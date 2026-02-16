Την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων και ώρα 17.00, η μη κερδοσκοπική οργάνωση People Behind διοργανώνει δημόσια εκδήλωση με θέμα τη βία κατά των γυναικών άνω των 60 ετών — μια πραγματικότητα υπαρκτή, αλλά συστηματικά αποσιωπημένη.

Όταν μιλάμε για έμφυλη βία, σπάνια φανταζόμαστε γυναίκες με λευκά μαλλιά. Σπάνια ρωτάμε τι συμβαίνει μέσα στα σπίτια τους. Σπάνια αναρωτιόμαστε αν η οικονομική εξάρτηση, η συναισθηματική υποτίμηση, η κακοποίηση από σύντροφο, παιδί ή φροντιστή συνεχίζεται -ή και εντείνεται- με τα χρόνια.

Η καμπάνια «Αόρατες 60+» θέτει ένα ξεκάθαρο και άβολο ερώτημα: Γιατί η κοινωνία ασχολείται με την έμφυλη βία μόνο όταν το θύμα είναι νέο;

Οι γυναίκες 60+ δεν είναι «εκτός θέματος». Δεν είναι «πολύ μεγάλες» για να κακοποιούνται. Δεν είναι «αργά» για να ζητήσουν βοήθεια.

Κι όμως, συχνά αντιμετωπίζονται ως αόρατες. Η κακοποίησή τους βαφτίζεται «οικογενειακή υπόθεση». Η οικονομική τους εξάρτηση θεωρείται «φυσική». Η σιωπή τους εκλαμβάνεται ως αποδοχή.

Ωστόσο, οι ιστορίες τους φωνάζουν. Εμείς δε θέλουμε να τις ακούσουμε.

Στην εκδήλωση η συνιδρύτρια της People Behind, Μαρία Ηλιοπούλου, θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα του έργου «Αόρατες 60+» και τα ευρήματα της μελέτης για την έμφυλη βία με θύματα γυναίκες 60+ στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε από την People Behind το 2025.

Θα ακουστεί η συγκλονιστική μαρτυρία μιας γυναίκας 70 ετών που υφίστατο κακοποίηση από τον σύζυγό της, από τα 19 της χρόνια μέχρι και τη στιγμή που εκείνος έφυγε από τη ζωή.

Θα ακολουθήσει συζήτηση/πάνελ με καλεσμένες τις:

– Αγγελική Παπάζογλου, Προϊσταμένη της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων/ΥΚΟΙΣΟ

– Ευτυχία Ξανθουδάκη, Προϊσταμένη της Κοινωνικής Υπηρεσίας, Δήμος Ιλίου

– Κωνσταντίνα Γκέκα, Κοινωνική Επιστημόνισσα

Συντονισμός της συζήτησης: Μαρία Αστερίου, συνιδρύτρια People Behind, δημοσιογράφος.

Χαιρετισμό θα απευθύνει η κα. Αθηνά Αλεξίου, Programme Officer του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Πληροφορίες εκδήλωσης:

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, ώρα: 17.00 – 19.00

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων (Αμφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης), Ακαδημίας 50

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Για πληροφορίες: www.aorates60.com | www.peoplebehind.gr

Το έργο Αόρατες 60+ υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος PREVENT, με φορέα υλοποίησης την People Behind. Το PREVENT συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ με συνολικό ποσό επιχορήγησης €2,3 εκ.