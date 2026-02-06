Αυστηρότερα τα πρόστιμα για όσους επιμένουν να χρησιμοποιούν τα ΜΜΜ χωρίς να φέρουν επικυρωμένο εισιτήριο φέρνει νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών που τέθηκε ήδη σε διαβούλευση. Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών το νομοσχέδιο βασίζεται στη «λελογισμένη μείωση διοικητικών και λειτουργικών επιβαρύνσεων, χωρίς εκπτώσεις στην ασφάλεια, με παράλληλη ενίσχυση της εποπτείας, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας του κράτους».

Αύξηση προστίμων

Εκτός την αύξηση των προστίμων στους «λαθρεπιβάτες», επεκτείνει τις αρμοδιότητες των ελεγκτών οι οποίοι θα μπορούν να ζητούν την ταυτότητα του παραβάτη ή κάποιο άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την ταυτότητά τους, προβλέπει την ενίσχυση του στόλου των ΜΜΜ και τη μετάβασή τους στην ηλεκτροκίνηση αλλά και τις αλλαγές στη λειτουργία και κυκλοφορία των ταξί.

Ειδικότερα η αύξηση του προστίμου για τους χρήστες των ΜΜΜ που δεν κόβουν εισιτήριο αυξάνεται από τα 72 ευρώ που είναι σήμερα στα 100 ευρώ. Για όσους δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο το πρόστιμο αυξάνεται από τα 30 στα 50 ευρώ.

Τα πρόστιμα που δε θα εξοφλούνται

Τα πρόστιμα που δεν θα εξοφλούνται εγκαίρως θα βεβαιώνονται πλέον στη Φορολογική Διοίκηση και θα εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ενισχύοντας, σύμφωνα με το υπουργείο, την αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού μηχανισμού και τη συμμόρφωση των επιβατών.

Πότε μειώνεται το πρόστιμο του λαθρεπιβάτη

Το νομοσχέδιο, δίνοντας τη νότα του εισπρακτικού του χαρακτήρα, προβλέπεται μείωση του προστίμου των λαθρεπιβατών κατά 50% στην περίπτωση που αυτοί προμηθευτούν κάρτα απεριορίστων διαδρομών για τουλάχιστον 30 ημέρες, εντός χρόνου που θα καθοριστεί με σχετική υπουργική απόφαση.

«Ο καταλαμβανόμενος ως παραβάτης είναι υποχρεωμένος, αν δεν καταβάλει αμέσως το πρόστιμο στον συντάκτη της πράξης επιβολής του, να επιδείξει στον αρμόδιο για τον έλεγχο και την καταβολή του προστίμου Ελεγκτή Κομίστρου, την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Σε περίπτωση άρνησης του παραβάτη να καταβάλει αμέσως το πρόστιμο και να επιδείξει στοιχείο αποδεικτικό της ταυτότητάς του, ο Ελεγκτής Κομίστρου μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή αστυνομικού οργάνου, το οποίο (αστυνομικό όργανο) υποχρεούται να συνδράμει τον Ελεγκτή για την καταγραφή στη βεβαίωση παράβασης των στοιχείων του παραβάτη».

Αρμόδιοι για τους ελέγχους ορίζονται οι εντεταλμένοι ελεγκτές κομίστρου των συγκοινωνιακών φορέων ή εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι τρίτων φορέων (ιδιώτες), στους οποίους έχει ανατεθεί η συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας υπεύθυνος φορέας παραμένει ο ΟΑΣΑ, ενώ για τη Θεσσαλονίκη ο ΟΣΕΘ.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 21:00.

Έως 40.000 ευρώ πρόστιμο σε όσους προκαλούν φθορές σε ΜΜΜ και σιδηρόδρομο

Παράλληλα αυστηροποιούνται οι ποινές για εγκλήματα σε βάρος ελεγκτών κομίστρου στις αστικές συγκοινωνίες αλλά και για φθορές στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) και το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, οι παραβάτες θα επιλέγουν μεταξύ χρηματικής κύρωσης ή παροχής κοινωφελούς εργασίας υπέρ του παθόντος φορέα.

Αν η φθορά «αφορά πράγμα που εξυπηρετεί τη λειτουργία φορέων, οι οποίοι διενεργούν δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές ή διαχειριστών υποδομής σιδηροδρομικών μεταφορών, επιβάλλονται: α) χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, ή β) παροχή κοινωφελούς εργασίας σύμφωνα με τα άρθρα 81, περί επιμέτρησης της ποινής της παροχής κοινωφελούς εργασίας και 104Α, περί μετατροπής της φυλάκισης σε κοινωφελή εργασία, του Ποινικού Κώδικα, η οποία παρέχεται στον παθόντα φορέα».

Ηλεκτρικά λεωφορεία και πλατφόρμα αξιολόγησης των ταξί

Προβλέπονται επίσης και ρυθμίσεις για την αναβάθμιση και εμπορική εκμετάλλευση στάσεων από τους συγκοινωνιακούς φορείς σε περίπτωση που δεν υπάρξει ορθή συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και ρυθμίσεις για τη λειτουργία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ).

Επίσης ιδρύεται Σχολή Οδηγών στην ΟΣΥ, με δυνατότητα εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών λεωφορείων. Θα παρέχεται σε υποψηφίους οδηγούς, μαθήματα πρακτικής και θεωρητικής εκπαίδευσης, προς τον σκοπό απόκτησης άδειας οδήγησης κατηγορίας Δ ή D / Δ+Ε ή DE.

Η κάλυψη του συνόλου των δαπανών εκπαίδευσης και πρακτικής εξέτασης βαρύνει την Ο.ΣΥ. Α.Ε., υπό τον όρο της επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση μίας εκ των ανωτέρω κατηγοριών άδειας οδήγησης.

Με άλλες διατάξεις επεκτείνεται σε δέκα μήνες η δυνατότητα προσωρινής κυκλοφορίας αμιγώς ηλεκτρικών λεωφορείων στο δίκτυο του ΟΑΣΑ, στο πλαίσιο δοκιμαστικής λειτουργίας, χωρίς άμεση φορολογική επιβάρυνση. Τα οχήματα θα τίθενται στη διάθεση της ΟΣΥ για έως 310 ημέρες, χωρίς την υποχρέωση κατάθεσης τραπεζικής εγγύησης, «διευκολύνοντας την αξιολόγηση νέων τεχνολογιών ηλεκτροκίνησης στις αστικές συγκοινωνίες» και απαλλάσσοντας τους ιδιώτες προμηθευτές από φορολογικά βάρη.

Οι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου, όπως αναφέρονται από το Υπουργείο Μεταφορών, είναι οι εξής:

Ενισχύεται το πλαίσιο αντιμετώπισης της εισιτηριοδιαφυγής στις αστικές συγκοινωνίες, με αυστηροποίηση των προστίμων.

Αυστηροποιείται το πλαίσιο προστασίας εργαζομένων και υποδομών των συγκοινωνιακών φορέων, με ειδικές ρυθμίσεις για επιθέσεις σε ελεγκτές και προσωπικό, καθώς και με παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση βανδαλισμών και φθορών.

Εισάγεται ρυθμιστικό πλαίσιο ελέγχου μικροσωματιδίων στους χώρους των δημόσιων συγκοινωνιών, ενσωματώνοντας συστηματικά την παράμετρο της δημόσιας υγείας στη λειτουργία των μεταφορών.

Ένα μέρος νομοσχεδίου αφορά στον έλεγχο και την ασφάλεια των οχημάτων. Στο πλαίσιο αυτό:

Εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΚΤΕΟ, με ενίσχυση της αξιοπιστίας των ελέγχων και δημιουργία Μητρώου Εποπτών, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η ακεραιότητα των τεχνικών ελέγχων.

Θεσπίζονται σαφείς κανόνες για την πιστοποίηση, την εποπτεία και τη διασταύρωση των ελέγχων, με στόχο την οδική ασφάλεια και τη βελτίωση της κατάστασης του στόλου οχημάτων.

Παράλληλα, ρυθμίζονται σειρά ζητημάτων που αφορούν τα ταξί και τις επαγγελματικές μεταφορές, ανταποκρινόμενα σε πραγματικές ανάγκες της αγοράς:

Παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης αδειών ταξί από 6θέσιες σε 9θέσιες.

Επιλύονται ζητήματα συγκυριότητας και διαχείρισης αδειών.

Προβλέπονται μεταβατικές ρυθμίσεις για την προσαρμογή στην ηλεκτροκίνηση, χωρίς αιφνιδιασμούς και με κοινωνικά δίκαιο τρόπο.

Επιπλέον, περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για τους συγκοινωνιακούς φορείς, με αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων, ενίσχυση της λειτουργικής αυτονομίας τους και βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας των υπηρεσιών προς τον πολίτη, καθώς και ρυθμίσεις που αφορούν τη διαχείριση και αξιοποίηση υποδομών.

Πρότυπες Προτάσεις

Με τις προτεινόμενες διατάξεις επί του ν. 4903/22 εξορθολογίζεται η διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των πρότυπων προτάσεων. Επιπλέον, απαλείφονται διαφοροποιήσεις που υφίστανται στη διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων κατόπιν έγκρισης πρότυπης πρότασης, με τη διαγωνιστική διαδικασία όλων των υπολοίπων δημοσίων συμβάσεων.

Σκοπός είναι αφενός να προχωρήσει η εξέταση των ήδη κατατεθειμένων πρότυπων προτάσεων και αφετέρου, να κατατεθούν νέες.

Ειδικότερα, στα σχετικά άρθρα προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Καταργείται ο χρονικός περιορισμός ως προς την υποβολή προτύπων προτάσεων το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε τριμήνου και ορίζεται ότι τέτοια υποβολή μπορεί να γίνεται οποτεδήποτε. Η εν λόγω ρύθμιση αποσκοπεί στην παροχή ευελιξίας στους οικονομικούς φορείς ως προς τον χρόνο υποβολής των προτύπων προτάσεών τους αίροντας σχετικούς περιορισμούς.

Καταργείται ο κανόνας της χρονικής προτεραιότητας εξέτασης των πρότυπων προτάσεων. Ο καθορισμός της σειράς εξέτασης της κάθε πρότασης επαφίεται στην κρίση της επιτροπής, η οποία προτεραιοποιεί τις προτάσεις με βάση τις ανάγκες και τα δεδομένα της κάθε χρονικής στιγμής.

Καθορίζεται το κατώτατο όριο για τον καθορισμό των εξόδων προετοιμασίας της πρότυπης πρότασης, προκειμένου αυτά να κυμαίνονται σε εύλογο ύψος.

Καταργούνται οι ειδικοί κανόνες για τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων κατόπιν έγκρισης πρότυπης πρότασης, ως προς τις ελάχιστες προθεσμίες για την υποβολή εκδηλώσεων ενδιαφέροντος και προσφορών.

Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας

Από τη θέσπιση των διατάξεων σύστασης της ΑΠΑ το 2020 και την έναρξη λειτουργίας της Αρχής το έτος 2022, για πρώτη φορά επιχειρείται στοχευμένα μέσω δέσμης διατάξεων η βελτίωση του νόμου της ΑΠΑ, του ν. 4757/2020.

Οι εν λόγω διατάξεις στοχεύουν στην αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων της Α.Π.Α., στην ενίσχυση του εποπτικού της ρόλου και στον εκσυγχρονισμό της διοικητικής της λειτουργίας.