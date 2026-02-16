Έναν αν μη τι άλλο τρομακτικό ατύχημα είχε ο Ελίας Λάγιουνεν. Ο 18χρονος αθλητής από τη Φινλανδία, ο οποίος είναι γιος του τριπλού ολυμπιονίκη Σάμπα Λάγιουνεν, συμμετείχε για πρώτη φορά στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο Λάγιουνεν κατά την προσγείωσή του στο Big Air έχασε την ισορροπία του και έπεσε βίαια πάνω στο χιόνι και έπειτα σύρθηκε για αρκετά μέτρα πάνω στην πίστα. Ο Λάγιουνεν έδειχνε να μην έχει τις αισθήσεις του και αμέσως στο σημείο έσπευσαν οι γιατροί.

Παρά την άσχημη πτώση ο 18χρονος Φινλανδός φαίνεται ότι τη γλίτωσε φθηνά. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση έχει πλήρη συνείδηση και μπορεί να κινήσει τα άκρα του. Ωστόσο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Δείτε το ατύχημα του Φινλανδού