Για βιασμό ενός 15χρονου συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη ένας 26χρονος αλλοδαπός.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο νεαρός συλληφθείς κατηγορείται για βιασμό, κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη, πορνογραφία ανηλίκων, παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων και απείθεια.

Προ της σύλληψής του είχε γίνεται καταγγελία σύμφωνα με την οποία ο 26χρονος, τον Οκτώβριο του 2025, προσέγγισε ένα ανήλικο άτομο μέσω εφαρμογής γνωριμιών και κανόνισε να το συναντήσει. Στην επαφή που είχαν, οδήγησε το 15χρονο σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην περιοχή της Πολίχνης και εκεί κατηγορείται ότι ασέλγησε σε βάρος του, βιντεοσκοπώντας τις πράξεις του με το κινητό του τηλέφωνο.

Αστυνομικοί εντόπισαν χθες τον κατηγορούμενο και τον συνέλαβαν. Ο 26χρονος οδηγήθηκε σήμερα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για το αδίκημα της απείθειας, με τη δίκη να αναβάλλεται για αύριο, Πέμπτη. Ο συλληφθείς παραμένει υπό κράτηση.