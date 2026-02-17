Σε… πρωταγωνιστή των ελληνικών εξαγωγών έχουν εξελιχθεί τα τρόφιμα και ποτά. Μόνο την τελευταία δεκαετία, -ίσως την δυσκολότερη περίοδο που γνώρισε η ελληνική οικονομία στη σύγχρονη ιστορία- οι διεθνείς πωλήσεις του κλάδου σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ σχεδόν διπλασιάστηκαν και προσέγγισαν τα 7 δισ. ευρώ!

Πρόκειται για μια μεταβολή που δείχνει την σαφή στροφή των επιχειρήσεων στο εξωτερικό και όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς «η μακρά οικονομική κρίση που γνώρισε η χώρα ανάγκασε τις εταιρείες να αναζητήσουν νέες πηγές… ανάπτυξης των εσόδων τους».

Τρόφιμα και… εξαγωγές

Την κούρσα οδήγησαν εμβληματικά ελληνικά προϊόντα όπως η φέτα και το γιαούρτι ενώ υψηλές επιδόσεις κατέγραψαν το κρασί, οι ελιές και το ελαιόλαδο που κερδίζουν ολοένα και περισσότερους καταναλωτές στις διεθνείς αγορές.

Καταλυτικό ρόλο έπαιξε… η αλλαγή νοοτροπίας των επιχειρηματιών, οι οποίες φαίνεται πως πλέον προσεγγίζουν σοβαρά και όχι ευκαιριακά το διεθνές πελατολόγιο ενώ και ο τουρισμός έχει βάλει το δικό του λιθαράκι. Και αυτό γιατί μεγαλώνει την εξοικείωση των ξένων καταναλωτών με τα ελληνικά τρόφιμα που στη συνέχεια αναζητούν στις χώρες τους.

Οι βιομηχανίες καθώς συνειδητοποίησαν το μομέντουμ που έχει δημιουργηθεί γύρω από την μεσογειακή διατροφή και κουζίνα έσπευσαν να επενδύσουν σημαντικά κεφάλαια για την ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων τους, με στόχο την αύξηση την ανταγωνιστικότητά τους.

Τα funds στην εξίσωση

Χωρίς αυτήν, δεν θα μπορούσαν πότε να παρουσιάζουν μια ελκυστική πρόταση στους χονδρέμπορους αλλά και στα δίκτυα λιανικής των μεγάλων αγορών του δυτικού κόσμου και όχι μόνο.

Στην πρώτη γραμμή φυσικά προτάσσουν την ποιότητα και την μοναδικότητα των ελληνικών προϊόντων, ένα αφήγημα που μπορεί να υπηρετήσουν τα ελληνικά διατροφικά αγαθά. Ωστόσο και η τιμή σε ένα κόσμο όπου οι πληθωριστικές πιέσεις αυξάνονται δεν αφήνει αδιάφορο κανέναν καταναλωτή.

Η… ανοδική πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων τροφίμων δεν αφήνουν αδιάφορα τα… διάφορα funds που κυνηγούν ευκαιρίες για να τοποθετήσουν τα κεφάλαιά τους, ώστε να καρπωθούν τις ανάλογες αποδόσεις. Υπολογίζεται πως σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν περίπου 40 εγχώρια επενδυτικά ταμεία, τα οποία διαχειρίζονται συνολικά πόρους κοντά στα 3-3,5 δισ. ευρώ.

Η περίπτωση Φάρμα Κουκάκη

Ενδεικτική της δυναμικής είναι η είσοδος της EOS Capital Partners στο μετοχικό κεφάλαιο της Φάρμα Κουκάκη. Το fund, υπό τη διαχείριση του Απόστολος Ταμβακάκης, απέκτησε πλειοψηφικό ποσοστό σε μια εταιρεία με κύκλο εργασιών 57 εκατ. ευρώ και EBITDA 7,5 εκατ. ευρώ, με εξαγωγές στο 20% του τζίρου. Ο στόχος είναι σαφής: οι διεθνείς πωλήσεις να φθάσουν το 50%.

Αυξημένη φημολογία καταγράφεται το τελευταίο διάστημα γύρω από την Paliria, σε μια συγκυρία που μόνο τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, καθώς η εταιρεία παρουσιάζει διψήφια ανάπτυξη και έχει πρόσφατα ολοκληρώσει επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 25 εκατ. ευρώ.

Καύσιμα στο έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον… ρίχνει και η πολιτική σταθερότητα των τελευταίων χρόνων

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βασίλης Κάτσος, εκ των βασικών μετόχων της εταιρείας, δεν απορρίπτει το ενδεχόμενο διάθεσης του ποσοστού του, χωρίς ωστόσο να δείχνει διάθεση για άμεσες κινήσεις.

Όπως φέρεται να μεταφέρει σε συνομιλητές του, οποιαδήποτε πρόταση θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία της Paliria, τόσο σε οικονομικό όσο και σε στρατηγικό επίπεδο.

Η πολιτική σταθερότητα

Καύσιμα στο έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον… ρίχνει και η πολιτική σταθερότητα των τελευταίων χρόνων, σε αντίθεση με την έντονη αβεβαιότητα που κυριαρχεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Όπως λένε διεθνείς αναλυτές, η Ελλάδα προσφέρει ένα περιβάλλον που, παρά τις αδυναμίες του, προσφέρει καλύτερη σχέση ρίσκου-απόδοσης από πολλές ώριμες αγορές της Ευρώπης. Δεν αποκλείεται μάλιστα όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς η αγορά των εξαγορών και συγχωνεύσεων στην Ελλάδα να σημειώνει νέο ρεκόρ το 2026!

