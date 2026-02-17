Ολοκληρώθηκε την περασμένη Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026, χειμερινή εκπαίδευση – διαβίωση της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) που ξεκίνησε στις 2 Φεβρουαρίου σύμφωνα με το Γενικός Επιτελείο Στρατού. Η εκπαίδευση διεξήχθη στον Υμηττό και στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ορεινού Αγώνα Χιονοδρόμων (ΚΕΟΑΧ).

27 σπουδαστές από άλλες χώρες

Την εκπαίδευση, την οποία παρακολούθησαν και 27 σπουδαστές από τις Στρατιωτικές Ακαδημίες της Αρμενίας, της Βουλγαρίας, της Κορέας, της Λιθουανίας, της Νορβηγίας, της Πολωνίας και της Ρουμανίας περιέλαβε μεταξύ άλλων, διεξαγωγή ασκήσεων μικρών κλιμακίων, βολές μάχης ταχείας αντίδρασης, βολές με ατομικό και βαρύ οπλισμό καθώς και αντικείμενα εκμάθησης τεχνικών επιβίωσης.

Συνεκπαίδευση με ΔΕΠ και 1η ΤΑΞΑΣ

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε συνεκπαίδευση με προσωπικό και μέσα της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) και της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού (1η ΤΑΞΑΣ) «ΚΙΛΚΙΣ ΛΑΧΑΝΑ».