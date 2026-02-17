Από την Τρίτη 3 έως και τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, η Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) συμμετείχε στην Πολυεθνική αεροπορική Άσκηση «Orion 2026», με κλιμάκιο 4 αεροσκαφών Mirage 2000-5 και ανάλογο προσωπικό της 331 Μοίρας, από την 114 Πτέρυγα Μάχης, το οποίο μεταστάθμευσε στην Αεροπορική Βάση Mont de Marsan, της Γαλλίας.

Κατά τη διάρκεια της αεροπορικής άσκησης εκτελέστηκε ευρύ φάσμα αποστολών που κάλυψαν το σύνολο των αεροπορικών επιχειρήσεων.

Περιβάλλον προσομοίωσης

Οι αποστολές εκτελέστηκαν σε περιβάλλον προσομοίωσης σύγχρονων και σύνθετων απειλών, με κύριο σκοπό την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, καθώς και την περαιτέρω επαύξηση του επιπέδου συνεργασίας και διαλειτουργικότητας μεταξύ των συμμετεχόντων.

Στην άσκηση συμμετείχαν, με αεροσκάφη, εκτός της Γαλλίας και της Ελλάδας, η Γερμανία με Tornado και το Κατάρ με Rafale.