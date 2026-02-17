Περί τα 6,1 δισ. ευρώ θα πληρώνουν κάθε μήνα οι φορολογούμενοι στην Ελλάδα για το υπόλοιπο του 2026, προκειμένου να εισπραχθούν τα απαραίτητα φορολογικά έσοδα για τον φετινό προϋπολογισμό. Τα στοιχεία του προϋπολογισμού για τον Ιανουάριο που δημοσιοποιήθηκαν χθες δείχνουν ότι το 2026 εισήλθε με υπέρβαση του στόχου για τα φορολογικά έσοδα της τάξης του 1,2%, κάτι που οφείλεται -σε μεγάλο βαθμό- στην ακρίβεια. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 6,207 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 71 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο 6,136 δισ. ευρώ που είχε τεθεί στο τελικό κείμενο του προϋπολογισμού του 2026.

Είναι γεγονός ότι η τεράστια ακρίβεια που κατακλύζει όλη την Ελλάδα αποτελεί εργαλείο ενίσχυσης των φορολογικών εσόδων στα «χέρια» της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Με βάση αυτές τις προβλέψεις του προϋπολογισμού, τα έσοδα από φόρους για το 2026 θα ανέλθουν 73. 477 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2.498 δισ. ευρώ ή 3,5% έναντι του 2025. Αυτό συνεπάγεται ότι οι φορολογούμενοι σε όλη τη χώρα θα εισφέρουν ακόμη 67,2 δισ. ευρώ μέχρι τέλος του έτους.

Ο λογαριασμός για τους φορολογούμενους θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους καθώς οι εισπράξεις του δημοσίου από φόρους αναμένεται να ανέλθουν στα 40.668 δισ. ευρώ από 32,799 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο.

Ο πιο δύσκολος μήνας για τους φορολογούμενους δείχνει να είναι ο Ιούλιος, καθώς τότε θα πρέπει να καταβάλλουν στην εφορία το ποσό των 8,564 δισ. ευρώ καθώς θα τρέξει και η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων ενώ ο…καλύτερος μήνα είναι ο Μάρτιος με τις πληρωμές να διαμορφώνονται σε 5,014 δισ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις του 2025 ολοκληρώνονται στις 28 Φεβρουαρίου με την πληρωμή της τελευταίας δόσης του ΕΝΦΙΑ και του φόρου εισοδήματος ενώ τον Μάρτιο θα πρέπει να καταβληθεί η πρώτη από τις 12 δόσεις του νέου ΕΝΦΙΑ.

Τα φορολογικά έσοδα

Με βάση τους στόχους του προϋπολογισμού, οι φορο-εισπράξεις το 2026 θα πρέπει να κινηθούν ανά μήνα, ως εξής:

Ιανουάριος 6,136 δισ. ευρώ (εκτέλεση 6,207 δισ. ευρώ)

Φεβρουάριος 5,724 δισ. ευρώ

Μάρτιος 5,014 δισ. ευρώ

Απρίλιος 5,466 δισ. ευρώ

Μάιος 5,078 δισ. ευρώ

Ιούνιος 5,381 δισ. ευρώ

Ιούλιος 8,564 δισ. ευρώ

Αύγουστος 6,324 δισ. ευρώ

Σεπτέμβριος 6,412 δισ. ευρώ

Οκτώβριος 6,679 δισ. ευρώ

Νοέμβριος 5,728 δισ. ευρώ

Δεκέμβριος 6,961 δισ. ευρώ

Τι συμβαίνει με τον ΦΠΑ

Για την επίτευξη των στόχων στο μέτωπο των φορολογικών εσόδων το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναμένει πολλά στις εισπράξεις από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.

Ειδικότερα, για φέτος, τα έσοδα από ΦΠΑ αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό στο ποσό των 29.229 δισ. Ευρώ, αυξημένα κατά 1,603 δισ. Ευρώ έναντι του 2025 τα έσοδα από τους ΕΦΚ προβλέπονται στο ποσό των 7.460 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 53 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης του 2025.

Τα έσοδα από τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 2,328 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 83 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.

Ο φόρος εισοδήματος

Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 26.757 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 690 εκατ. ευρώ ή 2,6% έναντι του 2025.

Ειδικότερα:

-ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπεται να διαμορφωθεί στο ποσό των 15.815 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 75 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης του 2025, ως απόρροια των νέων παρεμβάσεων και κυρίως της αναμόρφωσης της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος, με εκτιμώμενη απώλεια εσόδων ύψους 1.218 δισ. ευρώ και παρά την προβλεπόμενη αύξηση των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας, των συντάξεων και της αναμενόμενης νέας αύξησης του κατώτατου μισθού και

-ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 8.576 δις ευρώ, αυξημένος κατά 788 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, λόγω των εκτιμώμενων αυξημένων αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων κατά το τρέχον φορολογικό έτος, τα οποία θα δηλωθούν το έτος 2026.

ΠΗΓΗ: ot.gr