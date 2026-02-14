Ανείπωτη θλίψη προκαλεί το θανατηφόρο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε έναν 15χρονο στη Λούτσα.

Το δυστύχημα συνέβη σε διασταύρωση με όριο ταχύτητας 30 χλμ./ώρα, όταν ο ανήλικος, έχοντας πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου από την μητέρα του χωρίς άδεια, έχασε τον έλεγχο του οχήματος ενώ βρισκόταν με φίλους του μέσα στο αυτοκίνητο.

Η μητέρα και η γιαγιά του άτυχου παιδιού κατέρρευσαν στο άκουσμα της τραγικής είδησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο διαχείρισης πένθους, με ψυχολόγους να στηρίζουν την οικογένεια.

Βίντεο με την τρελή πορεία του ΙΧ

Σύμφωνα με νέο βίντεο ντοκουμέντο του ΕΡΤnews, το λευκό αυτοκίνητο κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα, προσέκρουσε στο κράσπεδο και κατέληξε σε δέντρο στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Σωτήρος στην Αρτέμιδα. Οι δύο ανήλικοι συνεπιβάτες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο «Αγλαΐα Κυριακού», όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες για το τροχαίο

Οι αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν συγκλονιστικές εικόνες: «Τα παιδιά φώναζαν “τι έκανα, τι έκανα”», αναφέρει κάτοικος που έφτασε πρώτος στο σημείο. Ένας άλλος προσθέτει: «Πέρασαν από μπροστά μας με 120 χλμ., και σε χωματόδρομο». Σύμφωνα με μαρτυρίες, το ένα παιδί εκτινάχθηκε από το όχημα στη μοιραία πρόσκρουση.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο 15χρονος οδηγός φέρεται να πήρε τα κλειδιά του αυτοκινήτου της μητέρας του και να βγήκε βόλτα με τους δύο φίλους του. Ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο, το όχημα ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, διέγραψε μια «τρελή» πορεία και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα καρφώθηκε στο δέντρο, με την πλευρά του συνοδηγού.

Ο 15χρονος συνοδηγός, που εκσφενδονίστηκε έξω από το όχημα λόγω της σφοδρότητας της πρόσκρουσης, ήταν ήδη νεκρός κατά την άφιξή του στα επείγοντα. Οι δύο φίλοι του, ο οδηγός και ο ανήλικος που καθόταν στο πίσω κάθισμα, νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, φέροντας εκδορές και ελαφρά τραύματα. Παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση, προκειμένου να υποβληθούν σε απεικονιστικές εξετάσεις για τον αποκλεισμό εσωτερικών κακώσεων.

Η Τροχαία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει σοκαρισμένη από τον άδικο χαμό ενός 15χρονου παιδιού.