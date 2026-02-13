Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα στο σημείο που έγινε το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα, όπου έχασε τη ζωή του ένας 15χρονος, ενώ στο νοσοκομείο με εκδορές και ελαφρά τραύματα κατέληξαν οι δύο συνομήλικοι φίλοι του.

Ο 15χρονος οδηγός φέρεται να πήρε τα κλειδιά του αυτοκινήτου της μητέρας του και να βγήκε βόλτα με τους δύο φίλους του. Ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο, το όχημα ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, διέγραψε μια «τρελή» πορεία και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα καρφώθηκε στο δέντρο, με την πλευρά του συνοδηγού.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν άμεσα και μέσα σε λιγότερο από 20 λεπτά τα τρία παιδιά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, όπου εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας σύμφωνα με το Star.

Ο 15χρονος συνοδηγός, που εκσφενδονίστηκε έξω από το όχημα λόγω της σφοδρότητας της πρόσκρουσης, ήταν ήδη νεκρός κατά την άφιξή του στα επείγοντα. Οι δύο φίλοι του, ο οδηγός και ο ανήλικος που καθόταν στο πίσω κάθισμα, νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, φέροντας εκδορές και ελαφρά τραύματα. Παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση, προκειμένου να υποβληθούν σε απεικονιστικές εξετάσεις για τον αποκλεισμό εσωτερικών κακώσεων.

Την ίδια ώρα, η μητέρα και η γιαγιά του άτυχου παιδιού κατέρρευσαν στο άκουσμα της τραγικής είδησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο διαχείρισης πένθους, με ψυχολόγους να στηρίζουν την οικογένεια.

Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες

Κάτοικοι της περιοχής, που άκουσαν τον εκκωφαντικό θόρυβο της σύγκρουσης, έτρεξαν έντρομοι στο σημείο και ειδοποίησαν άμεσα αστυνομία, πυροσβεστική και ΕΚΑΒ.

«Τα παιδιά φώναζαν “τι έκανα, τι έκανα, τι έκανα”», περιγράφει ένας από τους πρώτους που έφτασαν στο σημείο.

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει: «Πέρασαν από μπροστά μας με 120 χιλιόμετρα, τόσο πολύ τρέχανε. Και σε χωματόδρομο κιόλας».

Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία κατοίκου που είδε τη μοιραία πρόσκρουση. «Το ένα παιδί έπεσε έξω από το αυτοκίνητο. Τινάχτηκε και βγήκε έξω από το αυτοκίνητο».