Επιβατικό τρένο στην Ελβετία εκτροχιάστηκε όταν έπεσε πάνω του χιονοστιβάδα, με την αστυνομία να εκφράζει φόβους ότι υπάρχουν τραυματίες μεταξύ των επιβαινόντων.

Περίπου 80 άτομα επέβαιναν στο τρένο της εταιρείας BLS, το οποίο εκτροχιάστηκε κοντά στο Γκόπενσταϊν, στο καντόνι του Βαλέ. Το τρένο είχε αναχωρήσει από το Σπιτς και κατευθυνόταν προς το Μπριγκ.

Εκπρόσωπος της BLS δήλωσε στην εφημερίδα 20 Minuten ότι ο εκτροχιασμός προκλήθηκε από χιονοστιβάδα. «Οι επιβάτες θα απεγκλωβιστούν και θα απομακρυνθούν σύντομα» ανέφερε.

Η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι οι τραυματισμοί μεταξύ των επιβαινόντων θεωρούνται «πιθανοί», σημειώνοντας ότι έχει ήδη κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Μετά το συμβάν, οι Ελβετικοί Ομοσπονδιακοί Σιδηρόδρομοι (SBB) ανακοίνωσαν ότι η επηρεαζόμενη γραμμή τίθεται εκτός λειτουργίας, με τη διακοπή να αναμένεται να διαρκέσει έως τις 16:00.