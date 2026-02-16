Πολλά είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν μετά την τραγωδία στη Λούτσα και τα οποία καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές για το πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο που στέρησε τη ζωή σε έναν 15χρονο. Την ίδια ώρα, η τοπική κοινωνία της δηλώνει συγκλονισμένοι και οι κάτοικοι της περιοχής που είδαν πρώτοι τη σύγκρουση, περιγράφουν ότι ο νεκρός ήταν ο συνοδηγός του αυτοκινήτου.

Η μητέρα του 14χρονου που φέρεται να είναι ο οδηγός του οχήματος, μίλησε στο Mega και αρνήθηκε πως ο γιος της οδηγούσε το αυτοκίνητο, το οποίο άνηκε στην οικογένεια. «Τώρα έχει πάθει σοκ. “Μαμά ο φίλος μου, μαμά τι έκανα; Τι κάναμε μαμά;”. Του λέει ο φίλος του που σκοτώθηκε “πάρε το κλειδί και το αμάξι”, γιατί ο δικός μου δεν είχε ιδέα να οδηγήσει. Ήρθανε μαζί στο σπίτι, πήρανε τα κλειδιά, πήραν το αμάξι», υπογραμμίζει η ίδια.

Ένας συμμαθητής των παιδιών που επέβαιναν στο ΙΧ αναφέρει ότι: «Το είχαν ξανακάνει».

Οι τρεις φίλοι και η απόφαση που οδήγησε στην τραγωδία

Η εφηβική απερισκεψία των τριών αγοριών μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα κατέληξε σε τραγωδία. Ο άτυχος Έλιον τραυματίστηκε θανάσιμα, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με δύο φίλους του εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο. Το ηχητικό ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA είναι αποκαλυπτικό. Ακούγονται οι ελιγμοί και μετά το απόλυτο χάος. Σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται το αυτοκίνητο στα τελευταία μέτρα της διαδρομής λίγο πριν ακινητοποιηθεί.

Τα παιδιά ήταν τρεις αχώριστοι φίλοι, οι οποίοι μεγάλωναν μαζί, έκαναν παρέα και είχαν όνειρα για το μέλλον.

Από την Παρασκευή οι γονείς των παιδιών, φίλοι τους και κάτοικοι της περιοχής πηγαίνουν στο σημείο του δυστυχήματος. Η οικογένεια του 15χρονου θρηνεί και πενθεί ένα νέο παιδί. Η μητέρα του Έλιον έφτασε στο σημείο του δυστυχήματος υποβασταζόμενη. Εκεί γονάτισε και θρήνησε για τον γιο της, που άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Στο νοσοκομείο παραμένουν οι δύο ανήλικοι, οδηγός και συνεπιβάτης στο πίσω κάθισμα, που τραυματίστηκαν μετά το τροχαίο δυστύχημα. Οι δύο 15χρονοι όταν λάβουν εξιτήριο θα μεταβούν στις αστυνομικές Αρχές για κατάθεση προκειμένου να εξακριβωθούν οι αιτίες του δυστυχήματος.