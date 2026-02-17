Αλλαγές στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς που ορίζουν τις ημερομηνίες λήξης των τροφίμων εισηγείται η γαλλική Εθνική Διάσκεψη κατά της Σπατάλης των Τροφίμων σε έκθεσή της που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Στόχος της Διάσκεψης είναι να διευρυνθεί ο κατάλογος προϊόντων που εξαιρούνται από την υποχρέωση απόσυρσής τους από την αγορά μετά την παρέλευση ορισμένου χρόνου. Οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι κάθε χρόνο τόνοι τροφίμων αποσύρονται από τα ράφια και καταλήγουν στις χωματερές της Ευρώπης, ενώ θα μπορούσαν άφοβα και με ασφάλεια να καταναλωθούν.

«Υπάρχουν ξηρά προϊόντα με πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής, όπως τα ζυμαρικά, το ρύζι και τα δημητριακά. Καιρός είναι να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν πλέον ημερομηνίες λήξης, ημερομηνίες ελάχιστης διάρκειας ή προτροπές για κατανάλωσή τους κατά προτίμηση πριν από μια ορισμένη ημερομηνία», δήλωσε την περασμένη Τετάρτη σε εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Παρίσι ο βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος Γκιγιόμ Γκαρό, εκ των ιδρυτικών μελών της Εθνικής Διάσκεψης κατά της Σπατάλης των Τροφίμων ο οποίος παρουσίασε τα ευρήματα της μελέτης.

«Σας διαβεβαιώνω ότι η κατάργηση άχρηστων ημερομηνιών λήξης από τις συσκευασίες συγκεκριμένων προϊόντων θα κάνει τη διαφορά για τους καταναλωτές», εξήγησε ο Γκιγιόμ Γκαρό. «Πολλά προϊόντα εξαιρούνται ήδη από την υποχρέωση αυτή. Κοιτάξτε ένα πακέτο ζάχαρη, δεν έχει ημερομηνία λήξης. Το ίδιο ισχύει επίσης για το ξίδι, ισχύει και για το χοντρό αλάτι. Ας το επεκτείνουμε και για μια σειρά ακόμα τροφίμων ευρείας κατανάλωσης η καταλληλότητα των οποίων δεν έχει να κάνει τόσο με τον χρόνο παραγωγής και συσκευασίας τους όσο με τις συνθήκες συντήρησής τους», είπε ο βουλευτής ενώπιον περίπου 200 ενδιαφερομένων από τον κόσμο του λιανικού εμπορίου, της γεωργίας και της εστίασης, που συμμετείχαν στην εκδήλωση.

«Για βέλτιστη γεύση…»

Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι από το 2022 θεσπίστηκε στη Γαλλία με προεδρικό διάταγμα η δυνατότητα οι παρασκευαστές τροφίμων να αναγράφουν στις συσκευασίες τους την επισήμανση «Για βέλτιστη γεύση…» και να ακολουθεί μια ημερομηνία. Αυτό υποδηλώνει ότι το συγκεκριμένο προϊόν είναι ασφαλές και δεν βλάπτει την υγεία εάν καταναλωθεί μετά από τη συγκεκριμένη ημερομηνία, ενδέχεται όμως η γεύση και η υφή του να μην είναι η καλύτερη.

Η φράση «Για βέλτιστη γεύση…» είναι αντίστοιχη με την «Να καταναλώνεται κατά προτίμηση πριν…», αλλά είναι πολύ σαφέστερη. Το προεδρικό διάταγμα του 2022, ωστόσο, έδινε το πράσινο φως για την αναγραφή και κάποιων λιγότερο εύληπτων και σαφών επισημάνσεων, όπως «Αυτό το προϊόν μπορεί να καταναλωθεί και μετά από την ημερομηνία…». Εν προκειμένω, εφόσον το προϊόν μπορεί να καταναλωθεί μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία, ευλόγως αναρωτιέται κανείς γιατί ο παραγωγός να αναγράψει τη συγκεκριμένη ημερομηνία στη συσκευασία.

Πεταμένα λεφτά

Κάθε Γάλλος πολίτης πετά στα σκουπίδια κάθε χρόνο μη επεξεργασμένα τρόφιμα αξίας 135 ευρώ, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Εθνικής Διάσκεψης κατά της Σπατάλης των Τροφίμων. Πρόκειται για ποσό που το μέσο νοικοκυριό στη Γαλλία δαπανά για τρόφιμα σε διάστημα μισού μήνα.

Για την τσέπη των καταναλωτών λοιπόν, αλλά και για περιβαλλοντικούς λόγους, τα συμπεράσματα της Διάσκεψης θα αποτελέσουν τη βάση για την κατάρτιση νομοσχεδίου που θα κατατεθεί στην Εθνοσυνέλευση την άνοιξη, όπως διευκρίνισε ο βουλευτής Γκαρό.

Πέραν αυτού, οι ειδικοί συγκέντρωσαν σε ένα κείμενο με την επωνυμία «Ατζέντα 2030» μια σειρά προτάσεων που θα ταξιδέψουν από το Παρίσι στις Βρυξέλλες προκειμένου, όπως αποφασίστηκε, «να ασκηθεί πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ζητήσει την τροποποίηση των ευρωπαϊκών κανονισμών προς την κατεύθυνση της επέκτασης του καταλόγου των προϊόντων που εξαιρούνται από την υποχρέωση να αναγράφουν στη συσκευασία την στερεότυπη αλλά ασαφή και ξεπερασμένη φράση «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από…» μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε δεκτή με ικανοποίηση από τον Οργανισμό που εκπροσωπεί τους διανομείς τροφίμων στη Γαλλία. «Γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία από την κατανάλωση κάποιων προϊόντων αρκετό χρόνο μετά τη συσκευασία τους. Σε κάθε περίπτωση η δημόσια υγεία παραμένει η προτεραιότητα όλων», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η Εμιλί Ταφουρνέλ, διευθύντρια του τμήματος ελέγχων ποιότητας στη Γαλλική Ομοσπονδία Εμπορίου και Διανομής (FCD).

Νέα καταναλωτική συνείδηση

Μεταξύ των άλλων προτάσεων που θα συζητήσει την άνοιξη το γαλλικό Κοινοβούλιο είναι η βελτίωση της διατροφικής εκπαίδευσης, ιδίως στα σχολεία της χώρας. Προτείνεται επίσης να καθιερωθεί κάθε χρόνο μια «εβδομάδα κατά της σπατάλης τροφίμων» κατά την οποία θα διοργανώνονται δράσεις για την ενημέρωση των καταναλωτών στα θέματα συντήρησης και κατανάλωσης των τροφίμων.

Προτάθηκε τέλος, αφενός να δοθούν περισσότερα κίνητρα στους καταναλωτές προκειμένου να δωρίζουν σε κοινωνικά παντοπωλεία και οργανώσεις τα τρόφιμα που τους περισσεύουν και είναι ακόμα βρώσιμα, αντί να τα πετούν στα σκουπίδια έστω και για κομποστοποίηση, και αφετέρου να δημιουργηθεί μια ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη στην καταπολέμηση της σπατάλης των τροφίμων και την εμπέδωση μιας νέας καταναλωτικής συνείδησης στη χώρα.

Παρών στην εκδήλωση της Εθνικής Διάσκεψης κατά της Σπατάλης των Τροφίμων ήταν ο αρμόδιος για την Οικολογική Μετάβαση υπουργός της κυβέρνησης Λεκορνί, Ματιέ Λεφέβρ, ο οποίος λαμβάνοντας το λόγο ανακοίνωσε ότι εντός δώδεκα μηνών θα επεκταθεί περαιτέρω η χρήση στις συσκευασίες της ετικέτας για τον περιορισμό των αποβλήτων, η οποία «προωθεί δεσμεύσεις για την καταπολέμηση της σπατάλης και τη βιώσιμη διατροφή».

Πηγή: ot.gr