόφασης. Παρά τις προσπάθειες των δικαστών, οι οποίοι ανέβηκαν ξανά στην έδρα στις πέντε το απόγευμα, η γραμματέας δεν υπαναχώρησε, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να διακόψει οριστικά για το πρωί της Πέμπτης.

Σε ό,τι αφορά την ουσία της υπόθεσης, η εισαγγελική πρόταση παραμένει επιβαρυντική για τον πατέρα Αντώνιο, καθώς η εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την ενοχή του για πράξεις πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης και καταναγκαστικής εργασίας, θεωρώντας τον ηθικό αυτουργό των τιμωριών που επιβάλλονταν στις δομές του Βόλου και της Αθήνας.

Παράλληλα, η εισαγγελική λειτουργός εισηγήθηκε την καταδίκη τεσσάρων πρώην υπαλλήλων της οργάνωσης για σωματικές βλάβες, ενώ πρότεινε την απαλλαγή του ιδρυτή της ΜΚΟ για ορισμένες επιμέρους πράξεις, καθώς και την πλήρη αθώωση δύο ακόμη συγκατηγορουμένων του.